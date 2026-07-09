Stefania Verardi morta in ospedale a Lecce, infarto dopo l'intervento al seno in una clinica di Scorrano

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Stefania Verardi, 59 anni, è morta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. La donna sarebbe stata colpita da un malore durante un intervento al seno in una clinica privata di medicina estetica a Scorrano, in provincia della città pugliese. Durante la procedura avrebbe avuto un arresto cardiaco. Per comprendere e chiarire le cause del decesso è stata già disposta l’autopsia.

Stefania Verardi morta in ospedale a Lecce, cosa è successo

La donna si sarebbe sottoposta il 2 luglio a un intervento di chirurgia estetica, secondo l’Ansa, per la sostituzione delle protesi mammarie.

Al momento del suo arrivo in ospedale, le sue condizioni sarebbero apparse subito molto gravi.

ANSA

Dopo il malore, Stefania Verardi è stata inizialmente ricoverata in codice rosso all’ospedale di Scorrano, nel reparto di Rianimazione.

Successivamente è stata trasferita al Dea dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è deceduta il 7 luglio.

L’inchiesta della Procura di Lecce

La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte della donna e verificare eventuali responsabilità.

Secondo quanto riferito da Ansa, le ipotesi di reato contestate sarebbero presunto omicidio colposo e presunta responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.

Nel fascicolo aperto risulterebbero indagate tre persone.

L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto a garanzia delle persone coinvolte, anche in vista degli accertamenti tecnici disposti dall’autorità giudiziaria.

Sul caso indagano i carabinieri, chiamati a ricostruire la sequenza degli eventi e a raccogliere la documentazione sanitaria relativa alla procedura.

L’ipotesi della reazione al farmaco

Tra gli elementi che gli inquirenti dovranno valutare ci sarebbe anche la possibilità di una reazione al farmaco somministrato durante l’anestesia.

Secondo quanto riportato da Ansa, il fatto che tra gli organi donati dalla donna figuri anche il cuore potrebbe rappresentare un dettaglio su una possibile reazione allergica al farmaco.

Solo l’autopsia e l’analisi della documentazione clinica potranno fornire elementi più precisi sulle cause del decesso.