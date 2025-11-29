Stefanie Pieper ritrovata in una valigia in Slovenia, l'influencer era scomparsa da 7 giorni: ex ha confessato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Stefanie Pieper, influencer e make-up artist austriaca, era scomparsa domenica scorsa a Graz, in Austria. In un ultimo messaggio aveva scritto a un’amica che ci fosse una “presenza” sulle scale di casa sua. I vicini hanno invece parlato di forti rumori. I giorni di ricerca si sono conclusi in Slovenia, dopo che l’ex fidanzato ha confessato e ha portato le autorità sul luogo dove aveva abbandonato la valigia con il corpo della giovane.

Ritrovato il corpo in una valigia

Il corpo di Stefanie Pieper, la trentunenne influencer e make-up artist austriaca, è stato ritrovato all’interno di una valigia in un bosco nei pressi di Maribor, in Slovenia.

La giovane era scomparsa da circa una settimana, da Graz, in Austria. Sul corpo, secondo i media locali, ci sarebbero i segni di strangolamento. Sarebbe stato proprio l’ex fidanzato a portare gli inquirenti sul luogo e permettere il ritrovamento del corpo.

Stefanie Pieper con l'amato cane

Questo avrebbe ucciso la giovane all’interno della sua abitazione, per poi cercare di occultare il cadavere oltre confine, in territorio sloveno. Il presunto omicida, che secondo quanto si apprende avrebbe confessato, sarebbe stato fermato dalla polizia al confine, nei pressi della sua auto in fiamme.

Cosa è successo: la festa e la scomparsa

Stefanie era di ritorno da una festa la scorsa domenica 23 novembre 2025. Si trovava a Graz, in Austria. L’ultimo messaggio inviato dal suo telefono era diretto a un’amica, verso le 7 del mattino, poco dopo aver portato fuori il cane. Nell’sms la trentunenne scriveva che, appena rientrata, aveva percepito una presenza “sospetta” nell’edificio.

Anche i vicini di casa hanno raccontato di alcuni particolari sospetti, come aver udito i suoni di una sorta di lite, un trambusto generico, che anche se molto forte non li avrebbe spinti a riportare il caso alle autorità. Soprattutto, dichiarano di aver visto l’ex fidanzato nei pressi dell’abitazione.

A segnalare la scomparsa della giovane sarebbero stati suoi colleghi di lavoro. Lunedì 24, infatti, avrebbe dovuto partecipare a un servizio fotografico programmato da tempo, ma la giovane non si sarebbe presentata. È stata quindi contattata la famiglia, che a sua volta ha tentato di contattare Stefanie, ma senza successo. Il cellulare risultava spento e il cane, al quale era molto legata, abbaiava in casa e sembrava essere da solo. Da lì la chiamata alle autorità.

L’ex confessa: è femminicidio

Allarmati dai segnali, gli agenti hanno arrestato l’ex fidanzato dell’influencer e make-up artist. L’arresto sarebbe avvenuto in Slovenia, mentre cercava di attraversare il confine. Anche il momento del fermo è risultato “sospetto”. La sua auto, infatti, è stata trovata bruciata vicino a una città a sud del confine tra Slovenia e Austria. Interrogato in merito, Peter non ha spiegato il motivo ed è stato quindi arrestato.

Per diverse ore le ricerche della giovane sono proseguite senza sosta, anche se ormai per la polizia si stava cercando un corpo senza vita. Nel frattempo il trentunenne è stato interrogato e, dopo ore, ha deciso di collaborare. L’uomo ha accompagnato gli agenti nei pressi della zona boschiva dove aveva lasciato la valigia con all’interno Stefanie.

Interrogati anche il fratello e il patrigno dell’uomo, arrestati in Austria e in custodia cautelare per rischio di inquinamento di prove. I due hanno deciso di non collaborare, ma a entrambi viene contestata la complicità nell’omicidio. La polizia e la procura slovena hanno annunciato ulteriori informazioni una volta conclusa l’analisi sul corpo e sul luogo del ritrovamento.