Stefano Accorsi al cinema con Le cose non dette, l'intervista: “Il tradimento peggiore è verso se stessi”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un punto, nella vita di una coppia, in cui le parole cominciano a mancare. Non per mancanza d’amore, ma per logorio, abitudine, stanchezza. Si smette di dire per non ferire, per non perdere, per non cambiare. E a forza di non dire, ci si allontana. Le cose non dette, il nuovo film di Gabriele Muccino tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, al cinema dal 29 gennaio (prodotto da Lotus e distribuito da 01 Distribution) esplora proprio questo silenzio: quello che cresce tra persone che un tempo si sono amate con ogni parte di sé, e ora non sanno più come parlarsi. Stefano Accorsi interpreta Carlo, scrittore e professore universitario, un uomo sospeso tra ciò che ha e ciò che forse non ha più il coraggio di volere. Accanto a lui, Miriam Leone è Elisa, moglie brillante e intuitiva, con la quale condivide una storia importante ma consumata. Insieme agli amici Paolo (Claudio Santamaria) e Anna (Carolina Crescentini) con la loro figlioletta Vittoria (Margherita Pantaleo), partono per un viaggio lontano dalla quotidianità, da Roma a Tangeri, dove una terza presenza, Blu (Beatrice Savignani), giovane e inquieta, arriva a incrinare ogni equilibrio. Ma Le cose non dette, di cui vi proponiamo una clip esclusiva, non è solo un film sui legami sentimentali. Parla anche di amicizie sbilanciate, di paternità irrisolte, di scelte mai compiute. Parla, con lucidità e schietta franchezza, del momento esatto in cui ci si rende conto di essere cambiati, ma senza averlo mai detto a nessuno. Neanche a se stessi. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Stefano Accorsi non parla solo del suo personaggio. Parla anche di come si affrontano i momenti di stallo, del valore del silenzio, del tradimento più sottile, quello verso ciò che si è. Un dialogo aperto, umano, dove le risposte tengono il passo delle domande, senza maschere. Proprio come accade, nel film, quando si ha finalmente il coraggio di guardarsi davvero.

In Le cose non dette, lei interpreta Carlo, un uomo che sembra quasi che abbia smesso di dirsi la verità. Che lavoro ha fatto per costruirne le sue ambiguità, senza giudicarlo né renderlo giudicabile?

“Si parte sempre da un regista come Gabriele Muccino, che ha un talento straordinario nel raccontare certi passaggi della vita in modo molto personale. Questo è il suo tratto distintivo, il suo stile. Abbiamo fatto un grande lavoro di preparazione. Siamo partiti da letture collettive, a casa di Gabriele, insieme a Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Miriam Leone, Beatrice Savignani e Margherita Papaleo. È stato importante lavorare subito in gruppo, confrontarci, entrare insieme nel mondo del film in modo da poter portare quella chiarezza anche sullo schermo. Carlo non si muove semplicemente all’interno di una dinamica di tradimento: è un personaggio molto più complesso. Si trova in una fase delicata della sua vita, segnata da una crisi profonda, ma anche da un desiderio ancora vivo nei confronti della moglie. La ama ancora, nel senso più profondo del termine. Tra loro c’è stato un amore vero, una grande passione. Ma col tempo si sono ritrovati in una fase difficile. Non sono riusciti ad avere figli, e questo ha pesato molto. Così, gradualmente, Carlo si è trovato coinvolto in un’altra relazione. Non l’ha cercata né costruita consapevolmente: è accaduto. Non è stato lui a creare quella distanza iniziale. Si è trovato, quasi senza accorgersene, a vivere una dimensione emotiva nuova. La cosa importante è che i sentimenti che prova sono autentici, anche se diversi. Vive due legami emotivi nello stesso momento, due verità, potremmo dire, e le sente con intensità. Certo, compie scelte discutibili, probabilmente sbagliate. Ma non è un uomo che tradisce con leggerezza o superficialità. È attraversato da un conflitto vero, sente tutto profondamente e si confronta con emozioni che pensava di non poter più provare”.

Carlo è anche uno scrittore e attraversa una crisi creativa. Per lei, che lavora ogni giorno con le parole, è stato difficile interpretare un uomo che le ha perse?

“Al contrario, è stato molto stimolante. Per un attore è affascinante raccontare ciò che non viene detto. Siamo un popolo che parla tanto: la nostra vita sociale è ancora viva, ricca. Viviamo nei bar, nelle piazze, chiacchieriamo, ci incontriamo. È una delle nostre grandi forze culturali. Raccontare qualcosa che passa attraverso i silenzi, invece che attraverso le parole, è una bellissima opportunità. Le dirò di più: uno dei miei sogni è girare, prima o poi, un film muto: mi affascina profondamente. Trovo straordinario quando si riesce a comunicare con lo sguardo, con un gesto, con l’espressione del viso. In fondo, questo film ha proprio quella dimensione: i volti parlano quasi più dei dialoghi. Gabriele è molto bravo in questo. Lavora molto con le emozioni e con il linguaggio del corpo. A volte ciò che viene detto, o non detto, è semplicemente il riflesso di quello che i personaggi stanno provando in quel momento. E allora lo sguardo, il silenzio, la postura… raccontano moltissimo”.

A un certo punto, Carlo attraverso una citazione fa capire di trovarsi in una fase in cui “non va né avanti né indietro”. È mai capitato anche a lei, nel suo percorso professionale, di sentirsi in uno stato simile? Un momento di stallo?

“Sì, mi è successo. Sono momenti che vanno compresi. Sa, i momenti difficili, quelli più intensi o di vera crisi, in un certo senso sono più facili da affrontare. Ti scuotono, ti costringono a reagire. Ti muovi, cerchi una risposta. Lo stallo è diverso. Sei tu che devi decidere di cambiare qualcosa, di rimetterti in movimento. Proprio per questo può essere più complicato. Quando mi è capitato, ho cercato di capire da dove venisse quella sensazione, di leggerla, e poi di trovare una direzione per uscirne. Detto questo, esistono anche forme di stallo positive. A volte lo stallo porta una certa tranquillità, un senso di stabilità. Non durano a lungo, ma possono esserci. Non credo che siano sempre una condizione negativa”.

Anche nei sentimenti?

“Anche, sì. In amore, per esempio, può esserci una stabilità emotiva, una complicità serena in cui si sta bene. Ovviamente ci sono sempre sfumature, momenti più o meno intensi. Ma, se c’è una base solida, si può attraversare anche una fase calma senza per forza viverla come un problema. L’importante è non spegnersi, non smettere di essere presenti, di ascoltare quello che succede. Dipende sempre dal tipo di stallo”.

Ufficio stampa: Giulia Martinez

Ha mai avuto paura che la quotidianità potesse spegnere la passione?

“Può succedere. Però, per come è organizzata la mia vita, una vera routine non ce l’ho. Il mio lavoro ha ritmi e orari molto variabili: a volte inizio alle cinque del mattino, altre alle sei di sera o nel primo pomeriggio. Sul set si lavora di giorno, di sera, di notte. Posso avere settimane da sei giorni consecutivi o periodi più diluiti. Presto tornerò in teatro e girerò l’Italia, quindi sarò spesso via. La mia quotidianità è una continua variazione, e questo ti obbliga a restare vigile, a organizzare bene il tempo per riuscire a vedere la famiglia, mia moglie, i miei figli, o anche solo per uscire a cena. Quando ne parlo con amici che hanno vite più regolari, mi dicono spesso: ‘Io non riuscirei a fare come te, a stare sempre in movimento’. E li capisco. Ma proprio questa mancanza di routine ti tiene lontano da quella ripetizione che rischia di spegnere le cose. Detto questo, anche con una vita così varia, non sei immune dal calo della passione. Succede. Ci sono momenti di entusiasmo, e altri più piatti, o di preoccupazione. Ma proprio questa varietà ti costringe a reagire. Ti scuote. A volte non solo sul piano professionale, ma anche personale”.

Una domanda più personale, senza entrare nei dettagli. Quando sente che una passione – lavorativa o privata – sta per spegnersi, come reagisce? Tende a parlarne o si chiude, come fa il suo personaggio?

“Tendenzialmente, parlo. Ma soprattutto cerco di agire, di cambiare qualcosa. Se si tratta del lavoro, provo a lanciarmi in un progetto nuovo, magari iniziando a scrivere o collaborando con uno sceneggiatore. Mi viene abbastanza naturale, è un istinto: reagire. Credo davvero che l’azione risolva molte cose. È un po’ come con l’allenamento: non ci pensi troppo, ti metti le scarpe e vai. Anche un gesto fisico, pratico, ti impedisce di restare bloccato. Serve sempre una scossa, qualcosa che ti rimetta in movimento”.

Nel film il tradimento non è solo fisico, ma anche emotivo e psicologico. Qual è, secondo lei, la forma di tradimento più grave?

“Credo che il tradimento più serio sia quello verso se stessi. Non riguarda solo la coppia. Si parla molto di tradimento, ma se guardiamo i numeri, le persone che tradiscono sono tantissime, quasi come se fosse diventato qualcosa di normale. Penso che, da un lato, ci sia un significato morale nel tradire. Ma dall’altro, a volte, si carica questa parola di un peso eccessivo. Eppure, questa sorta di normalizzazione, che il film di Gabriele racconta molto bene, è rischiosa. Perché ti porta, quasi senza che tu te ne accorga, in una zona in cui puoi perdere davvero tutto: quello che hai costruito, ciò che conta per te. Ecco perché dico che il tradimento più grave è quello nei confronti di ciò che ami davvero, dei tuoi desideri profondi. Non tanto l’atto in sé, ma quello che scegli di mettere da parte dentro di te”.

Nel film, il viaggio a Tangeri diventa una sorta di rivelatore nei rapporti. Cosa cambia, secondo lei, nei legami quando si è lontani da casa?

“Non credo che l’allontanarsi, da solo, cambi le cose. Ciò che manca è la quotidianità: il vedersi ogni giorno, il condividere i gesti abituali. Ma non è che una settimana via trasformi automaticamente i rapporti. Nel film, però, il viaggio ha una funzione più profonda. Quando le due coppie si trovano a Tangeri, lontano dalla loro routine, certe dinamiche esplodono. Ma non è un effetto scontato: la coppia che Carlo forma con Elisa, ad esempio, potrebbe anche superare quel momento. Potrebbe uscirne persino più forte. Spostare lo sguardo, vedersi da un’altra prospettiva, può aiutare. Poi succede qualcosa, che non anticipiamo, che cambia gli equilibri. Ma in generale, l’uscita dalla routine può essere anche positiva. Per l’altra coppia, invece, quella formata da Paolo e Anna, diventa un vero detonatore”.

Le cose non dette tocca anche il tema dell’amicizia e del rapporto genitori-figli. C’è qualcosa che l’ha colpita in modo particolare?

“Sì. Per esempio, nel rapporto tra Carlo e Paolo, colpisce il fatto che il primo non abbia mai parlato con l’altro della relazione extraconiugale che sta vivendo con Blu. È il suo migliore amico, eppure non gli ha detto nulla. Forse perché è qualcosa che non riesce nemmeno a confessare a se stesso. E questo fa riflettere: se non riesci a condividere certi aspetti nemmeno con un amico, quanto sei davvero in grado di affrontarli? Parlarsi è fondamentale. Se vuoi risolvere qualcosa, o anche solo capire se ha senso tenerla in vita, devi metterla in parole. Il titolo del film, Le cose non dette, si riferisce proprio a questo. A un certo punto, il mio personaggio dice: ‘Se solo avessi parlato’. È una frase chiave. Perché è vero: solo attraverso il confronto puoi affrontare davvero le cose. Questo film ti mette di fronte a te stesso, agli altri, alla complessità dei sentimenti. Ed è questa, secondo me, la grande forza del cinema di Gabriele”.

Un altro tema universale del film è l’ascolto. Non sempre, quando si parla, si viene ascoltati. Succede anche al personaggio più giovane, Vittoria: parla, ma nessuno sembra sentirla. Le è mai capitato?

“Credo capiti a tutti, prima o poi. A volte hai qualcosa di importante da dire, e chi ti sta davanti non si rende nemmeno conto di quanto conti per te. Questo può ferire molto. Non è solo una questione di parlare o meno: è proprio una questione di essere ascoltati. E quando non succede, può fare davvero male”.

E lei si è sempre ascoltato, quando si parlava?

“No, non sempre. A volte sapevo perfettamente come stavano le cose, ma non volevo davvero ascoltarmi. O magari non ero pronto a farlo. Però credo anche questo: nel momento in cui ti dici qualcosa, anche se non la ammetti del tutto, qualcosa dentro di te comincia a cambiare. Una verità, una volta detta, inizia comunque il suo percorso. E prima o poi chiede di essere affrontata”.

È soddisfatto della struttura del film? Molti parlano di struttura alla Rashomon, altri da true crime…

“Sì, ne sono molto contento. Il film ha personaggi emotivamente forti, ma anche una struttura narrativa che potremmo definire quasi da thriller o noir. Non so bene quale sia la definizione giusta, ma funziona. Si muove su più piani temporali, con una fluidità che trovo molto efficace. Non sono semplici flashback: ci sono vere connessioni tra i livelli narrativi, che si intrecciano in modo coerente. È una scelta stilistica forte, e secondo me riuscita”.