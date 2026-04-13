Stefano Adamo morto al Vinitaly per un malore, imprenditore fondatore del Gin Gina si è sentito male a pranzo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Stefano Adamo è morto durante il Vinitaly in corso a Verona. L’imprenditore di 51 anni, originario del Salento, è probabilmente deceduto a causa di un soffocamento provocato da un boccone durante il pranzo. Trasportato immediatamente al Pronto soccorso, Adamo è morto in ospedale.

Morto al Vinitaly il 51enne Stefano Adamo

Una tragedia ancora da chiarire quella costata la vita al 51enne Stefano Adamo, titolare di un’azienda di prodotti agricoli di Alliste (in provincia di Lecce). Adamo si trovava a Verona per partecipare alla 58esima edizione del Vinitaly.

Secondo quanto riportato dal Corriere Veneto, l’uomo avrebbe accusato il malore mentre stava mangiando una mozzarella.

ANSA

Chi era Stefano Adamo, imprenditore nel settore agricolo

Stefano Adamo lavorava nell’azienda di famiglia ad Alliste, in provincia di Lecce, dove alla produzione di olio e patate aveva affiancato anche quella del Gin Gina, ideato da lui e dedicato alla nonna.

Grazie alla sua iniziativa, i prodotti dell’azienda erano approdati anche online attraverso uno store dedicato alle eccellenze gastronomiche del Salento chiamato “Voilà Boutique”, un e-commerce di prodotti artigianali.

“Siamo nel cuore del Salento, dove ogni prodotto racconta una storia fatta di tradizione, passione e territorio. Voilà Boutique non è solo uno shop: è un viaggio sensoriale tra i sapori autentici della nostra terra”, si legge nella presentazione del sito.

Aveva partecipato a una trasmissione televisiva nel 2021

La notizia della sua scomparsa avvenuta al Vinitaly ha suscitato profondo cordoglio ad Alliste e nell’intera area salentina, la famiglia era molto conosciuta anche per la storica attività nel settore dell’agricoltura. Stefano Adamo, che nel 2021 aveva partecipato alla trasmissione televisiva “Il contadino cerca moglie”, lascia una figlia.

Tantissimi i messaggi di vicinanza arrivati in queste ore ai genitori Renato ed Enza e ai fratelli Mimmo, Carlo e Perla. Costernato per quanto successo anche il sindaco di Alliste, Renato Rizzo. Il 51enne era anche il cognato della vicesindaca Marilù Rega.

“È una notizia che è giunta improvvisa e inaspettata e che ci ha lasciati senza parole”, ha commentato il primo cittadino del comune in provincia di Lecce.