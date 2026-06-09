Stefano Addeo morto per arresto cardiaco, prof che minacciò figlia della Meloni era ricoverato da un mese

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Stefano Addeo, il professore autore del post contro la figlia di Giorgia Meloni, è morto. L’uomo era ricoverato in ospedale da circa un mese, da quando aveva tentato il suicidio. Era stato trasferito in ospedale lo scorso 10 maggio, risultando “non in pericolo di vita”, ma si è velocemente aggravato. La vicenda che lo aveva travolto, dopo il post tra gogna social e sospensione dalla scuola, risale a un anno fa, pochi giorni dopo il femminicidio di Martina Carbonaro.

Morto Stefano Addeo

È morto Stefano Addeo, l’insegnante del liceo scientifico Medi di Cicciano, sospeso lo scorso anno per aver pubblicato un post choc sulla figlia di Giorgia Meloni.

L’uomo, travolto dagli eventi, in particolare dalla gogna mediatica, lo scorso mese ha tentato il suicidio. Un altro gesto, dopo un primo tentativo.

Addeo si è lanciato dal secondo piano di casa sua, a Marigliano, in provincia di Napoli. Immediatamente trasportato all’Ospedale del Mare, aveva presentato traumi multipli alla colonna vertebrale e alla parte sinistra del torace. Situazione complessa, ma era stato dichiarato non in pericolo di vita.

Il secondo tentativo

Si trovava da un mese, dallo scorso 10 maggio, ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Dopo il primo esame che vedeva le sue condizioni complesse, ma non pericolose per la sua vita, l’uomo si è aggravato.

Stefano Addeo, 65 anni, è morto per un arresto cardiaco. Non era la prima volta che tentava di togliersi la vita. Il primo episodio risale a giugno 2025, a circa un mese dallo scoppio della gogna mediatica in seguito al suo gesto.

Aveva tentato di mettersi in contatto con Giorgia Meloni per chiedere scusa. La lettera proponeva un incontro chiarificatore. La Premier si era detta disponibile, ma il tentativo di suicidio aveva interrotto tale ipotesi.

Il post choc

La vicenda, iniziata con il femminicidio di Martina Carbonaro e proseguita con il post violento contro la figlia di Giorgia Meloni, non ha trovato una fine di conciliazione.

Il professore, poi sospeso, ha più volte chiesto scusa, ma non è riuscito a recuperare la sua vita dopo quello che ha definito lui stesso “un gesto stupido, scritto d’impulso”.

L’uomo, dopo i fatti terribili di Afragola, aveva scritto di augurare la stessa fine alla figlia di Giorgia Meloni. Addeo aveva dichiarato: “L’ho scritto dopo aver sentito al telegiornale che l’Italia continuava a inviare armi a Israele”.