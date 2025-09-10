Stefano Angonese morto investito a Lusiana Conco dal figlio degli amici del padre: "Loro li perdono, lui no"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

A casa del padre e della madre del 13enne travolto e ucciso in strada a Lusiana Conco, per chiedere perdono per il figlio. Erano amici di famiglia i genitori di Stefano Agonese, il bambino morto nel Vicentino mentre era in bici, e quelli del 23enne che l’ha investito. Tutti e quattro si sono ritrovati faccia a faccia dopo l’incidente che ha cambiato le loro vite.

L’incidente a Lusiana Conco

Stefano Angonese è morto nella serata di domenica 7 settembre mentre si trovava in bici con un amico per le strade di Tortima, frazione del comune Lusiana Conco, sull’Altopiano di Asiago.

Intorno alle 20.30 è stato travolto con l’auto da un operaio 23enne di Cartigliano, altro comune della provincia di Vicenza, scappato dopo l’incidente insieme all’amico con cui viaggiava. Rintracciato dopo circa un giorno, si trova adesso ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Ai carabinieri che l’hanno fermato avrebbe ammesso di avere bevuto prima di mettersi alla guida, ma sarebbero ancora in corso i test sulla presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue.

Il confronto tra il pirata e il bambino morto investito

Come ricostruito dal Corriere del Veneto, il padre del 13enne e quello del pirata della strada avevano lavorato insieme, in una ditta nel vicino comune di Marostica, uno come operaio e l’altro come magazziniere.

“Conosciamo i genitori del bambino, sono amici di famiglia, ieri sera sono stato da loro – ha affermato il papà del 23enne – siamo andati a chiedere scusa, siamo disperati, lo stesso lutto che hanno loro lo abbiamo anche noi”

Le parole del padre di Stefano Agonese

La famiglia di Stefano Agonese sarebbe pronta ad accettare le loro scuse, ma non ha però nessuna intenzione di perdonare il figlio della coppia amica, come ha dichiarato il padre Moreno, chiedendo per lui l’ergastolo:

"Non perdonerò mai chi ha ucciso mio figlio e una parte di me – ha dichiarato – Il ragazzo non l'avevo mai visto ma conosco il padre e la madre e per loro mi spiace, loro sono brave persone, lui deve prendere la massima pena, è un assassino, la mia famiglia è distrutta, mi manca un figlio, per fortuna ne ho un altro ma mi mancherà sempre una parte di me, mi resterà solo il suo ricordo, Stefano aveva solo 13 anni nel fiore della vita era gentile simpatico amato da tutti, giocava qui a calcio assieme ai ragazzi del paese"

Agonese ha rivelato in un’intervista all’emittente TvA che sono stati proprio i genitori del 23enne a dire alla famiglia della vittima che il responsabile fosse il figlio. Il 23enne è in attesa dell’udienza di convalida del fermo e dell’esito dell’alcol test, ma per il padre della vittima che fosse ubriaco o meno poco cambia:

“Non penso che siano le tre birre il problema, forse guardava il telefonino, lui e il suo amico pensavano di farla franca, ringrazio i carabinieri che l’hanno beccato ma mio figlio non tornerà più indietro”