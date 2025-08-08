Stefano Argentino e il femminicidio di Sara Campanella, nel telefono la nota sul suicidio e la lettera d'addio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Stefano Argentino aveva deciso di suicidarsi da mesi, anche prima di uccidere Sara Campanella. Lo rivelano le note sul cellulare del 27enne di Noto, trovato senza vita nel carcere di Messina, dove attendeva la prima udienza del processo sul femminicidio a Messina della 22enne collega universitaria.

Il diario di Stefano Argentino

Un vero e proprio diario in cui emerge l’ossessione di Argentino per la vittima. In una delle note scritte sul suo telefono, riportate da Repubblica, meditava la morte di Sara Campanella e la sua, diversi mesi prima dell’omicidio commesso il 31 marzo 2025:

Cinque ottobre 2024. Provo a parlarle, ma continua a non fare niente. Proverò per un’ultima volta ad avvicinarmi, ma alla fine l’esito sempre quello sarà… la uccido e mi suicido

ANSA/Instagram - Stefano Argentino

Stefano Argentino

Le note su Sara Campanella

Tra le note salvate nel cellulare di Argentino emergono i segnali deliranti di un tormentato dialogo con se stesso: “Le donne si trattano bene”.

“Ricordalo! Se ci tieni a una persona devi trattarla bene” appuntava ancora, segnando in grassetto: “Io amo le donne”.

Oltre al diario segreto, nello smartphone è stata trovata anche la lettera di addio che Argentino ha scritto alla madre.

"Mi dispiace, è giusto che si sappia sta storia, non sono un mostro" scriveva, aggiungendo: "Ha deciso lei che dovevo ucciderla. In un attimo sono passato dall'amarla follemente all'odiarla a morte".

Il suicidio

Da quanto risulta dalle note salvate, il 27enne avrebbe anche pianificato il modo in cui si sarebbe tolto la vita, “impiccandomi“. Circostanza nella quale sarebbe stato effettivamente trovato senza vita in cella, nella giornata di mercoledì 6 agosto.

La procura di Messina aveva segnalato alla direzione del carcere il rischio del suicidio di Argentino e nello stesso penitenziario il detenuto aveva più volte manifestato l’intenzione di togliersi la vita, tanto da essere sottoposto a stretta sorveglianza.

Misure di sicurezza che erano state diminuite dagli psicologi, perché avevano visto miglioramenti nelle condizioni del 27enne.

La procura diretta da Antonio D’Amato ha aperto sull’episodio un fascicolo al momento senza ipotesi di reato e senza indagati, per permettere il sequestro della salma e l’autopsia, in modo da fare chiarezza sull’esatta dinamica della morte di Argentino. Accertamenti che riguarderanno anche la perizia medica sulla base della quale è stato deciso l’allentamento della sorveglianza sul detenuto.