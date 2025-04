Stefano Argentino fermato per il femminicidio di Sara Campanella a Messina, "attenzioni insistenti da 2 anni"

Il sospettato del femminicidio di Sara Campanella è un collega della studentessa uccisa a Messina. Stefano Argentino è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di aver accoltellato a morte la 22enne, secondo le prime ricostruzioni probabilmente dopo una lite per motivi sentimentali. Il 27enne di Noto, nel Siracusano, è stato rintracciato e prelevato in un’abitazione del suo paese.

Il fermo di Stefano Argentino

Argentino, anche lui studente della facoltà di Scienze infermieristiche come la vittima, è stato identificato al termine delle ricerche scattate dopo il ritrovamento del corpo di Sara Campanella, nel pomeriggio di lunedì 31 marzo, non lontano dal Policlinico di Messina.

Come riportato dalla procura, il 27enne è stato sottoposto a decreto di fermo di indiziato per omicidio. Gli investigatori sono risaliti al ragazzo grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza all’esterno del Policlinico e di alcuni esercizi commerciali su viale Gazzi, dove è avvenuto il delitto.

La zona di Messina nei pressi del Policlinico, in viale Gazzi, dove è avvenuto l’omicidio di Sara Campanella

Il capo della procura Antonio D’Amato ha dichiarato che le testimonianze di alcune persone presenti alla scena, tra cui alcuni colleghi e colleghe della vittima, “hanno fornito un contributo determinante non solo ai fini dell’identificazione del presunto omicida ma anche per la sua successiva localizzazione”.

Il femminicidio a Messina

Dalle informazioni emerse finora, la 22enne originaria di Misilmeri, nel Palermitano, è stata uccisa al culmine di una lite con Argentino, con il quale avrebbe avuto una relazione.

Secondo le ricostruzioni, il 27enne avrebbe seguito Campanella in auto dal Policlinico, per percorrere un breve tratto di strada insieme a lei fino a un distributore di benzina.

Lì avrebbe colpito a coltellate sul collo e la scapola la 22enne, dopo una discussione animata e con urla, “per motivi sentimentali in quanto invaghito della ragazza senza essere corrisposto”, come spiegato dagli inquirenti. Inutile la corsa in ospedale: la ragazza è morta per la grande quantità di sangue perso dalla grave ferita alla giugulare.

L’arma del delitto non è stata ancora trovata.

Sara Campanella e le attenzioni morbose del presunto assassino

Poco prima di essere uccisa la vittima avrebbe mandato un messaggio vocale a un’amica, dicendole di aver paura che Argentino la seguisse: “Sono sicura che lui mi sta seguendo”.

“C’erano state delle attenzioni da parte di questo giovane, anche in maniera insistente” ha spiegato in conferenza stampa il procuratore capo di Messina, Antonio D’Amato,” che duravano da un paio d’anni, le davano fastidio”.

Secondo il magistrato, nonostante le attenzioni “morbose”, non ci sarebbero state intimidazioni o violenze, e Sara Campanella non ha mai denunciato l’ex.

I cellulari e i pc di entrambi saranno analizzati per chiarire la natura del rapporto tra la vittima e il presunto assassino.