Stefano Argentino si è suicidato in carcere, il femminicidio di Sara Campanella si chiude senza processo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Stefano Argentino, l’assassino di Sara Campanella, si è suicidato in carcere. Il giovane aveva già dichiarato l’intenzione di togliersi la vita in altre occasioni. Era seguito da un gruppo di psicologici e terapisti. Lo hanno trovato gli agenti della polizia penitenziaria. Inutili i soccorsi.

Suicidio Stefano Argentino

Intorno alle 17:00 del pomeriggio di mercoledì 6 agosto, Stefano Argentino si è suicidato. Il 22enne, che ha confessato il femminicidio di Sara Campanella lo scorso 31 marzo, era detenuto nel carcere di Messina con l’accusa di omicidio.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il fatto è accaduto in un momento in cui si è allontanato dai suoi compagni. Non è chiaro se di cella o se altri detenuti nella struttura penitenziaria.

ANSA Giovani portano oggetti nel luogo dove ha perso la vita Sara Campanella

A trovarlo senza vita sarebbero stati gli agenti della polizia penitenziaria. Chiamati i soccorsi, non è stato possibile fare nulla ed è stato dichiarato morto.

Chiuso il caso Sara Campanella

Si conclude nel peggiore dei modi il caso di femminicidio di Sara Campanella: senza processo, senza giustizia per la vittima, senza un percorso per l’assassino. Argentino era chiamato a presentarsi alla prima udienza, fissata per il 10 settembre. La Procura gli contestava la premeditazione. Dietro l’accusa, la scoperta dei pedinamenti del 22enne e le note sul cellulare. Nel “diario” scriveva già diversi prima del fatto che l’avrebbe uccisa e che sarebbe stato il suo peggiore incubo.

La giovane lo sapeva. L’ultimo messaggio scritto alle amiche faceva riferimento proprio al pedinamento di Argentino: “Il ma**to mi segue”. Nessuna delle compagne di università però era abbastanza vicina per rispondere alla richiesta di supporto.

Sara aveva quindi attivato il registratore sul telefono per documentare il più possibile, attuando uno dei comportamenti più comuni tra le giovani in un contesto non sicuro.

Il commento della famiglia Campanella

L’avvocato Concetta La Torre ha parlato a nome della famiglia di Sara Campanella. “È l’epilogo terribile di una storia terribile. Ha deciso lui le sorti di due famiglie”, ha commentato.

“Per noi è un colpo molto doloroso. Non possiamo che essere addolorati in questo momento. Non ci sono parole per descrivere i sentimenti che stanno provando i familiari di Sara”, ha aggiunto.