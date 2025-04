Stefano Argentino voleva suicidarsi dopo l'omicidio di Sara Campanella, rivelazione della mamma ai carabinieri

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nelle ore successive all’omicidio di Sara Campanella, la madre di Stefano Argentino ha riferito ai carabinieri di aver aiutato il figlio, che le aveva confidato di volersi togliere la vita. La telefonata tra i due è avvenuta nel pomeriggio di lunedì, dopo l’aggressione. La donna ha raccontato di aver deciso di raggiungerlo a Messina, credendo che stesse attraversando un momento di disperazione personale.

Cosa ha detto la madre di Stefano Argentino

Daniela Santoro, madre di Argentino, ha reso dichiarazioni spontanee agli investigatori. Come riporta Ansa, ha affermato di aver ricevuto una telefonata dal figlio, che parlava di fallimento e incapacità di provare sentimenti.

La chiamata è avvenuta quando Sara Campanella era già morta, colpita con cinque coltellate, una delle quali alla giugulare, risultata fatale.

Fonte foto: ANSA

I carabinieri sul luogo dell’omicidio di Sara Campanella

La donna ha spiegato che il figlio non ha menzionato l’omicidio del 31 marzo durante la conversazione, ma si è mostrato profondamente agitato e ha minacciato il suicidio.

Per questo motivo ha deciso di raggiungerlo partendo da Avola, convinta che si trovasse in una condizione psicologica fragile.

L’ipotesi degli inquirenti e il sequestro della casa

Secondo gli inquirenti, fin dall’inizio è apparso evidente che Argentino fosse stato aiutato a lasciare il luogo del delitto, avvenuto intorno alle 17.15.

Il giovane non disponeva di un mezzo proprio a Messina, il che ha fatto ipotizzare il coinvolgimento di una persona vicina. Il gip aveva già segnalato la possibilità che la madre avesse contribuito a coprirne la fuga.

Il ragazzo è stato rintracciato e arrestato intorno alle 23, in una casa vacanza di proprietà della famiglia, a Noto, nel Siracusano. Le forze dell’ordine hanno successivamente sequestrato l’appartamento messinese dove Argentino risiedeva da fuori sede.

L’arma del delitto, un oggetto da taglio compatibile con bisturi o taglierino, non è stata ancora ritrovata. Un coltello trovato nei pressi del luogo dell’aggressione è stato escluso come arma utilizzata.

L’omicidio di Sara Campanella

L’omicidio di Sara Campanella è avvenuto nei pressi del policlinico universitario di Messina, davanti a diversi testimoni. La studentessa è stata colpita alle spalle, poi al collo.

Il gesto è stato confessato da Stefano Argentino durante l’interrogatorio, anche se non ha fornito una spiegazione per il suo comportamento. Ha solo detto di essere andato da Sara per parlare e di essere fuggito subito dopo.