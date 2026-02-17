Stefano Bandecchi a processo per evasione fiscale di circa 20 milioni di euro con Unicusano, "me l'aspettavo"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio per evasione fiscale. È accusato di non aver versato 20 milioni di euro in imposte quando era amministratore di fatto dell’Università Unicusano, tra il 2018 e il 2022. Insieme a lui sono state rinviate a giudizio altre tre persone, con vari incarichi di responsabilità nella società che gestisce Unicusano.

Le accuse contro Bandecchi

Secondo i pm che hanno indagato sul caso, sotto la guida di Bandecchi, Unicusano avrebbe usufruito delle tariffe agevolate che lo Stato garantisce alle istituzioni didattiche per acquisti non consoni.

Tra questi ci sarebbero una Ferrari, una Rolls-Royce Phantom, un elicottero preso in leasing e alcune spese della squadra di calcio della Ternana, di cui Bandecchi è stato per un periodo presidente.

ANSA

Inoltre, sarebbero state individuate anche alcune dichiarazioni fiscali sospette, riguardanti soprattutto l’Ires degli anni tra il 2016 e il 2019. La somma di tutti questi illeciti si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro.

Il commento di Bandecchi

Il sindaco di Terni ha presenziato all’udienza preliminare al termine della quale il giudice lo ha rinviato a giudizio per evasione fiscale.

Uscendo dal palazzo di giustizia di Roma, dove si è svolta l’udienza, ha dichiarato all’agenzia di stampa Ansa: “Nessuna sorpresa, me lo aspettavo, tutto come previsto. Speriamo di poter dimostrare nel processo la nostra innocenza”.

Bandecchi ha fin dall’inizio proclamato la propria innocenza nella vicenda. Nel 2024, appresa la notizia dell’apertura dell’inchiesta, aveva dichiarato: “Credo che magistratura e guarda di finanza hanno portato avanti un’indagine che, secondo me, fa totalmente schifo, è fatta male”.

Gli altri imputati nel processo su Unicusano

Oltre a Stefano Bandecchi, ci sono altre tre persone che sono state rinviate a giudizio per evasione fiscale, con le stesse accuse del sindaco di Terni, nel caso di Unicusano.

Si tratta di tre ex dirigenti della società che gestiva l’università telematica, Giovanni Puoti, Fabio Stefanelli e Stefano Ranucci.

Dovranno comparire, insieme a Bandecchi, il prossimo 4 giugno presso il tribunale monocratico di Roma per la prima udienza del processo davanti al giudice monocratico.