Stefano Bandecchi indagato per corruzione, sindaco di Terni attacca i pm: "Ennesimo sgarro e sopruso"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi, è indagato per presunto patto corruttivo nell’affidamento di un appalto per la sistemazione di una strada. Raggiunto dalla notizia, Bandecchi ha attaccato la magistratura. Dice di star subendo “l’ennesimo sopruso da parte di pubblici ministeri dei quali non mi fido e non mi sono mai fidato”. Sulla riapertura della strada al centro dell’indagine, Bandecchi dice che non firma nulla: “Non me ne può fregare di meno”.

La risposta di Bandecchi ai magistrati

Stefano Bandecchi risponde ad alcune domande in merito alle perquisizioni avvenute nell’ambito dell’indagine sulla presunta corruzione nell’affidamento di un appalto per la sistemazione di una strada.

Le perquisizioni sono avvenute in numerose sedi: presso la società calcistica dilettantistica, negli uffici e nell’abitazione del politico.

Il presidente della Provincia di Terni si dice non sorpreso per via della “stupidità dell’italiano medio. Avevo già visto degli articoli”.

Immaginava, dice, che qualcuno volesse andare a vedere. Parla delle perquisizioni avvenute nella sua abitazione e negli uffici di Comune e Provincia. “Mi aspettavo questo garbo schifosissimo”, commenta.

Cosa hanno trovato?

Su possibili documenti trattenuti durante le perquisizioni, Bandecchi dice di non saperne nulla perché lui non aveva nulla. “Non hanno trovato nulla“, dichiara.

“È stato un altro sgarro dell’istituzione, della magistratura, della quale dovremmo fidarci, che ha mandato della gente a casa mia per cercare i documenti che stanno regolarmente qua in Provincia”.

Bandecchi si dice quindi tanto tranquillo quanto, per usare le sue parole, “inca**ato”. Questo perché pensa “di aver subito l’ennesimo sopruso da parte di una magistratura o meglio dei pubblici ministeri dei quali non mi fido più“.

Ipotesi addio alla Ternana

Un giornalista domanda a Bandecchi cosa accadrà ora alla Ternana, la squadra di calcio di Terni. Risponde: “Può darsi che vi mandi tutti a fanc**o“.

Sottolinea quindi come per lui “può ripartire anche dalla prima categoria”.

Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, e riportato da Umbria24, l’appalto per la messa in sicurezza della strada Bagnorese, che la Provincia di Terni ha affidato a due ditte legate a Roberto Biagioli, ex patron dell’Orvietana, è illecito in relazione proprio alla sponsorizzazione della squadra.