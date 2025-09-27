Stefano Bandecchi nega il genocidio a Gaza, secondo lui in Palestina non sono morti bambini: la tesi choc

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

In un video pubblicato sui social, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, è tornato a parlare del conflitto in Medio Oriente con toni destinati a far discutere: il primo cittadino ha infatti espresso una posizione scioccante, negando che nella Striscia di Gaza siano morti dei bambini: “20.000 bambini non sono mai morti. E questo è il primo punto. Solo voi credete ad Hamas”.

Stefano Bandecchi nega il genocidio a Gaza

Bandecchi sostiene che i bambini della Striscia “finiscono la loro infanzia a nove anni, dato che le bambine vengono a quell’età tr*****e”. Una dichiarazione che, oltre a negare il genocidio, ha evocato stereotipi offensivi e inaccettabili.

Le parole di Stefano Bandecchi arrivano dopo settimane di video e commenti pubblicati sul suo profilo, in cui ribadisce il suo sostegno a Israele.

ANSA

Stefano Bandecchi

“Io sto con Israele. Lo Stato vero della Palestina non è certo quello guidato da Hamas”, ha affermato, aggiungendo: “Gli stessi palestinesi dicono che Hamas se ne deve andare”.

Il post è stato accompagnato da un commento provocatorio: “Non me ne frega un c***o, io sto con Israele. Aggiungo: specialmente se siete fascistelli, godo ancora di più”.

Il linguaggio aggressivo e volgare, unito alle frasi sul genocidio, ha scatenato una valanga di reazioni indignate.

Le reazioni politiche alle parole sui bambini

Le prime risposte sono arrivate da Nicola Fratoianni (Avs), che ha chiesto un intervento diretto della premier Giorgia Meloni: “Questo è il sindaco di Terni. Meloni ha nulla da dire sulle parole schifose di un suo alleato?”.

Duro anche il senatore Pd Walter Verini, che su X ha scritto: “Il sindaco di Terni Bandecchi ha detto su Gaza e sui bambini uccisi cose ripugnanti e spregevoli. Non sa cosa sia il senso del decoro, dell’umanità. Vergogna, offende la comunità ternana, fatta di persone che a differenza sua umanità e solidarietà le conoscono”.

Le parole di Bandecchi hanno scatenato un’ondata di condanne bipartisan: dai partiti di sinistra alle forze di centrodestra, tutti hanno preso le distanze da un linguaggio giudicato indegno di un rappresentante istituzionale.

La bufera a Terni

Durissimo anche il comunicato congiunto delle opposizioni locali – Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Partito Socialista – che scrivono: “Dichiarazioni abominevoli. Esprimiamo la più ferma condanna di fronte a tanta bestialità”.

A queste si aggiungono le parole di Azione Terni, secondo cui “non si può parlare di esseri umani e bambini uccisi e abusati con termini talmente cinici e brutali”.