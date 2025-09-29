Stefano Bandecchi sindaco di Terni contestato da manifestanti pro Gaza, faccia a faccia e spintoni: il video

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un gruppo di manifestanti ha contestato il sindaco di Terni Stefano Bandecchi all’esterno del municipio, per alcune frasi che il primo cittadino ha pronunciato riguardo alla situazione nella Striscia di Gaza. Durante la manifestazione alcuni dei manifestanti hanno raggiunto Bandecchi e si è arrivati al contatto fisico.

La contestazione contro Bandecchi

Nella mattinata del 29 settembre un gruppo di manifestanti sostenitori della causa palestinese hanno contestato il sindaco di Terni Stefano Bandecchi all’esterno del municipio della città umbra.

La ragione della contestazione erano alcune dichiarazioni dello stesso Bandecchi, risalenti ai giorni precedenti, in cui il sindaco ridimensionava la gravità della situazione nella Striscia di Gaza.

I manifestanti hanno aspettato Bandecchi fuori dall’edificio, prima del Consiglio comunale, per poi seguirlo anche all’interno, dove è continuata la contestazione. I manifestanti hanno lasciato l’aula dopo pochi minuti, seguiti dai consiglieri di centrosinistra e da quelli di Forza Italia, in polemica con il sindaco.

Il contatto fisico con i manifestanti

Il confronto tra Bandecchi e i manifestanti è continuato anche dopo il Consiglio comunale. Qui un piccolo gruppo di contestatori ha avvicinato il sindaco e si sono verificati alcuni spintoni.

Le guardie del corpo di Bandecchi hanno tentato di tenere il sindaco e i manifestanti lontani, ma spesso non ci sono riusciti. A seguito della protesta, la deputata Emma Pavanelli del Movimento 5 Stelle, ha commentato:

Sono felice di vedere che Terni si risveglia. Bandecchi è un influencer dell’odio. Sono scioccata dalle parole di un sindaco che dal primo giorno ha enfatizzato un messaggio di violenza. Continuiamo a vederla nella casa democratica dei cittadini.

La replica di Bandecchi dopo le contestazioni

Bandecchi ha replicato alle contestazioni, venendo ripreso da ANSA, dicendo che i manifestanti fossero “quattro drogati, tutti soggetti molto strani, facinorosi. Non hanno idea di quello che dicono e cosa io pensi”.

Poi ha aggiunto: “Se questa la vogliamo chiamare la protesta di Terni… quanti erano, 12, 20, 30? In una città di 108 mila e una provincia di 240 mila… pensavo 2 mila, 6 mila, 8 mila. Sono venuti questi quattro facinorosi vestiti filo palestinesi. Spero che tutti abbiano una sorella perché almeno potranno darla in pasto agli islamici. Non ho capito cosa vogliono”.

Il sindaco ha rilanciato poi nel suo attacco ad Hamas:

“Hamas ha scritto all’articolo 4 del suo statuto che lavora per lo sterminio di ogni ebreo del mondo e per l’islamizzazione di tutto il mondo. Non posso dissentire da questo modo di pensare? Sono cristiano, politicamente laico, liberale, mangio maiale… Io non credo ai 20 mila bambini morti a Gaza? Ma i 450 mila bambini morti nello Yemen per mano degli islamisti? Ci sono almeno otto guerre nel mondo prima di arrivare a quanto sta accadendo nella striscia di Gaza. Il riconoscimento che la Regione, il Comune di Perugia e tanti altri hanno dato alla striscia di Gaza come Palestina è un torto a tutti i palestinesi laici ed onesti. E questo è gravissimo. Io sono italiano e l’italianità è la cosa più importante. Appoggio Israele perché la cosa più occidentale in quella parte del mondo, ma sono contro il Governo di Netanyahu perché sta esagerando, ma di certo non potrò mai essere né islamista né musulmano“.

Cosa aveva detto Bandecchi il giorno prima

Nella didascalia di un suo post su Instagram, Bandecchi ha sostenuto che i dati sul numero di bambini morti nella Striscia di Gaza dall’inizio del conflitto tra Hamas e Israele fosse esagerato:

20.000 bambini non sono mai morti. E questo è il primo punto. Solo voi credete ad Hamas. Poi mi viene naturale dire che i bambini nella Striscia di Gaza finiscono la loro infanzia a nove anni.

Le parole di Bandecchi hanno causato la reazione anche dei consiglieri provinciali del Pd. Tra loro, Marsilio Marinelli, Nicoletta Valli e Fabio Di Gioia hanno annunciato che diserteranno le sedute delle Commissioni e del Consiglio Provinciale di questa settimana.