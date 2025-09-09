Stefano Benni morto a 78 anni dopo una lunga malattia, lo scrittore era diventato famoso con Bar Sport

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È morto a 78 anni Stefano Benni, scrittore e drammaturgo bolognese, noto al grande pubblico per i suoi racconti comici e caratterizzati da invenzioni narrative come in Bar Sport e La compagnia dei Celestini. Il romanziere, tradotto con successo anche all’estero, è stato anche autore di opere teatrali, per la Tv e sceneggiature per il Cinema, oltre ad aver collaborato per diverse testate giornalistiche. Soffriva da tempo di una malattia.

La malattia e la morte di Stefano Benni

A darne notizia è stata Feltrinelli, la casa editrice con cui ha pubblicato la maggior parte dei suoi libri, molti dei quali tradotti in oltre 30 lingue.

Lo scrittore è morto in una casa di riposo per artisti di Bologna. A causa della lunga malattia aveva smesso di lavorare da diverso tempo, come testimoniato nel 2024 dal critico Goffredo Fofi (morto a luglio 2025) sulla rivista Lucy, dove ha raccontato che Benni non riuscisse più comunicare.

Le opere: da Bar Sport al teatro

Lo scrittore raggiunse la notorietà nel 1976 con la raccolta di racconti Bar Sport (prima edizione pubblicata da Mondadori), firmando anche la sceneggiatura dell’adattamento cinematografico del 2011 diretto da Massimo Martelli.

Benni si affermò poi con una ricca produzione di romanzi come Terra! (1983), Baol (1990), La compagnia dei Celestini (1992), Elianto (1996) “Saltatempo” (2001), “Achille piè veloce” (2003) e Margherita Dolcevita (2005).

ANSA

Stefano Benni nel 2002

Con la sua penna visionaria è riuscito a raccontare l’Italia tramite opere contraddistinte da un umorismo unico e costituite da un miscuglio di satira politica, artifici linguistici e invettiva civile.

Grazie ai suoi personaggi singolari e spesso grotteschi catapultati in mondi surreali, ha accompagnato generazioni di lettori in decenni di storia del nostro Paese, attraverso il suo sguardo ironico e senza confini.

La produzione artistica di Stefano Benni non si è limitata però soltanto alla letteratura, arricchita anche da poesie, favole e graphic novel. A teatro ha lavorato soprattutto con Dario Fo e Franca Rame, ma anche con Angela Finocchiaro, Paolo Rossi, Antonio Catania e tanti altri attori.

Si è dedicato anche alla musica, scrivendo testi con musicisti come Misterioso, il pianista Umberto Petrin, dedicato a Thelonius Monk o Sagrademari con Paolo Fresu, Cyrano de Bergerac con la pianista Giulia Tagliavia, Va’ fuori straniero con il pianista Danilo Rea e Ci manca Totò con il chitarrista Fausto Mesolella.

È stato autore televisivo scrivendo i testi comici di un Beppe Grillo agli inizi della carriera. Per anni ha collaborato con numerose testate giornalistiche, da L’Espresso a Panorama, da Il manifesto a La Repubblica e ancora Cuore e Linus.

Le origini dello scrittore

Nato a Bologna il 12 agosto del 1974, Benni trascorre la sua infanzia “sulle montagne dell’Appennino, dove fa le prime scoperte letterarie, erotiche e politiche” come è lui stesso a scrivere sul suo blog.

Abbandona la carriera da attore perché “non guadagna una lira”, ma arriva alla ribalta con Bar Sport, scritto mentre fa il militare e con i primi soldi “viaggia come un pazzo”.

“Grazie a due grandi amici, Achille Occhetto e Grazia Cherchi – si legge sul suo sito – si convince di poter diventare uno scrittore. Scrive Terra e Comici spaventati guerrieri. A quarant’anni ha un figlio, a quarantacinque ritorna sul palcoscenico spinto dal jazzista Paolo Damiani. Collabora a la Repubblica e a Lo Straniero, e riprende a fare il quasi-attore”

Nota la sua amicizia fraterna con Daniel Pennac, che portò in Italia con le prime opere dello scrittore francese tradotte con Feltrinelli, con cui ebbe un sodalizio letterario tra i più noti del panorama letterario europeo.