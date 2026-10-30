Stefano Bertozzi presenta ‘Fly Away’: “Il mio spazio senza vincoli, imposizioni o scadenze”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Per Stefano Bertozzi la musica è un luogo nel quale non esistono obblighi, scadenze o aspettative. Un «giardino segreto» da coltivare secondo i propri tempi, senza trasformare la passione in una professione. Con Fly Away, il suo terzo album, il cantautore bolognese Stefano Bertozzi torna a raccontarsi attraverso dieci canzoni nate nell’arco di sette anni, intrecciando ricordi personali, suggestioni filosofiche e riflessioni sulla società contemporanea. In questa intervista per Virgilio Notizie, Stefano Bertozzi ripercorre le scelte che hanno segnato la sua vita, dagli anni trascorsi lontano dalla musica al ruolo della famiglia, fino al dolore per la perdita del padre. Ne emerge il ritratto di un artista che ha scelto di proteggere la propria libertà creativa, anche rinunciando a inseguire il successo.

Fly Away: il titolo evoca il desiderio di prendere il volo e cambiare prospettiva. Quali esperienze della sua vita le hanno fatto sentire il bisogno di ricominciare?

“Ho dovuto prendere le distanze soprattutto dal dolore, dopo la scomparsa prematura di mio padre. In seguito, la nascita di mia figlia e poi di mio figlio mi ha portato a rivedere profondamente la mia vita. Cambiare significa adattarsi a un mondo in continua trasformazione, non sempre in meglio. Talvolta assistiamo a involuzioni anziché a progressi. Eppure, sapersi adattare ci permette di comprendere il presente, cogliere le opportunità ed evitare i pericoli che si profilano all’orizzonte”.

Le dieci canzoni di Fly Away sono nate nell’arco di sette anni. Quando riprende un brano scritto tanto tempo prima, lo rilegge alla luce dell’uomo che è diventato o cerca di rispettare l’emozione originaria?

“Rispetto profondamente il sentimento da cui è nata ogni canzone. Sono molto legato al Fedro di Platone, in particolare al passaggio sulle quattro forme di ispirazione, nel quale le Muse sono associate alla poesia e alla musica. Credo che l’ispirazione abbia un valore insostituibile. La tecnica può aiutare a perfezionare una nota, modificare una sillaba o riscrivere una strofa, ma non ho mai sentito il bisogno di intervenire in questo modo sui miei brani”.

Ha definito la musica il suo secret garden, il suo giardino segreto. Che libertà le offre questo spazio rispetto alla vita quotidiana?

“Non è soltanto un rifugio: è uno spazio senza vincoli, imposizioni o scadenze. Posso dedicarmici quando desidero. A volte trascorrono due o tre settimane senza che prenda in mano la chitarra, proprio perché non vivo la musica come un obbligo. Vi ritorno quando sento di avere qualcosa da esprimere. È come una lunga passeggiata nel bosco: mi aiuta a liberare la mente e a ritrovare la serenità. Soprattutto, è uno spazio inviolabile, soltanto mio. Una libertà preziosa rispetto agli impegni che qualsiasi professione comporta”.

La musica le permette anche di esprimere quella parte irrazionale che nella vita quotidiana tende a tenere sotto controllo?

“Sicuramente l’ha nutrita. Abbiamo una componente razionale, che ci guida nella vita, e una dimensione irrazionale e creativa. La musica, come la letteratura, mi ha permesso di coltivare quest’ultima. Non significa che chi non suona o non dipinge sia meno completo. Ritengo però fortunato chi ha l’opportunità di sviluppare la propria creatività: è una risorsa che può risvegliarsi e offrire stimoli inattesi. Per questo mi considero privilegiato”.

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Tra il 2000 e il 2008 ha accantonato la musica per dedicarsi al lavoro e alla famiglia. Ha mai avuto la sensazione di tradire una parte di sé?

“No, almeno non mentre accadeva. Sono stati anni intensi, nei quali gli impegni e le responsabilità hanno prevalso sulla dimensione creativa. Me ne sono reso conto soltanto quando ho ripreso in mano la chitarra. Otto anni non sono pochi, ma nel frattempo erano nati i miei due figli. Ero felice dell’arricchimento che avevano portato alla nostra famiglia e che continuano a regalarci ogni giorno”.

È stato proprio suo figlio a spingerla a riprendere la chitarra, chiedendole di insegnargli a suonare. Che significato ha avuto quel momento?

“Matteo desiderava scoprire la musica e, senza saperlo, mi ha riavvicinato a una passione che avevo lasciato in disparte. Nessuno dei miei figli ha poi proseguito gli studi musicali: Barbara ha interrotto il pianoforte, mentre Matteo è passato dalla chitarra alla batteria, prima di fermarsi. Mi ha fatto piacere, comunque, che entrambi si siano avvicinati alla musica durante gli oltre cinque anni trascorsi in Inghilterra. Chissà, forse un giorno torneranno a coltivarla. Non dispero”.

Lei ha cominciato a scrivere canzoni da adolescente, dopo una delusione amorosa. Oggi affronta anche temi filosofici e sociali. Che cosa resta di quel ragazzo che cercava conforto nella musica?

“È rimasta una certa ingenuità, soprattutto il desiderio di trovare un’intesa tra melodie, parole e sentimenti. Questo triangolo non è cambiato. Con l’età, naturalmente, si allargano gli orizzonti. Non si resta confinati nel territorio di Afrodite, ma si esplorano altri temi. Quando diventano fonte d’ispirazione, li accolgo. Non è stata però una scelta programmata”.

Vive all’estero dal 1992 e ha conosciuto Paesi e culture differenti. Come è cambiato il suo rapporto con le radici italiane?

“Si rimane italiani ovunque. Sono felice di essere nato e cresciuto a Bologna e orgoglioso del mio Paese. Vivere all’estero ha rafforzato questo sentimento. Faccio fatica a comprendere l’esterofilia acritica. Confrontarmi con altre culture, cercando di conoscerle, non mi fa dimenticare le mie radici e i valori con cui sono cresciuto. Ho avuto la fortuna di vivere un’infanzia senza Facebook e TikTok. La socialità si costruiva attraverso i giochi, lo sport, la scuola, il liceo e l’università. Quelle esperienze mi hanno dato fiducia e mi hanno reso più forte nell’affrontare la vita, senza perdere il legame con il luogo da cui provengo”.

In Sands of Silence racconta un’esperienza nel deserto del Wadi Rum. Che cosa ha trovato in quel silenzio?

“Per me la solitudine è una fonte di forza. Abbiamo bisogno di fermarci, riflettere e capire chi siamo, che cosa desideriamo per il futuro e, crescendo, anche per la nostra famiglia. Il Wadi Rum regala sensazioni particolari. Il suo silenzio è quasi una presenza che ci attraversa. Camminare in quel deserto è come sfogliare un libro di storia: al di là di Lawrence d’Arabia e degli episodi più noti, si percepisce di attraversare un luogo che custodisce una parte importante del passato del nostro mondo”.

E se dovesse attribuire un suono al silenzio?

“Quello di una presenza che non giudica e lascia spazio alla riflessione”.

Nel suo percorso musicale si è mai sentito giudicato?

“No, anche perché mi considero un musicista di serie D. Non ho mai attirato grandi attenzioni, né elogi particolari né critiche severe. Questa condizione mi ha consentito di continuare a scrivere, cantare e produrre con la serenità degli inizi, senza l’ossessione del successo commerciale”.

In The Man from Stagira richiama Aristotele e una vita fondata sulla virtù, sulla misura e sul bene comune. Oggi si parla molto di libertà individuale, ma sembra sempre più difficile sentirsi parte di una comunità. Dove abbiamo sbagliato?

“Non pretendo di esprimere giudizi definitivi: non credo di averne la statura intellettuale. Posso però osservare che gli smartphone e tutto ciò che li accompagna hanno favorito l’individualismo. Da quando sono entrati nelle nostre vite, siamo diventati più soli. Abbiamo perso luoghi di incontro che un tempo erano punti di riferimento: la piazza davanti alla scuola, il bar dove ci si trovava alle sette per un cappuccino, per organizzare la serata o parlare della versione di greco, di latino e dell’interrogazione di filosofia. Si è indebolita soprattutto l’idea di una società in cui stare insieme e coltivare il proprio carattere servano a perseguire il bene comune. Le disuguaglianze crescenti, in Italia e altrove, mostrano quanto si sia smarrita la volontà di progredire senza lasciare indietro nessuno. È un problema che riguarda anche la politica, dove l’incapacità è evidente”.

Non rischiamo, però, di idealizzare il passato e dimenticare che anche allora esistevano difficoltà e solitudini?

“Il passato va conosciuto, non idealizzato. Studiare la storia e sapere da dove veniamo è fondamentale. Ogni idealizzazione rischia di portarci fuori strada. Dovremmo piuttosto ritrovare la forza dentro di noi. Eraclito sosteneva che il carattere dell’uomo ne determina il destino; Aristotele insegnava a rafforzarlo attraverso le virtù. La storia ci offre strumenti preziosi, purché siamo disposti a conoscerli e studiarli”.

Lei difende anche il valore della solitudine. Crede che oggi lasciamo troppo poco spazio alla noia, soprattutto ai bambini?

“Assolutamente. Ritengo importante persino che un bambino possa annoiarsi. Quando vedo giornate scandite da scuola, nuoto, pianoforte e mille altre attività, rimango perplesso. In Inghilterra si parla di Tiger Mums, madri che vivono quasi come una sconfitta il fatto che i figli non siano impegnati fino alle sette di sera, prima del bagno e di andare a letto. Ho conosciuto situazioni simili e le ho osservate con orrore”.

C’è un principio al quale è sempre rimasto fedele, ma che oggi sarebbe disposto a rimettere in discussione?

“No, perché considero i principi e i valori parte costitutiva dell’identità di una persona. Questo non significa essere intransigenti o pretendere di imporli agli altri. Esiste il libero arbitrio: ciascuno deve poter valutare se un determinato valore sia compatibile con la propria sensibilità e il proprio modo di vivere. Da parte mia, ho poche idee e, almeno per ora, restano chiare”.

In L’eco dei nostri passi riflette sulle tracce che lasciamo. Quando pensa alla propria eredità, le viene in mente ciò che ha costruito o ciò che non ha ancora avuto il coraggio di realizzare?

“Penso a ciò che ho costruito. Mi piacerebbe lasciare un segno, anche se so che è un’ambizione difficile da realizzare. La canzone nasce dall’idea, che ritroviamo nei greci, di una natura che permane mentre noi attraversiamo la terra per un tempo limitato. Lasciamo soltanto un’eco, una presenza effimera. Se i nostri passi diventassero un ricordo duraturo o un riferimento per chi percorre la stessa strada, come direbbero i francesi, tant mieux, tanto meglio. Ma non posso pretendere tanto”.

Il tema della memoria mi porta a suo padre, scomparso prematuramente. C’è una domanda che oggi vorrebbe rivolgergli?

“Sinceramente non lo so. Non ci ho mai pensato, forse perché la sua scomparsa è stata uno shock profondissimo. Gli ho dedicato You Are Gone, una canzone del mio primo album in cui ripercorro i momenti più drammatici di quella perdita. Non saprei quale domanda fargli. È una ferita che, dentro di me, non si è ancora rimarginata”.

Se incontrasse lo Stefano tredicenne che scriveva la sua prima canzone, quale domanda gli farebbe?

“Gli chiederei anzitutto se è soddisfatto di ciò che ha raggiunto dopo tanti anni di sforzi, idee e tentativi più o meno riusciti. Vorrei anche sapere se il desiderio di provarci, nato ascoltando Guccini, Bennato, Dalla e Battisti, si sia tradotto in qualcosa di concreto. A tredici anni ero indeciso. Poi, intorno ai vent’anni, dopo il liceo, quando ho iniziato a studiare Economia, ho scelto di conservare la musica come passione e di concentrarmi su un percorso professionale più solido, meno etereo”.

Quella scelta ha comportato una rinuncia particolarmente dolorosa?

“No, la considero una presa di coscienza. Ho sempre desiderato costruire una famiglia e avere figli, una fortuna che il Signore mi ha concesso. Ho attribuito grande importanza alla stabilità familiare. L’incertezza dell’industria musicale mi avrebbe procurato un’ansia di cui non sentivo il bisogno”.

Ha dedicato un intero album agli obiettivi mancati, Failing Targets. Quali traguardi, invece, ritiene di aver raggiunto?

“Il principale è essere riuscito a conciliare la musica con una vita professionale ricca e articolata, coltivando questa passione con una certa continuità, pur con qualche lunga interruzione. È come se per un periodo le Muse si fossero allontanate e Matteo, inconsapevolmente, le avesse richiamate a casa. Ho avvertito la loro assenza soltanto quando sono tornate”.

Pensa di portare Fly Away dal vivo?

“Suonare dal vivo è affascinante e, per molti versi, divertente. Richiede però molto tempo per prepararsi e la disponibilità di una band, che non ho: la mia band è la chitarra. Un progetto strutturato sarebbe incompatibile con la mia attività professionale. Non amo improvvisare, né sul lavoro né nella musica. Vorrei arrivare a un concerto ben preparato, così da potermelo godere davvero. Ho suonato informalmente con amici a Bologna, qualche volta qui in Lussemburgo e anche a Bruxelles. Organizzare un vero concerto, però, comporterebbe un impegno che al momento non posso assumermi”.

E come si presenterebbe a quel ragazzo che, a tredici anni, cominciava a scrivere canzoni? Come un uomo libero, ribelle o con un’altra definizione?

“In inglese direi true to myself: fedele a me stesso. Credo di essere stato sincero e onesto nei miei confronti. Ho continuato a coltivare la musica secondo i miei tempi, senza rinunciare a considerarla uno spazio di libertà, il mio secret garden”.