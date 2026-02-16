Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo per turbativa d'asta e false dichiarazioni su Beic, udienza ad aprile

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo per il caso Beic. I due architetti italiani conosciuti a livello internazionale dovranno rispondere davanti al giudice delle accuse di turbativa d’asta e false dichiarazione sul conflitto d’interessi per il caso della realizzazione a Milano della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura. Il rinvio a giudizio riguarda anche altri quattro professionisti coinvolti nella vicenda.

Il rinvio a giudizio per Stefano Boeri e Cino Zucchi

La decisione del gup Fabrizio Filice si basa sulle indagini dei pm pm Giancarla Serafini e Paolo Filippini, secondo cui Boeri e Zucchi non avrebbero dichiarato il loro conflitto di interessi nel concorso internazionale sulla costruzione del Beic.

Nonostante ruoli ricoperti nella commissione aggiudicatrice, rispettivamente come presidente e componente, nel luglio 2022 è stata proclamata vincitrice una cordata in cui comparivano alcuni allievi e partner professionali dei due docenti del Politecnico di Milano: Raffaele Lunati e Giancarlo Floridi, ricercatori sempre alla facoltà di Architettura del Politecnico, e Pier Paolo Tamburelli dello studio Baukuh, anche loro imputati per turbativa d’asta insieme al progettista arrivato terzo al concorso, Andrea Caputo.

Il processo Beic

Come riportato da Ansa, le indagini Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf avrebbero riscontrato presunti “accordi” nelle chat tra i due architetti e i componenti della cordata.

Secondo i pm, a fare da legame sarebbe stato Tamburelli, che avrebbe partecipato anche alla redazione del progetto vincitore.

Di fronte alle accuse di gara pilotata, le difese rispondono che a vincere sarebbe stato invece il progetto migliore, respingendo le ipotesi di favoritismi o accordi illeciti: i progetti sarebbero stati valutati in forma “anonima” e gli eventuali conflitti di interessi non sarebbero stati segnalati perché il bando avrebbe richiesto di farlo solo per rapporti di collaborazione economica “in corso”.

Le reazioni

Il 18 febbraio 2025, il gip aveva respinto la richiesta dei pm della misura dei domiciliari per Boeri, Zucchi e Tamburelli, per i quali ha però disposto altre misure interdittive, come il divieto temporaneo, da 8 mesi fino a un anno, di fare parte di commissioni per i concorsi pubblici e di lavorare con la pubblica amministrazione.

Dopo la notizia del rinvio a giudizio, l’archistar Stefano Boeri ha ribadito di avere “fiducia nella magistratura. Confido di poter dimostrare nel corso del dibattimento la mia totale estraneità ai fatti che mi sono contestati”.

“Sono molto tranquillo e credo che nel dibattimento si chiarirà tutto, perché ci sono prove abbastanza specifiche sul fatto che abbiamo sempre agito con rigore e correttezza e soprattutto senza mai collegare gli elaborati progettuali ai loro autori” ha dichiarato invece il collega Cino Zucchi.

Cos’è il reato di turbativa d’asta

Oltre alle accuse di false dichiarazioni sul conflitto d’interessi, rivolte soltanto alle due archistar, Boeri e Zucchi dovranno rispondere di turbativa d’asta, reato previsto dall’articolo 353 del codice penale che prevede una pena da sei mesi a cinque anni per “chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni” allontanando gli offerenti.

La pena va da uno a cinque anni nel caso in cui il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni.

La prima udienza del processo Beic è in programma il 17 aprile.