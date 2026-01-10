Stefano Boeri rinviato a giudizio per il caso dell'urbanistica a Milano, abusi edilizi su Bosconavigli

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’architetto Stefano Boeri è stato rinviato a giudizio per l’inchiesta sulla costruzione del complesso Bosconavigli, nell’ambito delle indagini sull’urbanistica a Milano. Con lui saranno processate altre sei persone, a vario titolo coinvolte nel progetto. Le accuse sono di abusi edilizi e lottizzazione abusiva.

Il famoso architetto Stefano Boeri, che ha progettato i grattacieli del Bosco Verticale a Milano, sarà processato per abusi edilizi e lottizzazione abusiva per un altro suo progetto nel capoluogo lombardo, Bosconavigli.

Il processo è un filone delle indagini sull’urbanistica a Milano. La procura sostiene che molti dei progetti immobiliari sordi di recente nel capoluogo siano stati approvati in maniera irregolare, con permessi inadeguati al tipo di edifici costruiti. La prima udienza si terrà il 16 marzo.

Per quanto riguarda Boeri in particolare, i suoi avvocati difensori sostengono che il processo non sia sensato perché, in qualità di progettista, l’architetto non si occupava del rispetto delle norme. Francesco Mucciarelli, avvocato di Boeri, in aula ha sostenuto:

Boeri non ha fatto altro che il progettista e questo dagli atti risulta. Possiamo fare il processo a Boeri ma è un processo inutile per questo chiedo il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste

Le altre persone che saranno processate

Oltre a Boeri, sono altre sei le persone che saranno processate per il progetto del Bosconavigli. La posizione più simile a quella dell’architetto è quella di Giovanni Da Pozzo, l’altro progettista del complesso.

Sarà processato anche Marco Lolli, rappresentante legale della società Milano 5.0, impresa che ha commissionato Bosconavigli e che era titolare del permesso per costruire.

Coinvolti nel procedimento anche Giorgio Cristoforo, legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori Smv Costruzioni Srl e il direttore dei lavori Stefano De Cerchio.

Dal lato del Comune di Milano, sono imputati Giovanni Oggioni, ex direttore dello Sportello unico per l’edilizia del Comune, e il dirigente comunale Alberto Viaroli.

Cos’è Bosconavigli e perché Boeri sarà processato

Bosconavigli è un complesso residenziale nella zona di San Cristoforo, al capolinea della nuova Linea 4 della metropolitana di Milano.

Lo stile del complesso è quello del Bosco Verticale, con 170 alberi tra terrazze e facciate dell’edificio. È però molto più basso, 40 metri di altezza contro i 100 della torre più alta del Bosco Verticale.

È però proprio l’altezza del Bosconavigli, che si sviluppa soprattutto in orizzontale, ad aver dato il via all’inchiesta. Il complesso non avrebbe infatti dovuto superare i 25 metri d’altezza.