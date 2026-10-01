Stefano Buttafuoco, l’intervista al cacciatore di sogni di Rai 3: “Fame d’aria nuova”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Stefano Buttafuoco è abituato a fare domande. A entrare con discrezione nelle vite degli altri, aspettare che si apra una porta e capire fin dove sia possibile spingersi senza trasformare una fragilità in spettacolo. Questa volta, però, in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, dall’altra parte delle domande c’è lui. E la prima cosa che si capisce parlando con Stefano Buttafuoco è che Il Cacciatore di sogni non è semplicemente un programma che conduce su Rai 3. In qualche modo gli somiglia. Perché anche la sua storia è fatta di deviazioni, occasioni impreviste, porte che si sono aperte quando sembrava diretto altrove e momenti nei quali è stato necessario rimettere in discussione ciò che fino a poco prima sembrava certo. Ha studiato Economia, ha lavorato in banca, è partito per l’Inghilterra, ha ricominciato. Poi sono arrivati il giornalismo, lo sport, ESPN, la Rai. Una carriera costruita senza una traiettoria perfettamente rettilinea e forse proprio per questo diventata, nel tempo, qualcosa di molto personale. Perché a un certo punto, nella vita di chi per mestiere racconta le storie degli altri, è arrivata una storia che riguardava lui. Ed è lì che qualcosa è cambiato. Non soltanto nel padre o nell’uomo, ma anche nel giornalista. Nel significato attribuito alle parole, nel modo di avvicinarsi alle persone, persino nell’idea di ciò che valga la pena portare in televisione. Stefano Buttafuoco parla spesso di “senso”. È una parola che ritorna durante la nostra conversazione e che sembra essere diventata una specie di unità di misura: del lavoro, delle relazioni, del tempo e persino delle battaglie che vale ancora la pena combattere. Non ama il pietismo. Diffida delle storie raccontate soltanto attraverso ciò che manca. E quando parla di inclusione, il punto non sembra essere mostrare persone ‘speciali’, ma provare a cambiare lo sguardo di chi le osserva. Forse è per questo che intervistarlo significa inevitabilmente rovesciare il gioco. Per una volta il Cacciatore di sogni non può nascondersi dietro una domanda. E allora abbiamo provato a capire che cosa resta di Stefano Buttafuoco quando la telecamera smette di guardare gli altri e si gira verso di lui.

Nel Cacciatore di sogni è sempre lei a entrare nella vita degli altri, ad ascoltare, fare domande e cercare il punto in cui una fragilità diventa forza. Con lei vorrei fare il contrario e cominciare proprio da Stefano Buttafuoco. Chi è quando smette di fare domande agli altri?

“Stefano Buttafuoco è un ragazzo, ormai non più così giovane, che, ripercorrendo il proprio cammino, potrebbe definirsi ancora un grande sognatore. Una persona che ha sempre cercato un mestiere che gli desse la possibilità di conoscere il mondo e le persone e, allo stesso tempo, di mettere qualcosa di sé nel racconto delle loro storie, spiegando anche le ragioni che lo avevano spinto a incontrarle. In fondo, è quanto è accaduto anche con il libro che ho scritto, Il bambino 23. È un romanzo, ma nasce chiaramente da un’esperienza personale”.

In passato ha raccontato che il suo mestiereè nato quasi per caso, mentre la passione per il giornalismo esisteva già. Prima Economia, poi ESPN, lo sport, la gavetta, la Rai e tanti anni da inviato. Ricorda il momento preciso in cui ha pensato: ‘È questa la vita che voglio fare’?

“Mi considero una persona che ha sempre attribuito al lavoro un ruolo centrale nella propria vita. Mi sono laureato alla Luiss con il massimo dei voti, ma non ci ho pensato due volte ad accettare uno stage alla Orbit, una televisione araba che realizzava programmi sportivi in coproduzione con ESPN, colosso americano e tra le più importanti emittenti sportive al mondo. Durante quello stage mi ritrovai a portare i caffè. Per un mese accettai qualsiasi incarico pur di mettermi a disposizione. Quell’atteggiamento venne premiato perché, al termine dello stage, fui contattato da un manager di ESPN che mi disse: ‘Stefano, noi in America facciamo così. Innanzitutto abbiamo voluto capire che persona fossi, quanto fossi disposto a metterti a disposizione e ad accettare qualsiasi compito. Adesso, però, vogliamo premiarti’. Mi mandarono allo stadio. Era il 1997 e ricordo ancora la partita: Roma-Sampdoria. Lì incontrai il corrispondente che seguiva il calcio italiano per l’emittente. Realizzava le interviste prima della partita, la telecronaca e, successivamente, le interviste del dopopartita. A fine serata mi confermò: ‘Ecco, da domani il corrispondente per l’Italia sarai tu’. È un episodio molto significativo perché, anche grazie a quanto mi hanno detto in seguito le persone che mi conoscono, mi sono reso conto di quanto l’umiltà sia fondamentale per realizzare determinati sogni. Quel giorno ho capito che quella sarebbe stata la mia strada e che proprio il mio atteggiamento mi aveva permesso di ricevere un’opportunità così importante. Da quel momento, per dodici anni, ho seguito il calcio come corrispondente per ESPN, lavorando sempre in totale autonomia. Gli americani hanno un approccio molto preciso: mi affidarono fin da subito grandi responsabilità e riuscii a essere all’altezza della fiducia ricevuta. Offrono immediatamente delle opportunità, ma, se sbagli, non esitano a metterti da parte. Il momento decisivo, quindi, è stato proprio al termine di quella partita. Ho capito di aver ricevuto un’opportunità che derivava anche dal mio modo di affrontare il lavoro. È un principio che ripeto spesso ai giovani. Sono stato all’università due giorni fa e l’ho detto anche a loro: non dovete aspettarvi di trovare il piatto già servito. Dovete essere davvero pronti a mettervi in gioco e ad accettare anche i compiti più semplici. Le opportunità, poi, arriveranno”.

La parola università mi porta altrove. Non tutti, quando finiscono il liceo, sono già pronti a capire quale strada intraprendere. Lei perché aveva scelto Economia?

“Perché era una facoltà abbastanza trasversale, capace di aprirmi diverse strade. In attesa di quella scintilla che mi permettesse di capire quale direzione volessi davvero prendere, ho scelto di studiare Economia. Dopo la laurea ho lavorato per un periodo in banca, ma nel giro di pochi mesi ho capito che non ero soddisfatto. Non era ciò che mi aspettavo e non trovavo particolari stimoli. Così ho deciso di lasciare tutto e mi sono preso, di fatto, un anno sabbatico in Inghilterra, dove ho svolto i lavori più diversi. Quell’esperienza mi è servita moltissimo per mettere a fuoco la direzione che volevo dare alla mia vita professionale. Sono tornato da quello che, agli occhi di alcuni, poteva sembrare un anno perso, ma che per me è stato fondamentale. Rientrato in Italia, ho frequentato un master in comunicazione alla John Cabot e da lì è iniziato il mio percorso professionale. Ho mosso i primi passi nelle televisioni private romane, poi è arrivata la possibilità dello stage presso l’emittente araba e, successivamente, l’opportunità con ESPN”.

US: Tommaso Martinelli

Lei ha trascorso gran parte della sua crescita professionale raccontando le storie degli altri. A un certo punto, però, una storia enorme è entrata nella sua vita. Quanto ha cambiato il suo modo di guardare le persone?

“Mi ha cambiato profondamente. Ha stravolto la mia quotidianità e, soprattutto, il mio modo di affrontare la vita. Ho avvertito con grande forza la necessità di dedicarmi sempre di più a ciò che mi facesse stare bene. Ho iniziato ad accettare molti meno compromessi, sia sul piano professionale sia su quello personale. Ho anche ridimensionato una tendenza a pianificare che, forse, era diventata eccessiva. Sono sempre stato una persona responsabile, abituata a progettare il futuro. A un certo punto, però, ho cominciato a ripetermi: ‘La vita può cambiare all’improvviso, senza preavviso. Forse è meglio fare le proprie scelte pensando anche a ciò che ci fa stare bene oggi’”.

Che cosa ha prodotto in lei questo cambiamento?

“Mi sono accorto che mi ha dato anche molto. Questa scossa, questo schiaffo ricevuto dalla vita, mi è servito a rimettere in ordine le priorità. Mi ha aiutato a essere più determinato nel portare avanti idee e proposte, comprese quelle che successivamente ho presentato in Rai. Perché non è tanto importante ideare un programma, quanto riuscire a concretizzarlo e a ottenere uno spazio in palinsesto. Sono stato molto determinato. Mi sono messo in discussione, ho cercato di arrivare al punto senza inutili giri e, a quanto pare, questa determinazione ha trovato un riscontro positivo anche nelle persone che mi ascoltavano. Forse vedevano in me qualcuno con le idee più chiare e fortemente motivato a fare bene. Quell’esperienza ha cambiato anche il mio carattere: mi ha portato a vivere molto di più il presente, a scegliere con maggiore attenzione le persone da avere accanto e, soprattutto, mi ha trasmesso il desiderio di non perdere più tempo in questioni inutili, troppo teoriche o prive di risvolti concreti”.

Nell’elenco degli aspetti che ha appena passato in rassegna ne aggiungerei uno: la coerenza. Quanto è importante che il pubblico percepisca una corrispondenza tra ciò che si dice e ciò che poi si fa?

“Per me la parola coerenza fa rima, linguisticamente, con l’espressione ‘dare un senso’. Proprio in continuità con quanto dicevo prima, a un certo punto la vita mi ha messo all’angolo e ho cercato di dare un significato a ciò che mi era accaduto. Ho provato a farlo in ogni ambito: nei rapporti di amicizia, in quelli familiari e, soprattutto, nel lavoro. Mi sono detto: ho tra le mani una grande opportunità, quella di svolgere la professione che ho sempre desiderato. Mi sono occupato di sport, cronaca, attualità, spettacolo, attraversando esperienze molto diverse. A un certo punto, però, ho sentito anche l’esigenza di lasciare qualcosa che avesse valore. Di fare in modo che, se domani non ci fossi più, potessi dire di aver realizzato qualcosa di bello non soltanto per me, ma anche per la collettività. Per me dare un senso significa svolgere un lavoro che si ama, ma soprattutto fare in modo che quel lavoro riesca a lasciare qualcosa agli altri”.

Lei attribuisce molta importanza anche alle parole. Per esempio, preferisce parlare di ‘unicità’ piuttosto che di ‘disabilità’. Che cosa cambia nel nostro sguardo quando smettiamo di domandarci che cosa manca a una persona e cominciamo, invece, a riconoscere ciò che possiede?

“Una persona non dovrebbe essere valutata soltanto per ciò che riesce a fare nella quotidianità, ma per la sua interiorità, per la sua anima e per le potenzialità che può esprimere. Quando parlo di unicità è perché, a mio avviso, ciascuno di noi è, per fortuna, unico al mondo. È un concetto che ci pone tutti sullo stesso piano. Con la parola disabilità, invece, si rischia di creare una distanza. È quasi come se, implicitamente, collocassimo alcune persone su un livello inferiore rispetto al nostro, quando non è affatto così. Siamo tutti esseri umani. Credo profondamente nell’unicità di ogni individuo e penso che rappresenti una straordinaria ricchezza. A volte si può imparare molto di più, o ricevere un messaggio particolarmente forte, proprio da chi apparentemente riesce a fare meno di altri. Ciò che conta è il valore del messaggio che porta con sé. Una persona con disabilità che, nel tempo, riesce a raggiungere il massimo delle proprie capacità trasmette a tutti un insegnamento importante: quello dell’impegno, della determinazione e del desiderio di migliorarsi. È un messaggio universale”.

Un messaggio universale che consente anche di evitare la retorica dell’eroe o sentimenti come il pietismo. Nel suo lavoro, come riesce a emozionare senza utilizzare il dolore degli altri? Dove pone il confine?

“Nel dolore degli altri cerco la bellezza, il messaggio positivo, la determinazione e anche un elemento per me fondamentale: la poesia. Non c’è niente di più bello che poter raccontare la poesia di alcune esistenze. È un concetto che supera i parametri della razionalità. Significa riuscire a cogliere la magia di persone che, magari affrontando enormi fatiche fisiche, riescono a raggiungere traguardi e a realizzare sogni che sembravano impossibili. Per me sono momenti che meritano di essere immortalati, cristallizzati e raccontati”.

Prima di accendere la telecamera lei incontra i protagonisti, entra nelle loro case e nelle loro vite. Che cosa deve accadere prima dell’intervista perché una persona si fidi davvero di Stefano Buttafuoco?

“A tutte le persone con cui dialogo dico subito di avere un rispetto enorme per la loro condizione e per le difficoltà che affrontano. Dico anche di sentirmi uno di loro. Non lo faccio con furbizia, per indurle ad aprirsi. Lo dico perché vorrei trasmettere loro una spinta e far capire che hanno un’opportunità per raccontare la bellezza dei propri sforzi. Chiedo loro di aiutarmi a costruire un racconto capace di trasmettere un messaggio importante e di mostrare quanto valore ci sia nel riuscire a realizzare sogni che, talvolta, persino persone prive delle stesse difficoltà non immaginano di poter raggiungere”.

Le è mai capitato, davanti a una storia o a una persona, di rinunciare a una domanda non perché fosse priva di interesse giornalistico, ma perché la riteneva umanamente sbagliata?

“Cerco sempre di interpretare e restituire nel modo più fedele possibile ciò che le persone vogliono esprimere. Per esempio, in una puntata dedicata al ‘dopo di noi’, ho incontrato una madre che mi raccontava di aver deciso di affidare la figlia a un istituto. Si può immaginare quanto sia difficile, per una madre che ha messo al mondo una figlia, prendere la decisione di affidarla alle cure di altri. Durante il racconto sembrava quasi cercare delle giustificazioni per la scelta compiuta. In quel momento ho sentito che fosse giusto dirle: ‘Mi sembra che lei stia cercando di giustificarsi agli occhi delle persone che ci ascoltano. Penso, invece, che la sua sia stata una scelta d’amore’. Ho cercato di arrivare direttamente al punto affinché emergesse il messaggio fondamentale che quella persona poteva trasmettere. Provo a entrare nella mente di chi ho di fronte e mi viene naturale anche perché l’esperienza che vivo ogni giorno, con grande intensità, mi spinge a far emergere determinati significati. Ascolto e cerco di essere il più trasparente possibile nel racconto. Quando intervengo, lo faccio per indirizzare il senso dell’intervista e del dialogo verso i temi che ritengo essenziali. In quel caso era giusto formulare quella domanda, che era anche un’affermazione, e dirle: ‘Stia tranquilla, la sua è stata una scelta d’amore. Non deve sentirsi una madre che, per comodità o per riappropriarsi della propria vita, ha deciso di affidare la figlia a un istituto. Ha compiuto una scelta pensando al suo bene, soprattutto al suo, oltre che al proprio’”.

Nello scrivere Il bambino 23, crede di aver fatto qualcosa di giusto anche per se stesso? E qual è stata la prima emozione che non riusciva a esternare e che ha affidato, invece, alle pagine?

“In realtà, non avevo intenzione di scrivere un libro. Per me era semplicemente una sorta di diario, che mi permetteva di riflettere su ciò che mi stava accadendo e che non riuscivo a condividere neppure con il mio migliore amico. Mi rendevo conto che era accaduto qualcosa di impensabile, destinato ad avere un impatto enorme sulla mia vita. Quelle pagine erano diventate, quindi, una sorta di diario segreto. Poi, un giorno, ne ho parlato con un collega che mi ha spinto a riflettere: ‘Lei può trasmettere un messaggio importante anche ad altre persone che magari non hanno la stessa dimestichezza con la scrittura o un contesto sociale e professionale che consenta loro di tradurre le proprie emozioni in parole. Perché non trasforma queste pagine in un libro?’. Ho scritto, quindi, davvero di pancia. Tanto che, quando è arrivato il momento della pubblicazione, mi sono preso alcuni giorni per riflettere. Ho persino valutato la possibilità di fare un passo indietro, perché nel libro ci sono passaggi molto duri. Pensavo, per esempio, a mio figlio più grande, quello ‘sano’, tra virgolette, e temevo che potesse vivere con difficoltà alcuni passaggi. Nel libro racconto i momenti in cui pensavo davvero di non farcela, perché ciò che stavo affrontando mi sembrava troppo grande per me. Ho parlato anche del buio, di quella disperazione che può arrivare persino a farti pensare di porre fine alla tua vita. Inizialmente, però, non avevo riflettuto sulle possibili conseguenze di ciò che avevo scritto, proprio perché quelle pagine non erano nate con l’intenzione di diventare un libro. Alla fine ha prevalso l’istinto. Come dicevo, ho tolto tutti i freni e mi sono detto: ‘Scrivere queste pagine mi ha fatto bene e penso che possano accendere un faro sulla condizione di tante persone che vivono una situazione simile’. Affrontare una malattia rara, proprio per il significato stesso della parola ‘rara’, può farti sentire ancora più solo rispetto a chi convive con patologie più diffuse, perché talvolta non sai neppure con chi confrontarti. Così mi sono detto: ‘Andiamo avanti. Pubblichiamolo così com’è. Se con mio figlio emergeranno delle difficoltà, le affronteremo insieme’. Credo che, finché non si vive personalmente una situazione simile, sia comprensibile non riuscire a coglierne fino in fondo alcuni aspetti. Quando, per esempio, mi chiedono: ‘All’altro suo figlio ha dedicato meno tempo?’, non penso di avergliene dedicato meno. Può anche essere accaduto, naturalmente. Penso, però, che anche lui abbia avuto, all’interno di questa esperienza, un’opportunità importante: quella di maturare prima. Forse ha dovuto rinunciare a qualche anno di maggiore leggerezza, ma oggi guardo Alessandro, l’altro mio figlio, e riconosco in lui una maturità diversa. Sono convinto che rappresenti, e continuerà a rappresentare, un suo punto di forza. Ho imparato molto anche a lasciare andare, tanto le esperienze belle quanto quelle dolorose”.

Si concede, ogni tanto, il diritto di dire: ‘Oggi non ce la faccio’? Quando sente di aver raggiunto quel limite, come riesce a recuperare e a ritrovare le energie?

“Se vuole una risposta, non posso permettermi di non farcela. È la forza stessa della vita a tenerti aggrappato e a spingerti ad andare avanti, sempre e comunque. Non posso concedermi il lusso di spegnere la luce per un momento e dire: ‘Oggi non me la sento’. Ormai convivo con questa realtà. Mi sento costantemente impegnato, anche perché per me il lavoro è importante, la famiglia lo è altrettanto, così come dare una mano in casa e sostenere mia moglie. Il tempo da dedicare esclusivamente a me stesso si è ridotto moltissimo. Vado avanti così, vivendo soprattutto alla giornata, dalla mattina alla sera. Non faccio molti progetti a lungo termine. Mi sveglio, mi rimbocco le maniche e affronto la giornata fino a sera. Il giorno successivo ci si alza e si ricomincia, tra impegni, responsabilità e sogni che voglio ancora realizzare. Ho perso quello che considero un lusso. Ma, appunto, è un lusso e va bene così. In questo momento potermi concedere un po’ di leggerezza e staccare per qualche ora non rappresenta una priorità”.

Sono tante le storie che ha incontrato lungo il percorso del Cacciatore di sogni. Ce n’è qualcuna che le è rimasta addosso più delle altre e che l’ha fatta tornare a casa diverso da come era partito?

“Ce n’è stata una che abbiamo realizzato in Liguria, in un luogo chiamato Luna Blu, dove alcuni ragazzi con autismo sono coinvolti in diverse attività sociali, percorsi di inserimento lavorativo ed esperienze a contatto con la natura. Durante la puntata abbiamo fatto insieme a loro un’escursione in un luogo molto suggestivo, su una montagna che domina Genova e dalla quale lo sguardo si apre sul mare. Ricordo di essermi fermato a riflettere su quanto, per molti ragazzi che convivono con condizioni particolari, il contatto con la natura possa rappresentare una sorta di abbraccio, un ritorno a una dimensione più autentica e primordiale. Per molti di loro vivere la natura è fondamentale. Trascorrendo quella giornata insieme, condividendo l’escursione e camminando sulla montagna, mi è sembrato di ritrovare una sorta di essenza della vita. Avevo davvero la sensazione di trovarmi in un luogo sospeso, al di sopra dei problemi della quotidianità e lontano da ogni pregiudizio”.

Che cosa le ha lasciato quella giornata?

“È stata una giornata in cui mi sono sentito anche un privilegiato, perché sono entrato in una dimensione che credo sia accessibile a pochi, soprattutto a chi vive determinate situazioni. Ho trovato una spontaneità, un’autenticità e una semplicità nei rapporti che faccio fatica a incontrare nella frenesia della vita quotidiana. Un altro momento che mi ha colpito profondamente riguarda una puntata girata a Forlì, dove sono entrato in una comunità molto ben organizzata che accoglie ragazzi con forme particolarmente severe di autismo. Entrando in una stanza, ho visto moltissimi bambini con dei caschi da pugilato in testa”.

Tra l’altro, la boxe è il suo sport preferito, se non sbaglio.

“Sì. Sono rimasto molto colpito, però, perché ho capito subito il motivo per cui quei bambini indossavano i caschi. L’autore che era accanto a me, forse, non lo aveva compreso immediatamente: erano bambini che potevano manifestare comportamenti autolesionistici e sbattere la testa contro il muro. Entrare in quella stanza mi ha fatto ripercorrere una fase dello sviluppo di Brando, mio figlio, che per fortuna ha in parte superato. In quel momento ho pensato che nessuno possa rendersi realmente conto delle situazioni in cui una famiglia può trovarsi. Si può dire: ‘Suo figlio è autistico’. Oggi esistono film e numerose testimonianze che affrontano questo tema. Ma che cosa significa davvero? Significa confrontarsi ogni giorno con situazioni difficili persino da immaginare. Significa avere un bambino che non si può perdere di vista neanche per un istante, perché potrebbe sbattere la testa contro una parete e farsi male. Anche il sonno può diventare un problema, perché durante la notte potrebbe alzarsi, cadere e ferirsi. Significa, quindi, dover essere costantemente vigili. È una realtà che, secondo me, chi non la vive difficilmente riesce a immaginare e che, invece, appartiene alla quotidianità di tante famiglie. A volte dico che una famiglia con un bambino in una condizione particolarmente complessa si sente sola proprio per questo: deve affrontare situazioni impensabili, che spesso non riesce neppure a raccontare perché per gli altri sono difficili da concepire. Ci si può sentire persino umiliati e arrivare a chiedersi: ‘È davvero possibile che debba svegliarmi e mettere un caschetto da pugilato a mio figlio per evitare che si faccia male? È possibile che non possa dormire perché devo sorvegliarlo tutta la notte, per paura che si alzi dal letto, superi la balaustra, cada e si ferisca?’. In quei momenti nessuno può davvero sostituirsi a lei. Si va avanti affidandosi alle proprie forze. Ci si aggrappa alla vita, anche al di là di qualsiasi ragionamento razionale. Perché, se ci si fermasse a ragionare soltanto razionalmente, si potrebbe arrivare a pensare: ‘Una vita così non riesco a sostenerla’”.

Quando incontra queste storie, con quale sguardo le osserva? Con quello del giornalista, dell’uomo o del padre?

“Anche con quello del giornalista, perché voglio informare. Dico sempre che il nostro programma vuole informare emozionando. Quando faccio queste riprese, però, penso soprattutto a mettere a proprio agio la persona con cui parlo e a far emergere determinati aspetti della sua quotidianità. Allo stesso tempo, cerco anche di vivere pienamente quell’esperienza, perché nel corso degli anni il mio approccio a queste storie è cambiato radicalmente. All’inizio ho proposto il programma per l’esigenza di dare un senso a ciò che mi era accaduto. Vivevo, però, queste storie in maniera molto pesante. Mi chiedevo: ‘Ho già una situazione così complessa a casa e, quando esco, scelgo di occuparmi ancora di queste realtà?’. All’epoca vivevo tutto con grande difficoltà e tendevo a vedere soprattutto gli aspetti più dolorosi. Andavo avanti perché sentivo di doverlo fare e ritenevo giusto parlare di questi temi. Era questa la motivazione principale. A distanza di anni, il mio modo di viverli è cambiato profondamente. Oggi mi piace davvero fare questo programma. Voglio assaporare quelle giornate e provare a regalare alle persone che incontro un’esperienza particolare, durante la quale possano sentire che siamo lì per raccontare la loro bellezza, il sacrificio, la forza, la positività e la determinazione con cui cercano di raggiungere i propri obiettivi. Voglio far emergere la loro grandezza, anche in rapporto alla fragilità di tanti di noi, che spesso ci tormentiamo per problemi di ben altra portata. Tutti abbiamo sfide da affrontare. Ciò che vorrei far comprendere, però, è che alcune persone sono chiamate ad affrontarne di enormemente più difficili. Anche per questo il mio approccio è cambiato. Oggi vivo queste esperienze con grande leggerezza, tra virgolette. Non nel senso della superficialità, ma nella capacità di cercare anche il sorriso che appartiene a tante di queste persone, sia a chi vive direttamente una determinata condizione sia ai suoi familiari. A prevalere, quindi, non è tanto lo sguardo del giornalista quanto quello del padre. Quando giro queste storie, voglio viverle come un’opportunità per dare una carezza, nel senso più concreto del termine, a tante persone”.

Lei racconta spesso i sogni degli altri. Se invece chiedessi a Stefano Buttafuoco che cosa sogna oggi, quale sarebbe la risposta?

“Ho fame d’aria nuova. Sogno una società che proceda in una direzione diversa rispetto a quella attuale. Una società che metta al primo posto le persone che solitamente rimangono indietro, anziché soltanto quelle che riescono a stare davanti. Una società che non insegua l’efficienza a tutti i costi, ma sappia riconoscere il valore di chi, pur partendo da una posizione di svantaggio, riesce a rimanere aggrappato alla vita. Sogno la bellezza delle persone che si mettono a disposizione per contribuire a un cambiamento della società. In Rai porto avanti ogni giorno una battaglia per riuscire a raccontare queste storie. Spesso l’atteggiamento è: ‘Sì, è un bel progetto, realizziamolo. È giusto farlo, siamo un’azienda di servizio pubblico’. Vorrei, invece, che si comprendesse fino in fondo quanto queste storie possano trasmettere un messaggio importante per tutti. Naturalmente devono essere raccontate bene. Serve un prodotto curato dal punto di vista professionale, anche nella qualità delle riprese. Bisogna creare momenti di respiro, aperture narrative e passaggi capaci di rendere il racconto coinvolgente e accessibile a un pubblico ampio. Il mio obiettivo è realizzare una televisione che abbia l’ambizione e il coraggio di entrare nelle case e provare a innalzare il livello di sensibilità del pubblico televisivo”.

Se oggi incontrasse il ragazzo che era, quello che ancora non conosceva la carriera che avrebbe avuto, che non sapeva che cosa la vita gli avrebbe riservato e non conosceva ancora i dolori e le gioie che avrebbe incontrato, gli direbbe che quella che lo aspetta sarà una vita felice?

“La mia è una vita felice perché sono riuscito a vivere mille vite insieme. Vale sul piano personale, anche per lo stile di vita che a un certo punto ho cambiato, mettendo la testa a posto e decidendo di costruire una famiglia. È stata la scelta più bella che potessi fare e credo di averla compiuta al momento giusto. Anche sul piano professionale, tutto ciò che ho realizzato mi appaga moltissimo e sono convinto di avere ancora tante esperienze davanti a me. L’aspetto più importante, però, è che, se domani il mio percorso dovesse concludersi, in tutti i sensi, potrei dire di aver sempre fatto ciò che desideravo e ritenevo giusto in quel determinato momento. Vale per gli errori come per le scelte azzeccate. Ho vissuto una vita in cui sicuramente non mi sono mai annoiato e non ho mai avuto paura di cambiare direzione o di rimboccarmi le maniche quando tutto sembrava perduto. Mi sento sempre su un ring, perché la vita mi ha insegnato questo: è normale sporcarsi le mani e lottare. A forza di trasformare la lotta quotidiana in una sorta di mantra, però, non la percepisco più come un peso. Al contrario, mi dà adrenalina, energia e vitalità. A quel ragazzo direi sicuramente: ‘Hai vissuto la vita che volevi. Hai seguito, in ogni momento, la strada che sentivi tua. Il tuo sogno lo hai realizzato’. Il mio sogno non era raggiungere una zona confortevole e fermarmi lì. Mi sono sempre messo in discussione e ho cercato di dare il massimo finché ne ho avuto la forza. Poi torniamo alla domanda che mi faceva prima: quando quella forza verrà meno, che cosa posso dirle? Si vedrà. L’importante è aver compiuto le scelte che sentivo di dover fare nel momento giusto. E questo credo di averlo sempre fatto”.

Che cosa significa per lei ‘impossibile’?

“‘Impossibile’ significa prendere coscienza del fatto che esistono realtà sulle quali non possiamo intervenire, perché dipendono dalla natura. Credo, però, che provare a sfidare l’impossibile aiuti a vivere meglio il presente. Anche nella mia battaglia con Brando so di affrontare una sfida difficile. Preferisco definirla ‘difficile’ e non in un altro modo, perché voglio conservare uno stato d’animo improntato all’ottimismo. Questa volontà di misurarmi con l’impossibile mi permette, anche egoisticamente, di vivere meglio, perché mi dà lo stimolo per continuare a lottare. Mi preoccupa soltanto il momento in cui questa volontà verrà meno. Ecco, l’impossibile arriverà quando non avrò più la forza e il desiderio di lottare. Perché allora diventerà impossibile persino coltivare il più piccolo dei sogni. Quello che faccio è rivolto a tante persone, ma, se devo essere sincero, lo faccio anche per me, per sentirmi ancora vivo”.

Cosa ancora non è stato compreso del suo programma?

“Vorrei che la televisione comprendesse un aspetto. Mi piace molto fare televisione, anche se, in realtà, non ne guardo poi così tanta. Il mio sogno sarebbe che chi ha la responsabilità di decidere i contenuti comprendesse che la vera sfida si gioca proprio su questo terreno. La televisione deve prendere atto del fatto che sta perdendo pubblico in maniera significativa. Sempre meno persone la guardano e sarebbe importante che chi decide contenuti e spazi comprendesse che la sfida va affrontata proprio attraverso la qualità dei programmi, superando una logica esclusivamente legata agli ascolti, anche perché i dati sono sempre meno incoraggianti. Durante una conferenza stampa con il ministro, una giornalista che non conoscevo si è alzata e ha chiesto: ‘È tutto molto bello, ma perché il direttore non mette questo programma in prima serata?’. Quella domanda ha sintetizzato bene la battaglia che porto avanti all’interno della mia azienda. Siamo davvero convinti che un programma ben realizzato e ricco di contenuti non possa ottenere anche ascolti importanti? E, comunque, anche se non dovesse raggiungerli, come ormai accade a molti programmi perché il pubblico televisivo si sta progressivamente riducendo, almeno cerchiamo di dare un senso a ciò che facciamo”.

È responsabilità solo di chi decide i palinsesti?

“No. E le dico sinceramente che attribuisco una responsabilità non soltanto a chi decide i palinsesti, ma anche agli addetti ai lavori e a chi racconta la televisione. Lei oggi mi ha chiamato e ha condotto questa intervista con grande sensibilità. Darà spazio al mio lavoro perché ha scelto di parlare del programma. Allo stesso modo, chi si occupa di televisione può contribuire a dare forza a determinati contenuti e ad alimentare il confronto. Perché, se apriamo i giornali che si occupano di televisione o leggiamo la critica e troviamo ancora articoli dedicati a programmi come Temptation Island, mi domando quale novità ci sia. Sono fenomeni già ampiamente conosciuti e raccontati. Perché, invece, non riservare maggiore attenzione all’innovazione o, comunque, a proposte che possano avere un valore? Per sintetizzare, vorrei una televisione in cui chi gestisce i palinsesti abbia più coraggio e cerchi di dare un senso al proprio lavoro. Bisogna prendere atto che, se il pubblico abbandona la televisione e si rivolge altrove, a mio avviso accade anche per una profonda crisi dei contenuti e per la mancanza di coraggio da parte di chi è chiamato a scegliere i programmi. Forse la vera rivoluzione consiste proprio nel raccontare determinate storie, anziché continuare a privilegiare temi che, dal mio punto di vista, non contribuiscono alla crescita della società”.

Vorrebbe, quindi, un modello diverso di televisione?

“Vorrei una vecchia televisione. L’ho detto anche in conferenza stampa: vorrei tornare, almeno in parte, alla televisione di una volta. Innanzitutto, a una programmazione che inizi alle otto e mezza e non alle dieci, perché già così si rischia di escludere una parte del pubblico, a cominciare dai ragazzi più giovani, che a una certa ora devono andare a dormire. Al di là di questo, che pure considero un aspetto sostanziale, vorrei una televisione che non fosse soltanto divisiva e urlata, che non mettesse continuamente una persona contro l’altra. Vorrei una televisione coraggiosa, capace di riunire la famiglia, intendendo questo termine nel senso più ampio possibile: può essere una persona con il proprio cane, con il compagno o con la compagna. Non parlo di famiglia in un’accezione tradizionalista. Penso, piuttosto, a un’occasione di condivisione e di confronto. Qualche giorno fa, per esempio, ho visto Follemente di Paolo Genovese su Rai 1. Dicevo a mia moglie: ‘Non mi sembra vero di vedere un film alle nove e mezza’. Ormai documentari e film bisogna spesso andare a cercarseli altrove. Mi riferisco alla televisione generalista, perché non tutti hanno la possibilità economica di accedere ad altre piattaforme. Per me la vera rivoluzione sarebbe recuperare almeno in parte quel modello. Non penso necessariamente a programmi d’avanguardia o a trasmissioni concentrate su argomenti che interessano un pubblico molto ristretto, né a una programmazione che accenda continuamente i riflettori sulle distorsioni della società e sulla cronaca nera. Vorrei una televisione capace di unire. Che stimoli il confronto senza trasformarlo necessariamente in contrapposizione. L’inclusione, per esempio, è un tema che dovrebbe avvicinare le persone e che può farlo al di là delle diverse idee politiche. Perché, allora, non raccontarla bene, evitando toni tristi, demagogici o scontati? Naturalmente è una riflessione generale. Non sto dicendo che il mio modo di farlo sia quello giusto e quello degli altri sia sbagliato”.

In fondo richiama il vecchio modello della televisione che informa, educa e intrattiene. Perché, secondo lei, oggi è così difficile recuperarlo?

“Perché manca il coraggio. Si preferisce procedere in continuità, perché, se qualcosa va male, si può sempre dire: ‘È un format’. Se, invece, si prova a cambiare e il risultato non arriva, la responsabilità ricade direttamente su chi ha compiuto quella scelta. Forse bisognerebbe semplicemente avere il coraggio di crederci e concedere ai progetti il tempo necessario per produrre risultati”.