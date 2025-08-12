Stefano Cigarini non è più amministratore delegato Gardaland. L’ad lascia il posto a pochi mesi dall’arrivo

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Una e-mail inedita ha colto di sorpresa i dipendenti del più noto parco divertimenti d’Italia. Il messaggio di posta elettronica ha comunicato un inatteso cambio ai vertici di Garland. Stefano Cigarini non è più l’amministratore delegato. Il manager lascia il posto a soli pochi mesi dal proprio arrivo.

Le voci circolavano da alcune settimane, ma è stato soltanto poco prima di Ferragosto che è arrivata la notizia ufficiale.

Stefano Cigarini ha lasciato il suo incarico a tempo pieno come Vicepresidente di Gardaland Resort.

Il cambio ai vertici del parco divertimenti è stato confermato da Merlin Entertainments.

Cigarini, si legge nella nota ufficiale, “continuerà a fornire consulenza strategica all’azienda fino alla fine della stagione”.

Merlin lo ringrazia e augura all’ormai ex ad “il meglio per il futuro”. Non sono chiare le motivazioni della scelta dell’ad, entrato nel gruppo pochi mesi prima.

Il manager dei parchi divertimento

Laureato in Musica e Spettacolo presso l’Università di Bologna e con un master Mediaset in Marketing e Comunicazione, Stefano Cigarini vanta una lunga esperienza nel mondo dei parchi divertimento.

In passato fu direttore marketing per Universal Studios e Sony Bmg Music Company.

Nel 2008 divenne amministratore delegato di Zoomarine e dal 2011 ricoprì lo stesso ruolo a MagicLand.

Dopo aver curato eventi mondiali come President Entertainment and Events di Ferrari, approda nel 2016 a Cinecittà World.

I 50 anni di Garland

Il parco divertimenti di Gardaland è tra i più grandi e longevi del Paese, fondato nel 1975, ha festeggiato quest’anno i primi 50 anni.

Gardaland Resort comprende, oltre 40 attrazioni nel parcogiochi, anche il Sea Life Aquarium, il Legoland Water Park e tre hotel tematici.

Ideatore fu l’imprenditore veronese Livio Furini, che si ispirò al grande Disneyland della California.

Sono stati circa 100 milioni i visitatori che hanno frequentato Gardaland nel suo mezzo secolo di attività.

Il parco più visitato d’Italia coinvolge più di 3.500 strutture ricettive e il suo impatto occupazionale è stimato in oltre 50mila lavoratori.

L’ingresso nel gruppo Merlin Entertainments del 2006 ha trasformato Gardaland in un vero e proprio resort.