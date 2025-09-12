Stefano Corti di Le Iene minacciato con moglie e figli, lui condivide i messaggi: "Scoprirò chi sei"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un semplice messaggio, “Complimenti per la tua famiglia”, accompagnato da una foto privata, è stato l’inizio di un incubo per Stefano Corti, inviato storico di Le Iene. La frase, ricevuta da un numero anonimo su WhatsApp, si è rivelata una vera e propria intimidazione. Corti ha deciso di denunciare pubblicamente l’accaduto attraverso un video su Instagram, mostrando gli screenshot delle chat e raccontando in prima persona quanto accaduto.

Stefano Corti di Le Iene minacciato

Alla sua domanda su chi fosse la persona dall’altra parte, è arrivata una risposta che lo ha inquietato ancora di più: “Non ti preoccupare chi sono io, so chi sei tu“.

Messaggi che hanno lasciato intendere la possibilità di ritorsioni legate al suo lavoro televisivo.

IPA

Stefano Corti con la compagna Bianca Atzei

Corti, che lavora da dieci anni per il programma di Italia 1, ha raccontato di non aver mai vissuto un episodio simile.

“Un conto è prendersela con me, un conto è mettere in mezzo la mia famiglia”, ha detto visibilmente scosso.

L’inviato di Le Iene, si è detto preoccupato soprattutto per la compagna Bianca Atzei e per i figli Noha e Gabriele, sottolineando come non sia sempre al loro fianco per proteggerli. “È un comportamento da infami”, ha dichiarato.

La denuncia su Instagram

Corti ha deciso di condividere i messaggi ricevuti per rendere pubblica la gravità della situazione.

L’anonimo si è presentato come una persona “che viene dalla guerra in Cecenia” e ha scritto frasi chiaramente minacciose: “Si guadagna bene a fare interviste in giro per il mondo… Sei sicuro di non avere sbagliato con nessuno?”. Oppure: “Se hai fatto un errore, sai che non c’è niente che ti salva“.

Il tono della conversazione, sempre più aggressivo, sembrava voler mettere paura al giornalista di Le Iene, costringendolo a un incontro in Croazia, mai accettato.

Il video diventato virale

Il filmato è diventato virale in poche ore, con centinaia di commenti di solidarietà da parte dei fan e di colleghi del mondo dello spettacolo.

Molti hanno invitato l’inviato a sporgere denuncia formale, ricordando che le minacce a un personaggio pubblico e alla sua famiglia non possono restare impunite.

Corti ha ribadito di non volersi fermare: “Hai rovinato la serenità di una famiglia, ma non ci riuscirai ancora. Ti troverò”. Una frase che lascia intendere la volontà di andare fino in fondo.

Le autorità potrebbero ora aprire un’indagine per risalire all’identità dell’autore dei messaggi attraverso i tabulati telefonici.