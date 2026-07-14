Stefano Corti parla dopo la puntura della zecca africana, "10 giorni complicati, mi sentivo molto stanco"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Stefano Corti, inviato de Le Iene, ha trascorso “10 giorni complicati” a causa della puntura di una zecca africana. Corti è stato in Sudafrica per registrare alcuni servizi per la nuova stagione del programma Mediaset e, al suo ritorno, ha accusato stanchezza, dolori alle ossa e poi febbre, finendo anche in ospedale.

Il racconto di Stefano Corti sul morso della zecca africana

Stefano Corti ha raccontato la sua disavventura a Morning News: “Adesso sto molto bene, sto recuperando, sono in una fase positiva, ma sono stati dieci giorni complicati“, ha rassicurato subito l’inviato de Le Iene.

Il suo racconto: “Sono stato in Sudafrica per realizzare alcuni servizi per la prossima stagione de Le Iene. Al rientro ho cominciato a sentirmi molto stanco, con un malessere generale e dolori alle ossa. All’inizio pensavo fosse dovuto al viaggio perché abbiamo preso tanti aerei e dormito molto poco. Inizialmente ho sottovalutato i sintomi, ma poi mi sono accorto di avere un linfonodo gonfio. Sono andato a fare un’ecografia, ma il medico he mi ha visitato non ha capito la situazione. Gli ho anche mostrato una lacerazione che avevo sulla gamba, facilmente confondibile con un pelo incarnito. Non abbiamo trovato la terapia giusta”.

Stefano Corti ha aggiunto: “Poi è arrivata la febbre altissima, fino a quasi 40°. Alla fine sono andato in ospedale, pensando di avere la malaria. Hanno subito avvisato un’infettivologa, che ha capito subito che si trattava di un morso di zecca”.

Morso di zecca, i rischi da non sottovalutare secondo Bassetti

Sempre a Morning News, l’infettivologo Matteo Bassetti ha spiegato i rischi da non sottovalutare in caso di morso di zecca.

Le sue parole: “Quando ti morde una zecca bisogna rimuoverla molto attentamente, disinfettando e cercando di evitare che la testa della zecca rimanga nel corpo. Altrimenti, spunta un segno abbastanza tipico della malattia infettiva rickettsiosi, la cosiddetta ‘tasca nera’. La zecca però non trasmette solo la rickettsiosi, ma anche la TBE e la Borrella burgdoferi, che è quella che causa la malattia di Lyme”.

ANSA

“I sintomi sono diversi”, ha spiegato Matteo Bassetti, che ha poi aggiunto: “Il consiglio è quello di andare sempre dal medico“.

L’infettivologo ha messo in guardia i telespettatori: “Non bisogna fare un errore clamoroso che molti fanno, cioè prendere un antibiotico quando ti ha morso una zecca. L’antibiotico si prende quando c’è una diagnosi di una malattia infettiva trasmessa dalla zecca perché non tutte le zecche trasmettono infezione”.

Come rimuovere una zecca nel modo giusto

La trasmissione Mediaset ha anche mostrato un filmato che spiega come rimuovere una zecca nel modo giusto.

“Per rimuovere una zecca con una pinzetta l’importante è afferrarla il più basso possibile, cioè il più vicino possibile alla pelle” è l’indicazione nel filmato.