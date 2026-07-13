Stefano Corti ricoverato al rientro dall'Africa dopo la puntura di una zecca, i sintomi della rickettsiosi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Stefano Corti, uno tra i più noti degli inviati de Le Iene, è stato ricoverato in ospedale. Sui social ha raccontato di aver sviluppato la rickettsiosi, un’infezione batterica causata dalla puntura di alcuni insetti. Il conduttore l’ha contratta in seguito a un viaggio in Africa dove, senza rendersene conto, è stato punto da una zecca.

Stefano Corti ricoverato in ospedale

Grande preoccupazione per i fan di Stefano Corti che, sul proprio profilo Instagram, si è mostrato su un letto di ospedale con una flebo al braccio.

“Bene ma non benissimo, sono stato morso da una zecca africana. – ha raccontato Corti in una storia – Dolori, nausee e febbre fino a 39,5”.

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Il malore è iniziato di ritorno da un viaggio in Africa, zona a rischio malaria. Per questo motivo, il conduttore si è prontamente recato al pronto soccorso quando ha iniziato a star male.

L’infettivologa che lo ha preso in cura ha tuttavia escluso subito l’ipotesi della malaria, riconducendo il male del paziente alla rickettsiosi.

Si tratta, ha spiegato la stesso Corti, di un’infezione batterica trasmessa da una zecca che, “se non riconosciuta e trattata in tempo, può diventare anche seria”.

Non si era accorto della puntura della zecca

“All’inizio – ha scritto l’inviato de Le Iene – pensavo che fosse semplicemente un pelo incarnito. Poi mi si è gonfiato un linfonodo e sono andato a fare un’ecografia”.

Il motivo è che “nel momento in cui le zecche ti mordono rilasciano una sorta di anestetico e non te ne accorgi, l’insetto si nutre finché non si stacca; a quel punto passa l’effetto dell’anestetico e senti gli effetti del batterio che intacca le cellule dall’interno”.

Ringraziando i follower per l’affetto dimostrato, il personaggio televisivo ha colto l’occasione per lanciare un messaggio di prevenzione: “Dopo un viaggio, soprattutto se si è stati a contatto con la natura, non sottovalutate mai sintomi come febbre, brividi o lesioni cutanee. Raccontare ai medici dove siete stati può fare davvero la differenza”.

I sintomi della rickettsiosi

La malattia ha un esordio improvviso e, inizialmente, presenta sintomi assimilabili a quelli dell’influenza: febbre, astenia, cefalea e malesseri generali.

In seguito la malattia si manifesta anche su piante dei piedi e palmi della mani con un esantema maculo-papuloso, un’eruzione cutanea che combina macchie piatte e arrossate (macule) e piccole lesioni solide e rilevate (papule).

Escluse ulteriori complicazioni, l’infezione si risolve con un trattamento antibiotico nel giro di pochi giorni e, anche in assenza di terapia, è letale soltanto in una percentuale inferiore al 3% dei casi.

Le Regioni d’Italia più a rischio

Vi sono alcune Regioni in cui il rischio di rickettsiosi è più elevato, così come segnalato dai dati rilasciati dal Ministero della Sanità.

Si tratta delle Regioni dell’Italia centro-meridionale e insulare, in particolare Sardegna, Sicilia, Calabria e Lazio. Qui il tasso di morbosità è superiore alla media del resto del Paese.

I più colpiti sono gli uomini: tra i pazienti infetti il rapporto maschi/femmine e pari a 1,5.