Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, l'annuncio con Carlo Conti: sarà anche direttore artistico

Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Durante la serata finale l’annuncio è stato effettuato al fianco di Carlo Conti: uno storico “passaggio del testimone” in diretta. L’annuncio, anticipato da vari indizi e indiscrezioni, rappresenta una novità assoluta nella storia recente della kermesse.

Sanremo, Conti annuncia il prossimo conduttore

Il passaggio di consegne è avvenuto in diretta, davanti al pubblico del Festival di Sanremo e alle telecamere di Rai 1. Poco dopo le 23 di sabato 28 febbraio, durante la finale al Teatro Ariston, Carlo Conti è sceso in platea per uno scambio di battute con Stefano De Martino.

Come anticipato da Adnkronos, questo è stato il momento simbolico in cui il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2026 ha passato il testimone al suo successore per il 2027.

Non è stata confermata invece l’indiscrezione che vedeva l’affiancamento di De Martino con Antonella Clerici, già conduttrice in solitaria nel 2010, oltre ad altre tre occasioni all’Ariston in veste di co-conduttrice.

Le voci su Stefano De Martino

L’ipotesi che De Martino fosse destinato alla guida del Festival circolava da settimane. Il suo nome era stato più volte accostato alla kermesse, anche alla luce dei risultati ottenuti alla conduzione di “Affari Tuoi” e della centralità crescente nei palinsesti Rai.

Inoltre, da indiscrezioni pubblicate da diverse testate nazionali, nel contratto che lo lega al servizio pubblico sarebbe presente un’opzione legata proprio alla conduzione futura del Festival.

Nel corso della settimana sanremese, vari segnali avevano alimentato le attese. Il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, aveva dichiarato: “Non parleremo dell’edizione 2027 fino a sabato”, lasciando intendere che l’annuncio sarebbe arrivato solo al termine della manifestazione.

Anche Conti, in più occasioni, aveva accennato al desiderio di affidare in futuro la conduzione a un collega “più giovane” o a “una donna”, sottolineando come avrebbe lasciato al successore un “Festival in ottima salute”.

Durante la conferenza stampa di sabato 28 febbraio, incalzato dai giornalisti, ha parlato di una sorpresa prevista per la finale, salvo poi depistare la Sala Stampa con un ironico: “Magari resto io”.

La novità dell’annuncio in diretta

L’ufficializzazione in diretta rappresenta una novità assoluta nella storia recente del Festival: non era mai accaduto che il conduttore e direttore artistico dell’edizione successiva venisse annunciato durante la finale dell’anno precedente.

La scelta, concordata tra Rai, Conti e De Martino, punterebbe a trasformare il passaggio di consegne in un momento televisivo ad alto impatto mediatico, rafforzando la continuità editoriale del brand Sanremo.