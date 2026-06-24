Stefano De Martino a Sanremo 2027 con Belen Rodriguez, le voci sulla presenza dell'ex moglie al Festival

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Sono sempre più insistenti le voci che parlano dell’intenzione di Stefano De Martino di portare a Sanremo 2027 la ex Belen Rodriguez. Indiscrezioni rivelano che il direttore artistico della kermesse starebbe cercando di convincerla, la showgirl non sarebbe una presenza fissa e neanche una co-conduttrice ma avrebbe un ruolo speciale e legato alla sfera privata del presentatore.

Stefano De Martino vuole Belen a Sanremo 2027

Non c’è ancora nulla di ufficiale ma, secondo quanto sostenuto dal settimanale Gente, Stefano De Martino e il suo gruppo di lavoro starebbero valutando l’opportunità di portare sul palco del Teatro Ariston l’ex moglie del conduttore, Belen Rodriguez.

L’ipotesi sarebbe stata rilanciata anche dal giornalista Roberto Alessi, il piano sarebbe quello di creare sul palco dell’Ariston un momento legato alla dimensione affettiva e privata del direttore artistico.

ANSA

La showgirl argentina non sarebbe quindi coinvolta nella co-conduzione e non sarebbe neanche una presenza fissa nel corso delle cinque serate.

Che ruolo avrebbe Belen a Sanremo 2027

Stando ai rumors, l’ipotesi è che Belen sia un’ospite speciale con una partecipazione mirata e circoscritta nel tempo.

L’obiettivo editoriale sarebbe quello di introdurre un elemento legato alla dimensione affettiva del conduttore, gestito però con rigore per evitare che la cronaca rosa possa sovrapporsi alla natura prettamente musicale dell’evento.

Il modello di riferimento per questa operazione editoriale sarebbe quello già sperimentato di recente da De Martino sul piccolo schermo, dove il cantante Samurai Jay era stato protagonista di una rapida incursione in trasmissione.

La battuta di De Martino sui suoceri

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono sposati nel 2013 e hanno avuto un figlio, Santiago. Dopo diverse separazioni e ritorni, la coppia si è definitivamente divisa nel 2023.

I due continuano comunque ad avere un rapporto equilibrato e d’affetto. Durante una puntata di Affari Tuoi, a fine giugno 2026, il conduttore si è lasciato andare a una battuta. La concorrente in studio era accompagnata dal suocero perché ha rivelato di aver conosciuto prima i genitori del marito del suo compagno di vita.

De Martino si è lasciato andare: “Chi si vuole sposare e far funzionare il matrimonio faccia come lei. Prima i suoceri, poi il resto”.