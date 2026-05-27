Stefano De Martino accanto a Belen Rodriguez, fermato "Affari Tuoi" dopo la telefonata dei carabinieri

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Sarebbe arrivata a Stefano De Martino la prima telefonata delle forze dell’ordine accorse in casa di Belen Rodriguez dopo le urla di aiuto lanciate dalla showgirl. Il conduttore televisivo, ex marito di Rodriguez e padre del figlio Santiago, sarebbe stato presente durante i soccorsi e nel trasferimento verso l’ospedale. Per starle vicino, De Martino ha messo in stand by la registrazione di Affari Tuoi.

L’intervento di Stefano De Martino

Emergono nuovi retroscena sull’incidente di Belen Rodriguez, costretta al ricovero in ospedale dopo lunghe ore in un profondo stato di alterazione psicofisica.

La showgirl sarebbe stata coinvolta in un incidente stradale e si sarebbe poi barricata in casa, chiedendo aiuto ma rifiutando di lasciare entrare i soccorsi chiamati dai vicini.

ANSA

Le forze dell’ordine giunte sul luogo, avrebbero contattato per primo Stefano De Martino, ex marito di Rodriguez e padre del figlio maggiore Santiago.

La presenza di De Martino sarebbe stata decisiva nel convincere Belen ad aprire la porta e a lasciarsi aiutare dal personale sanitario.

In ospedale al fianco di Belen Rodriguez

L’intervento di Stefano De Martino non si è limitato alle prime ore della mattinata di lunedì 25 maggio: è rimasto al fianco dell’ex moglie anche nelle ore successive.

Il conduttore ha seguito l’ambulanza che ha condotto Rodriguez presso il Policlinico di Milano, dove, dopo l’arrivo in codice giallo, è rimasta ricoverata per le 24 ore successive.

È ancora De Martino, martedì mattina, a recarsi in ospedale per prendere l’ex compagna al momento delle dimissioni e riportarla a casa. Assieme a lui anche Cecilia Rodriguez, sorella di Belen.

In pausa le registrazioni di Affari Tuoi

Per stare al fianco della madre del figlio Santiago, Stefano De Martino ha messo da parte qualsiasi altro impegno, compresi quelli lavorativi.

In questi giorni il conduttore si sarebbe dovuto trovare a Roma dove, presso il Teatro delle Vittorie, sono in corso le registrazioni delle nuove puntate di Affari Tuoi.

Il volto Rai ha scelto invece di restare a Milano per assicurarsi del benessere dell’ex moglie, imponendo uno stop forzato alla trasmissione.

La notizia è stata confermata a Fanpage da fonti interne alla Rai, mentre l’ufficio stampa del Policlinico conferma che Belen Rodriguez è rientrata a casa in buone condizioni.

Come sta Belen dopo il ricovero

Fin dai primi accertamenti, le autorità hanno escluso in maniera categorica l’ipotesi di un gesto estremo. Quello di Belen Rodriguez sarebbe stato solo un episodio di forte malessere psicofisico.

La showgirl è stata dimessa “in buone condizioni” e ha fatto rientro nel proprio appartamento di Milano. Al suo fianco ci sono Stefano De Martino e la sorella Cecilia.

“Abbi cura di ciò che si prende cura di te” ha scritto Cecilia Rodriguez sui social, in quello che sembra un messaggio di vicinanza rivolto alla sorella in difficoltà.