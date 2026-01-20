Stefano De Martino ai funerali del padre Enrico a Torre del Greco, i messaggi di cordoglio da Rai e Mediaset

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si svolgeranno nel pomeriggio di martedì 20 gennaio a Torre del Greco i funerali di Enrico De Martino, padre del conduttore di Affari tuoi Stefano De Martino, morto lunedì all’età di 61 anni dopo una lunga malattia. Sia la Rai che Mediaset hanno espresso il loro cordoglio in un messaggio.

I funerali del padre di Stefano De Martino Enrico

I funerali di Enrico De Martino sono in programma nel pomeriggio di martedì 20 gennaio nella Chiesa di San Michele sulla Collina di San Alfonso a Torre del Greco.

In queste ore la comunità di Torre Annunziata si è stretta attorno a Stefano De Martino e alla sua famiglia. Il padre Enrico, che lascia la moglie Rosaria, era molto noto in città anche perché il nonno di Stefano De Martino era il titolare del bar Stella, locale che ha dato il nome a una trasmissione del conduttore.

ANSA

Il messaggio di cordoglio della Rai

La Rai ha mostrato vicinanza al conduttore Stefano De Martino per il lutto che lo ha colpito. Nella nota diffusa dall’azienda si legge:

“La Rai partecipa commossa al lutto di Stefano De Martino per la morte prematura del papà Enrico, ex ballerino professionista, che con il figlio condivideva la grande passione per la danza. L’azienda esprime cordoglio e vicinanza al conduttore e alla sua famiglia”.

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche da Endemol Shine Italia, società che produce Affari tuoi e Stasera tutto è possibile! e che fa parte del gruppo Banijay.

Il messaggio di cordoglio di Mediaset

Il gruppo Mediaset non ha mancato di inviare un pensiero a Stefano De Martino dopo la morte del padre Enrico.

L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il presidente Fedele Confalonieri, i dirigenti e tutti i collaboratori hanno espresso il loro cordoglio per il decesso di Enrico De Martino, stringendosi al conduttore televisivo e alla sua famiglia.

Anche lo storico concorrente diretto di Affari tuoi nella sfida dell’Auditel, Striscia La Notizia ha diffuso un messaggio di cordoglio.

Lunedì 19 gennaio Affari tuoi è andato regolarmente in onda su Rai1, con una puntata registrata tempo fa, prima della morte di Enrico De Martino.