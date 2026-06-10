Stefano De Martino al fianco di Belen Rodriguez durante e dopo il ricovero in ospedale: "Lei lo ascolta"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sono trapelate delle foto in cui Stefano De Martino è ritratto accanto a Belen Rodriguez nei concitati giorni in cui la showgirl ha patito un malessere ed è stata ricoverata in ospedale. I due ex sposi sono stati scovati da “Chi” mentre, in macchina, il primo accompagna la seconda a casa in un momento complicato per l’argentina che ha beneficiato del supporto emotivo del presentatore.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, le nuove foto insieme

Nuovi dettagli sul riavvicinamento tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez dopo che quest’ultima è stata ricoverata in seguito a un malessere patito nelle scorse settimane.

Nel numero di “Chi” in edicola fino a martedì 16 giugno verranno pubblicate, infatti, delle foto in cui si vede il conduttore di Affari Tuoi riaccompagnare a casa l’ex moglie, provata per i difficili momenti vissuti ma sollevata dal supporto emotivo dell’ex compagno.

Il supporto dell’ex marito alla showgirl argentina

Insieme in auto a Milano nelle prime foto diffuse, De Martino è corso in soccorso della donna che stava vivendo un momento difficile. L’ex marito di Belen se n’è preso cura e ha dimostrato, come spiega il settimanale, tutto il suo affetto per l’ex compagna nonché madre del loro figlio Santiago.

“Lui è andato a prenderla dove si era rifugiata nei giorni successivi al ricovero”, scrive Chi ripercorrendo gli ultimi complicati giorni di Belen.

La showgirl, infatti, aveva espresso un chiaro malessere e si era rifugiata nella propria abitazione in un momento di difficoltà emotiva. Insieme a i Vigili del Fuoco che hanno fatto sì che la donna ricevesse il supporto di cui aveva bisogno, c’era anche lo stesso De Martino che non aveva esitato a correre a casa sua e portarla in ospedale. Compresa la complessità della situazione, poi, il ballerino aveva chiesto alla Rai di sospendere per qualche giorno le registrazioni di Affari tuoi in modo da restare al fianco dell’ex moglie e del figlio, fino a riaccompagnare a casa l’ex coniuge, ormai ristabilitasi.

La ricostruzione e il ricovero

Come detto, Belen Rodriguez ha patito nei giorni scorsi un malessere mentre era sola in casa che ha portato al suo ricovero in ospedale. In attimi di grande tensione – e dopo la richiesta di soccorso fatta partire da alcuni condomini dello stesso stabile in cui vive l’argentina – tanti hanno provato a offrire il proprio supporto alla donna in difficoltà. E tra i primi ad accorrere al suo capezzale è stato proprio Stefano De Martino giunto sul posto per aiutare l’ex moglie e per non lasciare solo il figlio Santiago.

Come riporta Chi, De Martino sarebbe andato a prendere Belen lì dove si era rifugiata nei giorni successivi al suo ricovero. Ancora una volta il presentatore l’ha sostenuta e le ha fatto forza come aveva fatto pochi giorni prima. L’argentina avrebbe apprezzato il gesto fatto da una persona che la conosce come pochi e che lei stessa ascolta per consigli utili.

La separazione burrascosa tra i due, insomma, sembra essere ormai alle spalle con un rapporto che si è rasserenato e si è improntato al supporto reciproco. Una necessità soprattutto in un momento difficile per la donna che nelle ultime ore è stata anche indagata per omissione di soccorso per due incidenti in macchina al centro di Milano, precedenti al malessere e al ricovero.