Stefano De Martino avvertito da un follower per il video intimo sul web, il retroscena sulla denuncia

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Lo showman Stefano De Martino, 35 anni, è stato avvertito da un follower della presenza sul web di un video intimo che lo ritrae insieme alla compagna Caroline Tronelli. Il filmato, carpito dal sistema di videosorveglianza domestico, circolava già in rete quando un utente lo ha riconosciuto grazie ad alcuni tatuaggi e lo ha immediatamente informato. L’avviso è arrivato il 9 agosto e il giorno successivo il conduttore ha presentato denuncia presso il commissariato di Porto Cervo.

Stefano De Martino avvertito da un follower per il video

Come riporta ANSA, il caso è ora nelle mani di due procure: quella di Roma, per il reato di accesso abusivo a sistema informatico, e quella di Tempio Pausania, competente per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Gli inquirenti hanno già disposto il sequestro dell’impianto di sorveglianza installato nell’abitazione romana della giovane compagna.

ANSA

Stefano De Martino

Gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, difensori di De Martino, e il legale della Tronelli, Lorenzo Contrada, hanno spiegato che la pista investigativa più concreta porta a un tecnico infedele.

Non un hacker esterno, dunque, ma una persona che conosceva i codici del sistema e avrebbe tradito il rapporto di fiducia con la famiglia.

La pista del tecnico infedele

Secondo quanto ricostruito, l’impianto di sorveglianza era stato installato anche in camera da letto dopo un furto di gioielli avvenuto in passato. Proprio da lì sarebbe stato registrato il video incriminato.

L’investigatore privato Amedeo Pantanella ha scoperto che le password del sistema non erano mai state aggiornate e che chi si occupava della manutenzione aveva libero accesso.

Il sospetto è che il tecnico sia entrato nel circuito chiuso, abbia scaricato le immagini e poi le abbia diffuse in rete.

Il filmato è comparso persino su alcuni portali a luci rosse, con il cognome De Martino come titolo, a conferma che chi l’ha pubblicato sapeva perfettamente di chi si trattasse.

Le indagini della polizia postale

La polizia postale non esclude però che possano essere coinvolti anche gruppi criminali organizzati, specializzati nella diffusione di video rubati dalle telecamere di abitazioni private in tutto il mondo.

Il fascicolo aperto dalla Procura riguarda al momento ignoti e le indagini proseguono senza sosta per identificare i responsabili.