Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, Fiorello sgancia la bomba ma poi arriva la smentita

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Stefano De Martino sempre più nome caldo per Sanremo 2027, anche se dopo la gag con Fiorello e Roberto Sergio, la Rai ha smentito annunci ufficiali. Il dg ha parlato di semplice equivoco, ma sembra ormai sicuro che Carlo Conti lascerà la conduzione dopo il Festival 2026. Restano però credibili le indiscrezioni sul possibile ricambio generazionale.

Sanremo 2027, inizia l’era Stefano De Martino?

Il futuro del Festival di Sanremo non è ancora del tutto scritto, nonostante nelle ultime ore si sia parlato con insistenza del possibile approdo di Stefano De Martino alla conduzione dell’edizione 2027.

Secondo quanto riportato da Dagospia, l’ex ballerino e conduttore sarebbe stato individuato come volto per guidare il Festival dopo il biennio affidato a Carlo Conti.

ANSA

L’ipotesi ha preso forza durante un collegamento ironico con Fiorello, nel quale il direttore generale Roberto Sergio ha pronunciato il nome di De Martino.

Il passaggio, nato in un clima leggero e scherzoso, è stato subito interpretato come una conferma ufficiale, alimentando il tam-tam mediatico.

La posizione ufficiale della Rai

Poche ore dopo, però, è arrivata la smentita tramite Adnkronos. Lo stesso Roberto Sergio ha chiarito: “Nessun annuncio su Sanremo 2027. Rosario mi ha tirato dentro una gag in una videotelefonata in cui non si capiva granché”.

Il dirigente ha spiegato di aver citato De Martino in risposta a una domanda su chi rappresenti il futuro della Rai, non sul Festival.

La linea ufficiale dell’azienda resta quindi prudente: la scelta del conduttore per il 2027 non è stata ancora presa, anche perché l’edizione 2026 deve ancora andare in onda.

La fase attuale di Sanremo

La kermesse si trova in una fase che molti analisti hanno definito “di transizione”. Stefano De Martino è evidentemente il conduttore in “rampa di lancio” per la Rai, ma non era stato ritenuto immediatamente pronto a raccogliere il testimone di Amadeus, quando il suo ciclo è terminato.

Il quadro attuale ha visto quindi l’azienda puntare su una scelta meno rischiosa, quella di Carlo Conti, capace di dare maggiori garanzie per due edizioni consecutive. Secondo analisi di stampa e osservatori televisivi, la Rai starebbe comunque valutando un ricambio generazionale per le prossime stagioni.

In questo scenario, il nome di Stefano De Martino circola da tempo. Il conduttore ha rafforzato la propria posizione in palinsesto grazie agli ottimi risultati di programmi come “Stasera tutto è possibile” e “Affari Tuoi”, che lo hanno reso uno dei volti più in crescita della tv pubblica.