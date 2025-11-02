Stefano De Martino e i video intimi con Caroline Tronelli, la pista del tecnico delle telecamere di sicurezza

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

A rubare e poi diffondere i video intimi di Stefano De Martino e Caroline Tronelli sarebbe stato un tecnico delle telecamere di sorveglianza. È questa una delle piste che la Procura starebbe seguendo per individuare il responsabile dell’hackeraggio ai danni del conduttore e della sua fidanzata. Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno acquisito la lista di tutti gli addetti che hanno effettuato interventi di manutenzione a partire dal 2015 in casa Tronelli.

Le indagini sul furto dei video intimi di Stefano De Martino

La vicenda del furto dei video intimi di Stefano De Martino e Caroline Tronelli risale al 9 agosto 2025. Le immagini della serata della coppia erano poi state postate sui siti porno.

Una svolta alle indagini su chi possa aver rubato le immagini, è stata data dalla madre di Caroline che, ascoltata come persona informata sui fatti, ha fornito l’elenco di tutti i tecnici conosciuti dal 2015, quando era stato installato l’impianto di video sorveglianza in tutte le stanze dell’abitazione a causa di una serie di furti che sarebbero stati commessi dal personale domestico.

ANSA

Il conduttore Stefano De Martino

Nell’inchiesta, dove si procede per revenge porn, per ora non ci sono indagati.

Perché c’erano telecamere anche in camera da letto

Solitamente le camere da letto sono escluse dall’installazione di telecamere per ragioni di privacy.

Nell’abitazione della famiglia Tronelli era però stato necessario procedere al montaggio perché i furti si sarebbero consumati proprio in quelle stanze.

Come riporta il Corriere della Sera, l’impianto montato è un sistema basico, pensato per consentire a ogni familiare di controllare in caso di assenza cosa stia avvenendo tra le mura domestiche, collegandosi attraverso tablet e cellulari con l’inserimento di una password di facile memorizzazione.

Secondo gli inquirenti, ciò avrebbe permesso a un tecnico di introdursi nel sistema per controllare i movimenti della coppia.

I video rubati dopo la notizia della relazione tra De Martino e Tronelli

La storia tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli è rimasta riservata fino a metà estate quando i due hanno reso pubblica la relazione.

Pochi giorni dopo è avvenuto il furto dei video e, secondo l’accusa, non si tratterebbe di una coincidenza. Sempre come scrive il Corriere, uno dei tecnici della manutenzione, all’oscuro fino a quel momento della storia d’amore tra il conduttore e la studentessa, avrebbe creduto a quel punto di poter lucrare dal legame, impossessandosi di un video intimo della coppia da rivendere sui siti porno.