Stefano De Martino e i video intimi rubati, indagato il tecnico della sicurezza di casa Tronelli: l'accusa

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Il tecnico che si occupava della manutenzione delle telecamere di sicurezza della casa di Caroline Tronelli, ex fidanzata di Stefano De Martino, potrebbe aver conservato la password wifi e così aver avuto accesso ai video privati della coppia. Sarebbe questa l’ipotesi degli investigatori che stanno indagando sulla diffusione di un filmato rubato dello showman.

Indagato il tecnico della sicurezza

Come riporta Il Messaggero, il sospetto è che durante un intervento di manutenzione delle telecamere, il tecnico abbia conservato la password della rete wifi, utilizzandola poi per accedere al circuito di videosorveglianza di casa Tronelli.

In questo modo avrebbe catturato scene di vita domestica, ma anche momenti intimi e privati.

Gli investigatori sono convinti che l’uomo sapesse cosa registrare introducendosi nel sistema, ovvero che volesse riprendere un incontro intimo tra Caroline Tronelli, figlia dei padroni di casa, e l’allora fidanzato, il conduttore tv Stefano De Martino.

Il tecnico è attualmente indagato dalla Procura di Roma per accesso abusivo al sistema informatico e revenge porn.

Le indagini su chi ha diffuso il video di De Martino

La Polizia postale sta anche provando a individuare chi abbia diffuso il filmato sul web.

Il video era stato caricato su un sito che divulga illegalmente immagini captate dalle telecamere a circuito chiuso interne alle abitazioni. Poi era stato condiviso su migliaia di chat e social network.

La denuncia sulla diffusione del video è stata presentata il 9 agosto, quando Stefano De Martino ha scoperto che in rete circolavano immagini “in cui è ripreso in atteggiamenti amorosi con la propria compagna” all’interno della casa di lei, a Roma.

Se inizialmente si era ipotizzato che il sistema di videosorveglianza a circuito chiuso dell’appartamento fosse stato hackerato, successivamente la Polizia postale ha scoperto che la rete non era stata “bucata“.

Da qui è nato il sospetto che il filmato possa essere stato rubato da chi si era occupato degli ultimi interventi di manutenzione e che poteva aver conservato la password per accedere al sistema.

L’ipotesi della vendita del video intimo a un sito

Gli inquirenti, dopo avere sequestrato il sistema di videosorveglianza, avevano acquisito la lista dei lavori. Poi, una volta individuato un nome ricorrente, è scattata l’iscrizione sul registro degli indagati.

L’ipotesi è che l’uomo abbia venduto il video al sito che lo ha poi diffuso online.

Nell’esposto degli avvocati Angelo e Sergio Pisani, difensori dello showman, e l’avvocato Lorenzo Contrada, difensore della Tronelli, si legge che non si esclude “sia stato un tecnico che ha tradito il rapporto fiduciario instaurato con la famiglia della ragazza per poi approfittarne”.