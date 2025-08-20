Stefano De Martino e il video finito online, quando le pubblicazioni di foto e chat dei vip diventano reato

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Dopo Raoul Bova, ora a tocca a Stefano De Martino essere vittima della violazione della privacy. Un altro vip, quindi, che ha visto finire in Rete contenuti privati, anzi persino intimi, in questo caso. Il conduttore tv, infatti, sarebbe stato filmato in compagnia della sua attuale fidanzata, Caroline Tronelli, nella sua casa romana, grazie a una falla nel sistema di videosorveglianza. Video e foto sono circolati sul web, finché il Garante della Privacy non è intervenuto con un divieto di pubblicazione del materiale. L’avvocato Marisa Marraffino, specializzata in reati informatici, a Virgilio Notizie ha spiegato il contorno giuridico dei due episodi.

La denuncia degli avvocati di De Martino

I legali di De Martino, dunque, hanno depositato una denuncia, che ha portato la Procura della Capitale ad aprire un fascicolo. A coordinare le indagini, per risalire agli autori dell’illecito, è il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, che al momento procede contro ignoti per accesso abusivo a sistema informatico.

Le indagini sono state affidate alla Polizia postale, che ora sta cercando di identificare gli “hacker” che hanno rubato filmati e foto, presumibilmente introducendosi in modo illegale nel sistema di videosorveglianza dell’abitazione di De Martino. Il materiale è poi finito in Rete, violando la privacy del conduttore.

Il precedente di Raoul Bova

Il caso arriva solo pochi giorni dopo quello di un altro personaggio famoso, Raoul Bova. Anche per l’episodio che riguarda l’attore, il Garante per la Privacy ha aperto un’istruttoria “a seguito della diffusione dell’audio, o di estratti della conversazione privata, dell’attore Raoul Bova al fine di accertare eventuali violazioni della normativa privacy e delle Regole deontologiche dei giornalisti”.

Come spiegato dall’Authority, “l’audio, diffuso senza consenso, proviene da una conversazione privata via chat tra l’attore e un soggetto terzo. Il contenuto è stato successivamente rilanciato sui social, spesso accompagnato da post, video e vignette dal tono ironico o denigratorio, ottenendo un’ampia risonanza mediatica”.

I vip e la privacy a rischio

In entrambe le circostanze ad essere stata violata, dunque, è la privacy. I legali di Bova, ossia la ex suocera Annamaria Bernardini de Pace e l’avvocato David Leggi, hanno presentato anche una denuncia per stalking nei confronti di Fabrizio Corona, il fotografo verso cui è stato presentato un altro esposto per diffamazione e illecita diffusione di dati personali.

A far discutere, oltre agli aspetti giuridici, è anche la tutela della sfera privata anche per personaggi famosi, spesso sotto i riflettori.

L’intervista all’avvocato Marisa Marraffino

Pubblicare audio o immagini di altre persone, senza il loro consenso, è sempre reato?

“Certamente, è un reato che vale per chiunque sia la vittima. Nel caso di Raoul Bova si tratta di aver divulgato in modo illecito contenuti privati, come le telefonate in questione. Va chiarito, infatti, che nonostante sia teoricamente possibile registrare una conversazione privata, se non se ne è il destinatario non è neppure possibile divulgarla. L’unica eccezione è in sede giudiziaria, quando quel contenuto è considerato corpo del reato. Ma in generale le norme che tutelano la privacy di una persona si applicano anche ai vip”.

Queste norme, quindi, valgono anche per materiale video, come foto o filmati, come nel caso di De Martino?

“Sicuramente e aggiungerei, per fortuna: valgono sempre e per tutti. Un caso analogo era capitato anche quando alcuni fotografi avevano filmato e scattato foto dalla siepe della villa di George Clooney sul lago di Como: la finalità giornalistica non giustifica la diffusione di materiale che proviene da un luogo privato, come la propria dimora, non ci sono eccezioni per i giornalisti o i fotografi”.

Quindi il diritto di cronaca non può essere invocato?

“No, esatto. Può valere solo se i personaggi in questione sono fotografati mentre sono in strada o comunque in un luogo pubblico, non nelle proprie case, men che meno in camera da letto. Si tratta, infatti, di bilanciare diritti costituzionalmente riconosciuti, come quello alla riservatezza, su cui non può prevalere quello di cronaca”.

Che tipo di reato si può configurare, si circolano messaggi e materiali in Rete?

“Nel caso di De Martino si può ipotizzare l’accesso abusivo a sistema informatico perché gli hacker hanno bucato il software delle telecamere, bypassando presumibilmente la password. Ma si può configurare anche l’interferenza illecita nella vita privata e, dal momento che i contenuti pare siano intimi, si potrebbe parlare anche di revenge porn, cioè di diffusione di contenuti sessuali senza il consenso del diretto interessato, quindi di materiale che doveva essere destinato a rimanere riservato”.

Come ci si può tutelare in questi casi?

“Il tempismo è fondamentale, quindi occorre denunciare subito, perché potrebbero essere rimasti dei cosiddetti file di log che potrebbero permettere di risalire all’identità degli hacker. Nonostante in genere cerchino di camuffare il proprio indirizzo IP, infatti, è possibile che abbiano lasciato qualche traccia. Se poi il materiale era destinato al commercio, a essere venduto, si potrebbe cercare di seguire il denaro. La strada migliore, però, è la prevenzione”.

Cosa si può fare, quindi, a monte?

“Sicuramente cercare di far ricorso a sistemi di protezione il più forti possibili, anche se va ricordato che non c’è nulla di inviolabile al 100%. Purtroppo le azioni hacker a volte colpiscono anche realtà come quelle bancarie, che pure si dotano di misure di sicurezza molto stringenti”.

Cosa rischiano, invece, gli autori di questi reati?

“Sono previste multe, ma anche il carcere. Nel caso di Raoul Bova, per esempio, sono stati violati gli articoli 616 e 618 codice penale che riguardano rispettivamente la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, e la rivelazione del contenuto di corrispondenza. Le pene sono reclusione fino a sei mesi o multa, ma chiaramente ogni caso va poi valutato”.