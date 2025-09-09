Stefano De Martino e il video intimo con la fidanzata rubato e pubblicato, si indaga per revenge porn

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si continua a indagare sui video intimi carpiti e divulgati illegalmente con protagonisti Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli. La Procura di Roma ha reso noto che contesta anche il reato di revenge porn. Il procedimento è, per ora, contro ignoti. Le indagini sono state affidate alla Polizia Postale. Il filmati starebbero continuando a circolare, nonostante i tentativi di bloccarne la diffusione.

Stefano De Martino, video intimi rubati: contestato il reato di revenge porn

C’è anche il reato di revenge porn nell’inchiesta della Procura di Roma. Nel frattempo prosegue la caccia all’hacker o agli hacker che hanno rubato i video per poi favorirne la diffusione in rete.

Sul caso ha lavorato anche Amedeo Pantanella. Trattasi dell’investigatore privato che ha spiegato nelle scorse ore al Corriere della Sera di essere stato vicino a individuare lo “spione zero”, vale a dire l’uomo che avrebbe dato il via alla divulgazione dei filmati intimi di De Martino e Caroline Tronelli.

ANSA Stefano De Martino

Il racconto dell’investigatore privato

Pantanella ha raccontato che quando la notizia relativa al furto dei video ha cominciato a circolare in molti lo hanno contattato, sapendo che si stava occupando della vicenda.

Una chiamata ha catturato la sua attenzione. Suoi amici in vacanza in Calabria gli hanno telefonato poche ore dopo che il caso era diventato di dominio pubblico. Gli hanno segnalato un uomo in spiaggia a Diamante.

“Le visualizzazioni erano ancora pochissime – ha spiegato Pantanella -. Io, da chiunque mi chiamava per segnalarmelo, ho preteso di sapere come avevano avuto o visto quel video: per creare una specie di catena di Sant’Antonio e provare a risalire a chi per primo lo ha diffuso. Un mio contatto che era a Diamante mi ha detto che lui non lo aveva scaricato ma copiato dal telefonino di una persona vicino di ombrellone che si vantava di averlo”.

“In quella copia – ha aggiunto – c’erano visualizzati alcuni dettagli che mi hanno fatto capire che quell’uomo poteva essere il diffusore numero uno sui social e via Whatsapp. E poi la persona che me lo segnalava mi ha raccontato cose dette da quest’uomo che mi hanno convinto ancora di più”.

Tale presunto ‘spione zero‘, però, non è stato identificato. Sembra che sia fuggito non appena ha intuito che avrebbe potuto mettersi nei guai. “Avevo chiesto ai miei collaboratori di bloccare il soggetto e chiamare le forze dell’ordine ma deve aver mangiato la foglia ed è scappato. Sparito. Non ha manco pagato l’ombrellone e il ristorante…”, ha concluso Pantanella.

Il video continua a circolare in rete

Nonostante l’immediata denuncia di De Martino e Tronelli e i tentativi di arrestare la diffusione del filmato intimo, quelle immagini non smettono di circolare su canali privati, anche a pagamento.

Ad esempio, pochi giorni fa, è stato creato un gruppo Telegram che conteneva un link diretto al video. In pochi minuti il canale ha raccolto tremila iscritti.