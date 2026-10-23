Stefano De Martino in moto inseguito da Fabrizio Corona sul Suv, il racconto ai carabinieri: "Incosciente"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una Range Rover che brucia i semafori rossi in corso Sempione, a Milano, la sera del 14 ottobre, e davanti una Vespa che cerca di allontanarsi. Alla guida del Suv, secondo il settimanale Oggi, c’era Fabrizio Corona. In sella allo scooter Stefano De Martino, che avrebbe fermato una pattuglia di carabinieri per chiedere aiuto: “C’è un incosciente con una Range Rover”.

Stefano De Martino inseguito da Fabrizio Corona, il racconto ai carabinieri

Come riporta Oggi, in un articolo firmato da Alberto Dandolo, tutto è successo all’ora di cena.

Il conduttore di Affari tuoi era sulla sua Vespa quando ha fermato la prima auto delle forze dell’ordine che si è trovato davanti.

“C’è un incosciente con una Range Rover che sta guidando in modo spericolato e ad altissima velocità. Sta superando tutti i semafori con il rosso e ho la sensazione che mi stia inseguendo”, sono le parole che il settimanale gli attribuisce.

Il nome di De Martino, precisa Oggi, non compare però nei verbali: si parla genericamente di una segnalazione “su indicazione di un motociclista”.

Fabrizio Corona fermato senza patente, la denuncia

La pattuglia del Nucleo radiomobile si è messa sulle tracce del Suv e lo ha individuato all’angolo tra corso Sempione e via Moscati.

Corona non si è fermato all’alt ed è partito un breve inseguimento.

Una volta bloccato, è emerso che guidava senza patente e che l’auto era già sottoposta a fermo amministrativo: è stata sequestrata.

Come già raccontato, Corona è stato denunciato anche per fuga pericolosa.

Ai carabinieri, scrive il settimanale, non ha spiegato perché corresse così, mentre un suo collaboratore avrebbe accennato a uno scoop per il suo format online.

In un video su TikTok Corona ha poi parlato di un inseguimento ad alcune persone che lo avrebbero aggredito qualche sera prima.

Nel filmato, però, secondo Oggi si vede chiaramente la Vespa di De Martino che prova ad allontanarsi dal Suv.

De Martino, Corona e Belén: la vecchia ruggine e la frase in tv

Tra i due non corre buon sangue da anni: Corona attribuisce a De Martino la fine della sua storia con Belén Rodriguez.

La showgirl, chiusa la relazione con Corona nel 2012, aveva conosciuto il ballerino negli studi di Amici e lo aveva sposato nel 2013.

Negli anni, però, i due ex della showgirl avevano sempre evitato lo scontro diretto.

Il settimanale segnala anche una coincidenza: la sera prima, ad Affari tuoi, De Martino aveva citato la frase più celebre di Corona, “Noi trattative non ne facciamo”.

Poi, forse rendendosi conto della citazione involontaria, si era lasciato andare a una breve risata e aveva cambiato argomento.