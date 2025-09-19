Stefano De Martino rapinato a Milano con il trucco dello specchietto, addio all'orologio da migliaia di euro

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Stefano De Martino sta vivendo settimane tutt’altro che semplici: prima le immagini private rubate dalle telecamere di videosorveglianza, poi la delusione per gli ascolti di Affari Tuoi, superati dalla Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Adesso, anche la beffa di una rapina in pieno giorno, con un colpo da manuale messo a segno da due malviventi che gli hanno portato via un orologio dal valore astronomico.

Stefano De Martino rapinato a Milano

Come riporta ANSA, l’episodio è avvenuto giovedì 18 settembre, intorno alle 17, in via Castelbarco, a Milano, non lontano dall’università Bocconi.

De Martino era alla guida della sua Mercedes quando due uomini a bordo di uno scooter lo hanno avvicinato con il più classico dei raggiri: il trucco dello specchietto.

ANSA

Stefano De Martino

Dopo aver colpito lo specchietto retrovisore dell’auto, i due hanno costretto il conduttore ad abbassare il finestrino.

È stato in quell’istante che uno dei rapinatori, col volto coperto da un casco integrale, si è avventato sul polso di De Martino strappandogli il prezioso Patek Philippe del valore di 40mila euro.

Come il conduttore ha reagito al furto

Il conduttore ha provato a opporsi, ma la violenza e la rapidità dell’assalto non gli hanno lasciato scampo.

I due malviventi si sono dileguati in pochi secondi tra le strade trafficate, approfittando anche dei rallentamenti causati da alcuni cantieri in zona.

Le indagini

Subito dopo l’accaduto, De Martino ha chiamato la polizia e in serata si è recato in Questura per sporgere denuncia.

Le indagini sono ora affidate agli agenti della Squadra Mobile di Milano, che stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Gli investigatori non escludono che il conduttore sia stato pedinato per diverso tempo prima che i due rapinatori decidessero di entrare in azione.

Milano nel mirino dei ladri di orologi

L’episodio che ha coinvolto De Martino si inserisce in una scia di rapine di orologi di lusso che sta colpendo il capoluogo lombardo.

Solo poche settimane fa, un passante era stato derubato in via Sant’Andrea di un cronografo da 75mila euro, mentre a luglio un doppio colpo aveva fruttato ai ladri un bottino da 380mila euro in Richard Mille e Patek Philippe.

Bande specializzate, spesso provenienti da fuori regione, si muovono con grande abilità e scelgono le vittime tra chi indossa accessori riconoscibili e di altissimo valore.