Stefano De Martino ricorda il padre Enrico nell'evento a Capri, "era un uomo di gesti e di poche parole"
Stefano De Martino ricorda il padre Enrico durante il Premio Capri Danza International: per lui un riconoscimento speciale alla Certosa di San Giacomo
Stefano De Martino ricorda il padre Enrico a Capri nel corso della quattordicesima edizione del Premio Capri Danza International, svoltasi nella cornice della Certosa di San Giacomo. Il conduttore della trasmissione Affari Tuoi ha ritirato il primo Premio Speciale Grandi Eventi Enrico De Martino, istituito per onorare la memoria del genitore scomparso lo scorso gennaio all’età di 61 anni.
- Stefano De Martino ricorda il padre a Capri
- La dedica del premio all'ex ballerino
- Il periodo d'oro di Stefano De Martino
Stefano De Martino ricorda il padre a Capri
Durante la cerimonia di consegna del riconoscimento, andata in scena il 27 luglio, il conduttore televisivo si è soffermato sull‘eredità umana e professionale trasmessa dalla figura paterna.
Stefano De Martino ha ricordato il padre Enrico a Capri descrivendolo come un uomo di presenza e di pochi discorsi formali, capace di manifestare il proprio affetto attraverso i gesti e la costante vicinanza fisica.
Il genitore, con un passato da ballerino professionista prima di dedicarsi alla ristorazione, gli ha insegnato il rispetto profondo per il lavoro degli artisti, definendo musicisti e danzatori le figure più vicine al mondo spirituale.
Il momento di raccoglimento ha suscitato una forte partecipazione emotiva da parte del pubblico presente al festival.
La dedica del premio all’ex ballerino
L’istituzione del premio in memoria dell’ex ballerino è stata promossa da Luigi Ferrone, direttore artistico della manifestazione culturale ed ex collega di palcoscenico del genitore.
Il riconoscimento celebra la carriera di Enrico, il quale scelse di interrompere le esibizioni professionistiche a 25 anni, pur continuando a collaborare con le scuole di danza della Campania e il Teatro San Carlo di Napoli per sostenere il percorso artistico del figlio.
Per l’occasione, la dirigenza del festival ha voluto conferire la prima targhetta commemorativa proprio per il successo dello spettacolo teatrale Meglio Stasera.
Il periodo d’oro di Stefano De Martino
A margine della presentazione ufficiale, il conduttore si è intrattenuto nel retroscena con gli organizzatori dell’evento, tra cui il sindaco di Capri Paolo Falco, ricevendo l’abbraccio del fratello Davide e dei colleghi.
La serata ha visto anche una breve parentesi musicale in cui De Martino ha interpretato un brano di Francesco De Gregori.
Per il volto Rai si tratta di una tappa significativa in un periodo caratterizzato dai successi televisivi al timone delle reti nazionali e dalla preparazione dei futuri appuntamenti legati alla direzione artistica del Festival di Sanremo.