Stefano De Martino rivoluziona Sanremo 2027, no alle Nuove Proposte e giovani in gara con i big: le novità
Addio alla categoria Nuove Proposte, per il Festival di Sanremo 2027 il vincitore di Sanremo Giovani farà parte dei Big
Sanremo 2027 potrebbe sancire una svolta significativa per la kermesse musicale sotto l’egida di Stefano De Martino. Dopo le indiscrezioni sulla possibile serata Eurovision, filtra l’idea del conduttore di eliminare la categoria Nuove Proposte. Possibile stop, dunque, alla scelta di Carlo Conti.
- Sanremo 2027, la rivoluzione di Stefano De Martino
- Come cambierà Sanremo Giovani
- La serata Eurovision del Festival di Sanremo
Sanremo 2027, la rivoluzione di Stefano De Martino
Come riportato da Adnkronos, a Sanremo 2027 non ci sarà una sezione Nuove Proposte.
A dare la notizia era stato Dagospia.
Secondo le indiscrezioni, il vincitore di Sanremo Giovani gareggerà direttamente con i Big.
Una scelta dettata anche dalla volontà di far esibire tutti i cantanti per ogni sera del Festival di Sanremo.
Come cambierà Sanremo Giovani
Adnkronos ha aggiunto che i finalisti di Sanremo Giovani si sfideranno il 18 dicembre.
La gara verrà trasmessa da Rai1 e parteciperanno sei cantanti.
Tre saranno scelti dalla commissione musicale del Festival di Sanremo, gli altri tre arriveranno dal concorso Area Sanremo.
Il vincitore farà parte dei cantanti che parteciperanno a Sanremo 2026.
Si torna così al meccanismo già presente nelle edizioni di Claudio Baglioni e Amadeus.
Le selezioni per arrivare ai finalisti che parteciperanno a Sanremo Giovani dovrebbero essere scelti durante la fascia dell’access prime di Ra1.
Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere uno spin off di Affari Tuoi, la trasmissione condotta negli ultime due anni da Stefano De Martino.
La serata Eurovision del Festival di Sanremo
Un’altra novità che riguarda Sanremo 2027 era stata annunciata dallo stesso conduttore e direttore artistico.
Per la prima volta ci sarà infatti una serata definita performance.
Servirà a scegliere il rappresentante dell’Italia per l’edizione dell’Eurovision.
La serata scelta dovrebbe essere la quarta e prevederà l’esibizione di tutti i cantanti in gara che esibiranno con il brano scelto per partecipare al Festival.
In quest’occasione però potranno strutturare uno spettacolo totale, curando la componente scenica, le coreografie e gli effetti visivi.
Un’esibizione che dovrebbe ricalcare ciò che farebbero gli artisti durante un concerto.