Stefano De Martino vittima degli hacker, finiti in rete video con la fidanzata Caroline Tronelli

Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli sono stati vittime di un furto di video. Alcuni hacker sarebbero infatti entrati in possesso dei filmati delle telecamere di sicurezza della donna. È stata aperta un’indagine e sono state intraprese azioni per evitare la diffusione del materiale online.

Rubati video a Stefano De Martino

È stata sporta denuncia da parte di Stefano De Martino e della fidanzata Caroline Tronelli per un furto di video privati. Il reato è di violazione della privacy, avvenuta tramite un hackeraggio delle videocamere di sicurezza della casa della donna.

Sembrerebbe infatti che i sistemi di sicurezza siano stati presi d’assalto da uno o più hacker, compromessi e da questi estratti i materiali. Immediata la denuncia alla polizia postale, che ha avviato un’indagine non appena hanno iniziato a circolare online i video relativi alle immagini di videosorveglianza.

ANSA In foto Stefano De Martino

Questi, infatti, sarebbero stati ripubblicati su diversi canali, da WhatsApp a Telegram, e sono arrivati su un sito web straniero.

Video oscurati

Al momento questi video non sono più in circolazione. La polizia postale è infatti intervenuta per oscurare il sito web straniero che li aveva condivisi e presi proprio dai canali Telegram e WhatsApp.

Questi sono stati segnalati e al momento sono monitorati. Infatti, le autorità competenti stanno proseguendo con le indagini per individuare i responsabili della violazione della privacy del presentatore e della sua compagna.

Questa è la fase di analisi del percorso digitale del materiale compromesso, che dalle videocamere è stato raccolto e poi diffuso dagli hacker.

Non sapevano di chi fosse la casa

Secondo quanto si apprende, è molto probabile che gli hacker non fossero a conoscenza della personalità pubblica del presentatore. Sembra infatti, dalle prime ricostruzioni, che l’attacco non fosse mirato alla coppia.

In altre parole, i ladri non sapevano a chi appartenesse l’abitazione e stavano puntando questa per altri motivi. È molto probabile, infatti, che i criminali informatici operassero alla ricerca di contenuti da sfruttare su piattaforme amatoriali o per raccogliere informazioni per futuri furti nell’abitazione.

Solo una volta scoperta l’identità della vittima, il materiale è stato immesso in altri circuiti illegali. Proprio pochi giorni fa i giornali di gossip avevano trattato la notizia della nuova fidanzata di Stefano De Martino e della convivenza nella sua abitazione, la stessa da cui sono stati sottratti i materiali privati.