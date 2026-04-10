Stefano Gabbana non è più presidente di Dolce & Gabbana, terremoto nella Maison dopo il trasferimento a Dubai

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Terremoto in casa Dolce & Gabbana: Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza della Maison, da lui stesso fondata con l’ex compagno Domenico Dolce. La decisione di dimettersi non è stata presa nelle ultime ore, ma è stata formalizzata a dicembre 2025. La notizia, però, è trapelata solamente nella tarda serata di giovedì 9 aprile, facendo in fretta il giro del mondo.

Dolce & Gabbana: il fondatore Stefano ha lasciato la presidenza

Le dimissioni di Stefano Gabbana, arrivate circa 4 mesi fa, sono state rese note dall’agenzia di stampa internazionale Bloomberg. La Repubblica ha aggiunto che tale decisione avrebbe colto di sorpresa anche lo stesso marchio, che nell’immediato ha evitato qualsivoglia commento.

Lo stilista 63enne milanese è stato sostituito alla presidenza da Alfonso Dolce, fratello di Domenico e chief executive della griffe. L’avvicendamento si è concretizzato lo scorso gennaio. Anche questo passaggio, così come quello delle dimissioni di Stefano Gabbana, non è stato rivelato pubblicamente.

ANSA

L’ultima apparizione in pubblico di Stefano Gabbana e Domenico Dolce

L’ultima apparizione insieme di Stefano e Domenico è andata in scena alla sfilata donna della Milano Fashion Week, evento che si è svolto lo scorso febbraio.

I due stilisti sono apparsi sul palco al termine della sfilata, dirigendosi verso l’ospite d’onore, la popstar Madonna. Dopodiché, con la diva americana, si sono intrattenuti durante il party organizzato dopo la sfilata. Anche in quel caso non emerse che Stefano avesse già lasciato il suo ruolo da presidente.

Il trasferimento a Dubai

Alla luce di quanto emerso nelle scorse ore, assume un nuovo significato la scelta di Stefano Gabbana di lasciare Milano per trasferirsi a Dubai nei mesi scorsi. Si pensò che la decisione fosse temporanea. Nessuno credette che forse fosse figlia del cambio al vertice. Oggi, la scelta dell’imprenditore relativa al trasloco nella terra degli emiri può essere riletta in una nuova ottica.

Ora trova una spiegazione anche il recente arrivo in azienda di Stefano Cantino, sbarcato in Dolce & Gabbana pochi giorni fa con un ruolo non del tutto definito.

Secondo quanto ha spiegato in esclusiva The Platform, Cantino, ex Ceo di Gucci, sarebbe stato ingaggiato con mansioni operative. Si è pensato che potesse ricoprire il ruolo di co-ceo al fianco di Alfonso Dolce. La news recente inerente a Stefano Gabbana ha chiarito perché nella Maison è stato arruolato il manager.

La situazione finanziaria della Maison

Al momento Dolce & Gabbana starebbe affrontando una fase complessa dal punto di vista finanziario. Bloomberg, alcune settimane fa, ha riferito che il marchio stava organizzando colloqui con le banche creditrici per risolvere un debito pari a 450 milioni di euro.

Stefano Gabbana starebbe in questo momento prendendo in considerazione come gestire finanziariamente la sua partecipazione pari al 40% del capitale sociale. Non si esclude che possa cedere tutte le sue quote.

Anche Domenico Dolce detiene una partecipazione equivalente. Il resto delle quote appartengono ad Alfonso e la sorella Dorotea.

Dolce & Gabbana fu fondata nel 1985 da Domenico e Stefano, allora fidanzati. Nonostante non stiano assieme da più di 20 anni, i due stilisti sono stati protagonisti di uno dei sodalizi più importanti del sistema moda.