Stefano Guelfi Camaiani fa causa a Paolo Virzì, erede della contessa Matilde chiede danni per "Cinque Secondi"

L’ultimo film di Paolo Virzì “Cinque secondi” potrebbe non essere più distribuito. Nel film c’è un personaggio, la contessa Matilde, che è un personaggio realmente esistito, anche se “liberamente ispirato”. Stefano Guelfi Camaiani, erede della contessa, non la vede così e chiede un risarcimento per i danni d’immagine alla propria famiglia. La decisione spetta al tribunale, che sembra propenso a definire il film solo un’opera di fantasia.

“Cinque secondi” di Paolo Virzì sotto accusa

L’ultimo film di Paolo Virzì è stato accusato di procurare un danno di immagine alla famiglia Guelfi Camaiani. A denunciare il fatto è il nipote, erede della famiglia nobiliare toscana, di Matilde Guelfi Camaiani.

Nel film infatti è presente un personaggio che, senza troppi giri di parole, si chiama proprio Matilde Guelfi Camaiani. Questo personaggio sarebbe “liberamente tratto” da un personaggio realmente esistito: la contessa toscana.

Cosa non va con la riproduzione a schermo della contessa? Nel film la famiglia viene rappresentata come decaduta e coinvolta in una serie di vicende tra uso di droghe, reati di varia natura, un episodio di suicidio e problemi psichiatrici. Da qui parte la denuncia del nipote Stefano Guelfi Camaiani.

Distribuzione e risarcimento danni

L’erede della famiglia ha chiesto non solo di bloccare la distribuzione, ma anche un risarcimento danni. Il contenzioso giudiziario lo vede come parte lesa che ha fatto causa alle due società che hanno prodotto e distribuito il film, ovvero la Greenboo Production srl e la Indiana Production srl.

La motivazione è che sarebbe stato violato il buon nome della famiglia. Inoltre, aggiunge il nipote della contessa, non ci sarebbe stato alcun accordo per poter utilizzare il nome della zia e della sua famiglia.

“Nel film la famiglia è rappresentata come nobile decaduta, coinvolta in vicende di dissesto finanziario, uso di droga, reati, suicidi e problemi psichiatrici”, mette in fila Stefano. “Ci sono vari aspetti giudiziari su questa vicenda, al momento non posso dire niente di particolare, ma sono estremamente seccato per questa situazione perché mi ha dato molto fastidio”, ha dichiarato.

Cosa ha deciso la giudice

Stefano Guelfi Camaiani ha chiesto di bloccare la diffusione del film per la lesione del diritto alla propria identità personale, alla riservatezza della propria esistenza e storia anche familiare, ma la giudice Carolina Dini, della prima sezione civile del tribunale di Firenze, ha rigettato la richiesta del provvedimento d’urgenza.

Il processo proseguirà nelle prossime settimane. Nelle future udienze si dovrà stabilire se il film ha violato i diritti dell’erede, ma soprattutto se sussistono i presupposti per un risarcimento danni o per bloccare la diffusione del film. Intanto le società che hanno prodotto e distribuito il film di Paolo Virzì hanno vinto il primo round perché il film è presentato al pubblico come opera di finzione. Lo ha definito così la giudice che ha aggiunto: “È frutto complessivo della creatività artistica degli autori; in modo esplicito, poi, nei titoli di coda del film compare il rituale cartello apposto in ogni opera di questo genere”.

Si fa riferimento alla dicitura nota: “I fatti, i personaggi narrati e/o rappresentati in questo film sono assolutamente immaginari e frutto della fantasia dell’autore. Qualsiasi riferimento a persone vissute o viventi, a fatti reali o realmente accaduti, è puramente casuale“.