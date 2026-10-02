Stefano Pesce, l’intervista: “Non faccio l’attore, io sono un attore”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono sogni che, quando restano irrealizzati, smettono di essere soltanto rimpianti. Continuano a lavorare sottopelle, cambiano forma, aspettano il momento giusto per tornare a chiedere conto di ciò che avremmo potuto essere. È da una crepa simile che prende le mosse Photogame – Autoritratto di un’ossessione, il film di Alex Ruzzi che affida a Stefano Pesce il volto di Luca Barbero, industriale di successo che sembra possedere tutto ciò che dovrebbe bastare a definire una vita riuscita. Il denaro, una posizione sociale, una famiglia. Gli manca però qualcosa di meno visibile e proprio per questo più pericoloso: la vita che non ha vissuto. Da ragazzo Luca voleva fare il fotografo. Quel desiderio sacrificato ritorna nell’età adulta e ciò che inizialmente assomiglia alla possibilità di recuperare una parte perduta di sé si trasforma progressivamente in ossessione. La fotografia, la moda, il denaro, il potere e il gioco diventano gli strumenti attraverso i quali prova a costruire una realtà alternativa, fino a confondere ciò che possiede con ciò che desidera, la propria famiglia con un’altra famiglia, il presente con il passato. Stefano Pesce e Alex Ruzzi hanno cercato proprio qui la chiave del personaggio: non nel “cattivo” da condannare, ma nell’uomo che usa il potere per tentare di governare anche ciò che, per sua natura, non può essere controllato. Forse è per questo che parlare per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie con Stefano Pesce di Photogame significa presto smettere di parlare soltanto di un film. Attore formatosi alla Paolo Grassi e poi passato attraverso l’esperienza con Luca Ronconi, Stefano Pesce attraversa da circa trent’anni teatro, cinema e televisione senza essersi lasciato rinchiudere facilmente in una sola definizione. È stato protagonista della lunga stagione della serialità italiana, ha conosciuto la popolarità televisiva, ha lavorato con linguaggi e generazioni differenti e oggi, vicino ai sessant’anni, guarda al mestiere da una posizione curiosamente doppia: quella di chi possiede ormai esperienza sufficiente per insegnarlo e quella di chi continua a considerarsi in movimento. Insegna agli attori, pensa alla regia, ha scritto un’opera prima ispirata alla propria storia familiare e continua, soprattutto, a cercare il set. Il tempo, inevitabilmente, entra nella conversazione. Cambia il corpo, cambia il volto, cambiano i personaggi che vengono offerti a un attore. Il protagonista diventa padre, antagonista, uomo ambiguo, talvolta colpevole. Stefano Pesce ne parla senza indulgere troppo nella nostalgia. Dice di avere perduto alcune incertezze, non la gioia. E rivendica qualcosa che assomiglia ancora all’emotività di un ragazzo: abbracciare un collega, baciarlo alla fine di una scena, essere felice semplicemente perché quel giorno si è lì, insieme, a fare quel lavoro. Ma dietro la serenità con cui racconta l’età rimane un caos che, ammette, non è mai scomparso. Oggi possiede più strumenti per governarlo. Non pretende più, come forse accade quando si è giovani, che ogni personaggio serva a esprimere se stesso. Ha scoperto che può essere più interessante scomparire, diventare uno strumento attraverso il quale raccontare qualcun altro. Ed è proprio seguendo questo confine tra ciò che un attore mette nei personaggi e ciò che i personaggi finiscono per rivelare dell’attore che la conversazione si allontana progressivamente da Luca Barbero per arrivare a Stefano Pesce. Ai maestri cercati e a quelli dai quali ha scelto di separarsi. A Ronconi e Bellocchio. Alla competizione, ai provini perduti, a un mercato nel quale il talento non garantisce necessariamente il lavoro. Al bisogno molto concreto di «avere una casa, mettere su una famiglia e riempire un frigorifero». Fino alla difficoltà più privata: impedire che una professione tanto invasiva finisca per separarlo dalle persone che ama. Perché, alla fine, Stefano Pesce arriva a una definizione di sé che contiene probabilmente anche la ragione per cui il sogno mancato del protagonista di Photogame lo ha interrogato così profondamente. C’è chi riesce a distinguere ciò che è dal mestiere che svolge. Lui no. «Non è che faccio l’attore: io sono un attore». Ed è da questa identificazione, insieme felice e ingombrante, che comincia davvero la nostra conversazione con Stefano Pesce.

In Photogame – Autoritratto di un’ossessione è il protagonista Luca Barbero. Che tipo di esperienza è stata per lei?

“È stato un lavoro piuttosto intenso, non soltanto come attore, ma anche come persona che conosce il funzionamento di un set. Si trattava di un’opera prima e la troupe era composta da molti giovani, quindi diversi reparti avevano bisogno di una mano e di un supporto”.

Luca all’inizio del film ha apparentemente già tutto: successo, denaro, posizione sociale, una famiglia. Eppure è proprio da quel momento che comincia a franare. Quando ha letto la sceneggiatura, che cosa ha riconosciuto per primo in quest’uomo: la sua insoddisfazione, il suo narcisismo, la paura di invecchiare o il desiderio di ricominciare?

“Il sogno che non è riuscito a realizzare: diventare fotografo. È soprattutto questo ad avermi colpito di lui. Credo che il motore delle sue azioni sia proprio il mancato compimento di quell’aspirazione”.

Se trasferiamo questo tema dal personaggio a Stefano Pesce, ci sono sogni professionali che sente di non avere ancora realizzato? Esiste ancora una distanza tra l’attore che è oggi e quello che vorrebbe essere?

“Sicuramente ci sono ancora aspirazioni che non sono riuscito a concretizzare. Al tempo stesso, sono abbastanza soddisfatto dei sogni che avevo e che, almeno in parte, sto realizzando. Penso soprattutto alla mia collocazione professionale, alla mia riconoscibilità e alla figura pubblica che ho costruito nel mercato italiano. Avrei voluto forse una maggiore specializzazione. Per come si è sviluppato il mio percorso, invece, ho dovuto confrontarmi con lavori molto diversi e sono diventato un attore più versatile. Esistono interpreti che si dedicano prevalentemente a una determinata tipologia di produzioni o di opere; non è il mio caso. Da questo punto di vista, resta un’aspirazione non pienamente realizzata. Un altro obiettivo che non ho ancora raggiunto, ma che sto cercando di concretizzare, è il passaggio alla regia. Mi piacerebbe dirigere, anche perché credo che confrontarsi con quel ruolo permetta, quando si torna davanti alla macchina da presa, di recitare meglio. Quindi sì, per rispondere alla sua domanda, una distanza esiste ed è legata soprattutto a questi aspetti”.

In che modo confrontarsi con la regia può cambiare anche il lavoro dell’attore?

“Innanzitutto permette di eliminare molte domande superflue che un attore tende a porsi nell’interpretazione di un personaggio. Penso a interrogativi del tipo: «Qual è il mio lato migliore? Ho un profilo che funziona meglio? Potrei recitare la scena mostrando questo lato?». Oppure all’eccessiva attenzione per alcuni dettagli dell’aspetto esteriore: la posizione della giacca, la camicia, il colore e così via. Sul set ci sono professionisti molto più esperti di te, soprattutto quando si è giovane. L’importante è comprendere rapidamente quale sia la loro visione del personaggio e dell’attore, perché da quella consapevolezza possono nascere percorsi interpretativi differenti. Un altro rischio è analizzare eccessivamente le scene, spingendosi verso letture fin troppo approfondite. Per quanto mi riguarda, a un certo punto questo processo può diventare paralizzante. Se comincia a interrogarsi continuamente sulla natura della scena, sulla sua temperatura, sul punto di svolta, sull’azione, sull’obiettivo, sul bisogno del personaggio, sulla sua immagine pubblica o sull’errore tragico, rischia di non riuscire più ad andare avanti. Alla fine si ritrova a pensare: «Va bene, ho capito: alzerò bene questo mignolo»”.

Il titolo del film contiene due parole chiave: ‘autoritratto’ e ‘ossessione’. Se pensa alla sua storia, quando ha cominciato a riconoscersi davvero come attore? Quando si è autoritratto come tale?

“Credo di aver maturato il desiderio di fare l’attore intorno ai quindici anni, quindi molto presto. Il momento in cui mi sono detto: «Adesso sono un attore», però, è arrivato quando sono riuscito a entrare nelle scuole di teatro. Nel mio caso è successo a venticinque anni. C’è quindi un intervallo di dieci anni. In quel periodo ho terminato le scuole e frequentato per qualche tempo Economia e Commercio all’università, senza però laurearmi. Tra l’altro, recentemente mi sono iscritto di nuovo, questa volta al DAMS, ma procedo molto lentamente con gli esami, quindi temo che possa finire allo stesso modo… In ogni caso, tra i quindici e i venticinque anni è avvenuto il passaggio decisivo”.

Ha mai vissuto, invece, l’ossessione di diventare attore e di riuscire ad affermarsi professionalmente?

“Sì, c’è stata e, per mia fortuna, non è durata moltissimo. Mi riferisco soprattutto all’ossessione di emergere, di arrivare al punto in cui potersi dire: «Bene, adesso questo è davvero il mio mestiere». È durata più o meno dalla fine della scuola nel 1998 al 2001, circa tre anni. Anche se, nel mio caso, la formazione è in un certo senso proseguita, perché ho lavorato per altri due anni con Luca Ronconi. È stato il periodo in cui ho cercato di emergere, farmi conoscere e trovare una mia visibilità professionale. Questo mestiere, però, non si consolida mai definitivamente. Quando si dice che in questo lavoro si ricomincia sempre da capo, in parte è vero. Non funziona secondo il principio per cui realizza un progetto e poi pensa: «Ormai l’ho fatto, da questo momento mi chiameranno». Non accade così. C’è moltissima concorrenza e, inoltre, gli anni passano, si cambia e si attraversano fasi diverse della vita. In ciascuna bisogna continuare a dimostrare le proprie capacità. È come una partita di calcio: dura un certo numero di minuti, una squadra vince e la partita finisce. Quando comincia quella successiva, però, aver vinto la precedente non garantisce affatto un’altra vittoria. Questo non significa che improvvisamente non si sappia più recitare. Il punto è che saper recitare e portare avanti una carriera sono due aspetti molto diversi. Ci sono attori straordinari che non lavorano affatto, o lavorano molto poco, perché il valore artistico non coincide necessariamente con quello riconosciuto dal mercato”.

Legge del mercato?

“In teoria, il mercato si autoregolamenta quando l’allocazione delle risorse avviene normalmente. Sono concetti di base in Economia, legge di Keynes: la domanda incontra l’offerta se il mercato non è segmentato e se entrambe possono fluire liberamente. Il liberismo, però, è un modello teorico. Nella realtà dell’attore il meccanismo non funziona esattamente così, anche perché le informazioni non circolano in maniera uniforme. Alcuni progetti, per esempio, non arrivano nemmeno a sua conoscenza e magari li scopre soltanto in seguito. È un po’ quello che accade nel mercato immobiliare. Nelle città ci sono case meravigliose che passano da un notaio all’altro senza mai comparire nella vetrina dell’agenzia immobiliare di quartiere. Di alcuni immobili non si viene neppure a sapere che siano in vendita. Allo stesso modo, può possedere il capitale necessario per acquistare una casa oppure, nel nostro mestiere, il talento e le capacità per lavorare su determinati set o in certi spettacoli teatrali, ma rischiare comunque di non venire neppure a conoscenza di quell’opportunità”.

In Photogame c’è anche un tema generazionale: un uomo di mezza età entra in un universo dominato da giovinezza, bellezza e desiderabilità. Che significato hanno queste tre parole per lei?

“Per mia fortuna sono stato considerato un bel ragazzo e sono sempre stato piuttosto soddisfatto dei giudizi sul mio aspetto. Per questo l’avanzare dell’età non mi ha creato particolari problemi. Sono ancora in forze. I capelli cominciano a diventare bianchi, sono brizzolato; la pelle regge ancora abbastanza bene, anche se naturalmente sono comparse le rughe. E non ho più la massa muscolare che avevo a trent’anni. Ho cinquantanove anni e il prossimo anno ne compirò sessanta. Sono quindi nel pieno della mezza età, forse persino verso la sua conclusione, visto che poi comincerà la terza età. Quando si può definire maturo un uomo? Dai quarantacinque ai sessantacinque anni? Fino ai quaranta, in fondo, si è ancora giovani. Mi avvicino ai sessanta, quindi vivo questa fase ormai da parecchi anni. Facciamola durare dai quarantacinque ai sessantacinque, dopodiché inizierà la terza età. Siamo fortunati, perché ormai esiste persino una quarta età, quella successiva agli ottant’anni, e ci sono persone anzianissime ancora estremamente vitali e autorevoli. Pensi, per esempio, a Marco Bellocchio, che è il mio idolo: è «il più giovane dei nostri registi», come dice Sorrentino. Per il momento, quindi, la fine della mezza età non mi spaventa. Forse anche perché non ho ancora moltissime rughe e i capelli non sono diventati completamente bianchi. Vedremo nei prossimi anni se riuscirò a mantenere la stessa serenità. Dal punto di vista psicologico e fisico mi sembra di affrontare bene il passare del tempo. Sul piano professionale, invece, i ruoli inevitabilmente si sono ridotti o, più precisamente, sono cambiati: si comincia a interpretare il padre oppure, se non si ricopre quel ruolo, l’antagonista. Arrivano personaggi di natura diversa e questo non mi dispiace affatto”.

C’è stato, però, un momento preciso in cui, anche professionalmente, ha avvertito per la prima volta il passaggio dell’età?

“Sì. Ricordo il primo vero momento nel 2009, sul set di Distretto di Polizia, quando incontrai un attore bravissimo ma di dodici anni più giovane, Flavio Parenti. Dovevamo girare alcune scene di corsa: scendevamo dalle macchine e cominciavamo a correre. Riuscire a stargli dietro, anche perché ha le gambe più lunghe delle mie, e correre cercando quantomeno di non ammazzarmi era ogni volta una vera battaglia fisica. È stato allora che ho percepito chiaramente il passaggio dell’età. Tra un trentenne e un quarantenne c’è una differenza fisica evidente, così come c’è tra un cinquantenne e un sessantenne”.

Quali aspetti sente di avere conservato del ragazzo che era? E quali ha perso?

“Ho mantenuto una certa gioia. Sono una persona piuttosto gioiosa e affettuosa, proprio come quando ero ragazzo. Abbraccio i colleghi, scherzo con loro. Cerco il contatto, esprimo apertamente il mio affetto: «Che bello essere qui oggi. Ragazzi, è proprio bello stare insieme». Mi capita di fare affermazioni di questo tipo. Ciò che invece ho perduto, e sono contento che sia accaduto, è una certa insicurezza. Non significa che abbia acquisito una sicurezza assoluta, ma non mi pongo più continuamente domande come: «Farò bene a comportarmi così? Starò facendo la scelta giusta?». Ho smesso di interrogarmi in questo modo. Adesso procedo. Ho quindi lasciato alle spalle alcune incertezze, conservando però una gioia, anche fisica, che mi piace trasmettere ai colleghi. Oggi, per esempio, ho finito di girare una scena con il regista Ambrogio Lo Giudice. Lo conosco da tempo e, quando mi sono avvicinato, l’ho baciato. Anche altre persone presenti lo conoscono, ma oggi nessun altro l’ha fatto. Forse sono gesti un po’ infantili, ma rappresentano una forma di emotività, un modo di comunicare i sentimenti che appartiene al ragazzo che ero”.

Lei è cresciuto in un ambiente particolare: un padre biblista e storico delle religioni, una madre antropologa e, fin da bambino, esperienze anche fuori dall’Italia. La recitazione è stata anche una forma di ribellione?

“Sì, assolutamente. Ha rappresentato un forte terreno di confronto con i miei genitori, che non comprendevano fino in fondo che tipo di mestiere fosse”.

«Bisogna avere un caos dentro di sé per far fiorire una stella che danza». La recitazione ha placato o colmato quel caos?

“No, quel caos non è mai scomparso. Oggi riesco a governarlo meglio e ad affrontarlo con più strumenti, ma è ancora presente. Credo che abbia essenzialmente a che fare con il bisogno di sentirsi accettati per ciò che si è. Nel lavoro dell’attore torna continuamente una domanda: quanto metto di me stesso nel personaggio e quanto, invece, devo lasciarne fuori? Con gli anni ho capito che esprimere me stesso non è così necessario. È molto più importante raccontare e rappresentare qualcun altro. Quando si è giovani si sente il bisogno di esprimere se stessi, ma con il tempo ho compreso che non è necessariamente l’aspetto più interessante. Trovo molto più stimolante diventare uno strumento attraverso il quale rappresentare una realtà”.

Come riesce a scrollarsi di dosso un personaggio? Penso soprattutto al Davide Testi di R.I.S. – Delitti imperfetti che le ha dato grandissima popolarità…

“Non so davvero rispondere. Alcuni personaggi, forse, è persino meglio portarseli dietro, perché contribuiscono a creare una riconoscibilità. Da quel momento si possono esplorare diverse sfumature dello stesso archetipo. Jack Nicholson, per esempio, in Qualcuno volò sul nido del cuculo interpreta sostanzialmente un uomo al limite della follia, con alcuni tratti psicotici. A mio parere, e naturalmente è soltanto una mia lettura, ha ripreso quei tratti in molti altri film, declinandoli in modi differenti. Ha interpretato anche Joker in Batman, per esempio. I personaggi più importanti di una carriera sono spesso espressione di aspetti talmente profondi della personalità di un attore che è impossibile eliminarli completamente. I grandi interpreti costruiscono variazioni di alcuni elementi fondanti della propria personalità. Anche De Niro, per esempio, ha interpretato spesso figure riconducibili all’universo del mafioso italoamericano, naturalmente attraverso moltissime variazioni. Poi ha fatto anche molto altro. Quando ti capita un personaggio che ti rimane addosso, quindi, deve fare attenzione a liberarsene troppo in fretta, perché quella persistenza può essere il segnale di qualcosa che le appartiene profondamente. Penso anche ai grandi attori emersi negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Pensi, per esempio, a Paul Newman, un interprete di grande bellezza chiamato a vestire i panni del perdente. Proprio quella bellezza poteva renderlo perfetto nel ruolo: interpretare un vincente sarebbe risultato quasi stucchevole. In fondo, il nucleo del personaggio rimaneva lo stesso: un uomo che cerca disperatamente di vincere e non ci riesce oppure raggiunge il proprio obiettivo pagando un prezzo altissimo. Ultimamente mi affidano spesso il ruolo dell’antagonista: un personaggio psicologicamente complesso, magari persino colpevole. Un uomo debole, ma con alcuni tratti oscuri, quasi diabolici. Nella televisione italiana ci sono moltissimi personaggi negativi. Dal punto di vista professionale può però essere una posizione difficile, perché spesso la scrittura non consente un vero sviluppo psicologico. In sostanza, il principio diventa: il cattivo è cattivo. Perché lo è? Perché è cattivo. Punto. Nel cinema internazionale troviamo, invece, esempi differenti. Pensiamo al Joker che citavo prima: da dove nascono le azioni malvagie? Dalla sofferenza. Le azioni negative, o sbagliate, per usare un termine meno netto, possono nascere da una sofferenza. È ciò che ho cercato di fare anche con questo personaggio in Photogame”.

È stato quindi questo il punto di partenza del lavoro svolto con Alex Ruzzi sul personaggio di Luca in Photogame?

“Insieme al regista abbiamo analizzato la vicenda e ci siamo resi conto che potevamo costruire un thriller psicologico. Un thriller in cui quest’uomo insegue un sogno che coltivava da ragazzo e finisce progressivamente per confondere i piani della propria realtà: la sua famiglia con un’altra, sua figlia con la figlia di un’altra donna, sua moglie con un amore del passato. Mette se stesso, il proprio denaro e il proprio potere al servizio della costruzione di una realtà che crede di poter controllare come se fosse un’azienda, trattando le altre persone quasi fossero prodotti. Questo meccanismo diventa distruttivo e finisce per condurlo a un disastro completo”.

I personaggi sono come incontri. E non si può non pensare al suo incontro seminale con Luca Ronconi. Quale rapporto ha avuto con la figura del maestro e quanto sente di essersene poi allontanato?

“Credo che una certa tradizione del teatro italiano tenda a perpetuare una dinamica poco sana durante le lavorazioni, le prove, gli spettacoli e le tournée: l’idea che l’attore debba limitarsi a eseguire ciò che stabilisce il grande maestro. Per molto tempo non mi sono permesso di mettere in discussione ciò che vedevo o quello che il maestro mi chiedeva di fare. Con Ronconi, però, ho sempre conservato uno spazio critico. Infatti, dopo due anni di lavoro insieme, quando ero ancora molto giovane, a differenza di tanti colleghi che sono rimasti in quella realtà molto più a lungo, ho pensato: «Forse è meglio prendere un’altra strada». Penso, per esempio, a un attore bravissimo come Francesco Colella, che ha trascorso molti anni all’interno di quell’esperienza. Ho preferito seguire un percorso diverso. Questo non significa che non riconosca l’importanza degli insegnamenti di Ronconi. Nel mio caso sono stati fondamentali soprattutto per la qualità del parlato. Era abilissimo nel comprendere, e nel far comprendere all’attore, la qualità e tutte le possibilità espressive della parola pronunciata in scena”.

Dopo Ronconi ha continuato a cercare dei maestri?

“Sì, ne ho cercati. Qualcuno, però, non mi ha mai fatto salire sul suo carro. Marco Bellocchio, per esempio. Da giovane ho fatto teatro con lui, che peraltro ne ha fatto poco. Evidentemente non gli sono interessato abbastanza da spingerlo a coinvolgermi nei suoi film. Sono comunque rimasto in contatto con lui. Gli ho fatto leggere il soggetto di un mio film e, nel corso degli anni, mi ha chiamato alcune volte per sostenere dei provini per i suoi lavori, ma alla fine non mi ha mai scelto. Forse sono troppo fresco, troppo leggero per il suo cinema. Una volta mi disse qualcosa del tipo: «Bisogna anche vedere come lo si fa, l’attore, Stefano». Lo accetto. Eppure le condizioni per lavorare insieme ci sono state. C’è stato anche un legame particolare tra la vicenda raccontata da Bellocchio in Rapito e le ricerche condotte dalla mia famiglia. Mio padre è un biblista e conosceva molto bene la storia di Edgardo Mortara, il bambino ebreo rapito a Bologna. Aveva svolto una lunga ricerca insieme a Kertzer, un antropologo americano della Brown University e amico di famiglia, che successivamente scrisse un libro sulla vicenda. Quando si è cominciato a lavorare al film, era per lui inevitabile confrontarsi con lo studio approfondito di Kertzer, al quale avevano contribuito anche le ricerche di mio padre. Incontrai Bellocchio e gliene parlai, del resto anch’io avevo realizzato un monologo sul caso Mortara, conducendo personalmente alcune ricerche presso l’Archivio di Stato di Bologna. In occasione di Rapito, che tra l’altro considero un film meraviglioso, ebbi quindi la possibilità di sostenere diversi provini per vari ruoli. Alla fine, però, non fui scelto: evidentemente non ero adatto a nessuno di quei personaggi. Credo che Bellocchio fosse interessato soprattutto alla mia conoscenza dell’argomento, come se avesse pensato: «Lui sa bene di che materia andrò a occuparmi». Rimane comunque un altro grande personaggio con il quale ho avuto alcuni scambi molto interessanti”.

Un po’ come Claudia Gerini, sua regista in Tapirulan, che con lui ha sostenuto cinque provini senza essere mai scelta.

“Ma non solo. Anche Valeria Golino ha sostenuto quattro o cinque provini molto importanti per Bellocchio senza mai essere scelta. Con personalità di questo livello è come se si entrasse in una dimensione che va anche oltre il talento”.

Anche per un attore affermato, rimane quindi una componente del mestiere che sfugge completamente al proprio controllo?

“Certo. Esiste sempre una parte legata alle opportunità che si presentano. Poi, però, bisogna anche vivere. Bisogna avere una casa, costruire una famiglia, riempire il frigorifero. A un certo punto è necessario fare i conti anche con questi aspetti. Inoltre siamo in tanti: non si tratta di cinque o dieci persone. Non saprei dire quanti attori ci siano, ma certamente sono molti. I grandi maestri che dispongono anche delle opportunità produttive necessarie per realizzare determinati progetti, invece, sono pochi. È una realtà con cui bisogna confrontarsi”.

Oggi lei insegna anche recitazione. Quale percorso ha costruito e che cosa cerca di trasmettere agli attori più giovani?

“Insieme a Licia Navarrini, co-direttrice e co-ideatrice del corso formativo ‘CamERActing – Essere attori nell’audiovisivo’, curato dall’ente di formazione Cronopios, ho cercato di creare una classe composta da attori che abbiano già maturato una certa esperienza. È in questo senso che svolgo il ruolo di insegnante. Naturalmente ho sviluppato un mio metodo, nato dalle esperienze professionali e dagli studi che ho fatto, per affrontare ruoli complessi. Propongo questo percorso a ragazzi scelti attraverso una selezione. Non sono, però, l’unico a insegnare. Invito diversi professionisti a condividere la propria esperienza. L’aspetto che sta emergendo, e che mi interessa molto anche dal punto di vista umano, è proprio il rapporto che si crea quando un attore più esperto entra in una classe di interpreti più giovani e dice: «Ecco, in questo caso lavorerei così. Questo professionista suggeriva questo approccio quando si affrontava una determinata scena, un certo personaggio o uno specifico percorso». È un corso di sei mesi dedicato all’audiovisivo. Non è incentrato sul teatro e non è neppure una formazione di base. Non insegniamo a recitare: lavoriamo con persone che possiedono già una preparazione e cerchiamo di perfezionarla e orientarla verso l’audiovisivo. Invitiamo registi, casting director, coach, trainer e altri professionisti di rilievo nazionale che lavorano concretamente nel settore. Cerchiamo, insomma, di coinvolgerli sottraendo un po’ di tempo alle loro attività”.

Che cosa riceve, a sua volta, dai suoi allievi?

“Tantissimo. Credo di ricevere molto più di quanto dia. Innanzitutto ricevo il loro entusiasmo per questo mestiere. Il loro punto di vista sul lavoro dell’attore mi costringe inoltre a rinnovarmi continuamente. Ho anche la possibilità di mantenermi in allenamento quando non sono sul set o a teatro, perché è fondamentale continuare a lavorare sulle scene. Infine, attraverso di loro ritrovo il ragazzo che ero. È un modo per tornare in contatto con le speranze e le idee che avevo da giovane. Gli allievi non pagano me e il mio compenso non proviene dalle loro tasche. Il progetto nasce da un bando ed è finanziato dalla Regione e dall’Unione europea. Non voglio organizzare corsi in cui siano gli studenti a pagarmi direttamente. Anche perché, in fondo, chi sono per chiedere loro di farlo? Preferisco utilizzare risorse pubbliche per offrire una formazione gratuita. Tengo personalmente alcune lezioni, ma sfrutto soprattutto questa opportunità per portare qui a Bologna, dove vivo, professionisti che possano aiutarli a crescere”.

In una precedente intervista aveva detto di sentirsi più placato rispetto al passato. Si riconosce ancora in questa definizione?

“Sì, credo di essermi calmato. In passato ero decisamente più agitato”.

Lei in passato ha parlato apertamente di sua figlia, dei genitori anziani di cui si occupa e della scelta di tornare a vivere a Bologna. A un certo punto della vita cambia anche la gerarchia delle ambizioni? Ci sono cose che vent’anni fa avrebbe sacrificato per il lavoro e che oggi non sacrificherebbe più?

“L’aspetto più faticoso è la sensazione di essere separati, frammentati. Per questo oggi tendo a coinvolgere, e sto cercando di farlo sempre di più, le persone che amo nella mia vita professionale. Quando accade qualcosa di importante, le invito a partecipare. Può sembrare una forma di egocentrismo: «Venite qui, venite sul set, condividiamo questa esperienza». Il senso, però, è proprio questo: vorrei che partecipassero alla mia vita professionale, affinché chi non fa il mio mestiere non si senta escluso. In passato probabilmente ho commesso questo errore. Il mio atteggiamento era: «Adesso rimanete qui, perché devo occuparmi del mio lavoro». Con il tempo, anche attraverso alcuni errori, ho capito che non funziona. E non funziona anche per una ragione in parte egoistica: se escludo le persone che amo, alla fine peggiora anche la mia vita. Coinvolgerle nella propria esistenza può naturalmente portare qualcuno a osservare: «Però finiamo sempre per ruotare tutti intorno a lei». Lo capisco. Ma l’alternativa è tenerle fuori da una parte fondamentale della mia vita. Perché sono un attore, ahimè. Non mi limito a fare l’attore: sono un attore. Non ho mai vissuto quella separazione che forse appartiene ad altre persone e che, in parte, invidio: uomini e donne con una propria identità e una propria vita che, tra le altre attività, fanno anche gli attori, così come potrebbero essere ingegneri, farmacisti o piastrellisti. Per me non funziona così. Sono un attore. Lo sono sempre, dalla mattina alla sera, e le persone che mi stanno accanto devono in qualche modo accettarlo. Naturalmente vale anche il contrario: anch’io entro nelle loro vite e partecipo a ciò che le riguarda. Forse, alla fine, non si rinuncia davvero a nulla. La vita diventa una specie di grande carrozzone: tutti a bordo, tutti insieme. Un gran caos”.

Cosa la attende adesso?

“Ho scritto un film che dovrebbe finalmente ricevere, almeno spero, il sostegno allo sviluppo dell’Emilia-Romagna Film Commission. È un’opera prima ispirata a una vicenda della mia famiglia. Da attore, ho appena terminato un film Rai dedicato ad Alessandro Volta. Interpreto suo fratello maggiore, che gli impose, come avvenne realmente, di sposare una donna che non amava, altrimenti avrebbe perso l’eredità. Volta scelse effettivamente di sposarla perché quel patrimonio gli avrebbe consentito di proseguire i propri esperimenti. Sempre per Rai Uno sono sul set di Lucio, in cui interpreto Roberto Roversi, che fu autore dei testi di Lucio Dalla per i loro primi tre album realizzati insieme. Roversi è stato partigiano, poeta, scrittore e intellettuale bolognese. Sto inoltre lavorando ad A testa alta 2, la seconda stagione della serie Mediaset con Sabrina Ferilli, le cui riprese sono iniziate da pochi giorni. È un periodo intenso: ultimamente sto lavorando molto e sono contento di potermi dedicare ad attività diverse. Per me è fondamentale: un attore deve stare sul set”.