Stefano Sannino lascia il Seae dopo lo scandalo, ipotesi talpa per dietro esposto contro lui e Mogherini

Stefano Sannino si è dimesso dal suo ruolo all’interno del Servizio europeo per l’azione esterna, il corpo diplomatico dell’Unione europea, a seguito della denuncia presentata a suo carico all’Ufficio antifrode dell’Ue. L’ambasciatore è coinvolto nell’inchiesta che vede tra gli indagati anche Federica Mogherini.

Le dimissioni di Stefano Sannino

Il direttore generale per il Medio Oriente, il Nord Africa e il Golfo del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae) Stefano Sannino si è dimesso dal suo incarico.

In un messaggio interno al personale, Sannino ha indicato l’indagine che lo vede accusato di appropriazione indebita nell’ambito di alcuni appalti indetti dal corpo diplomatico dell’Ue come motivazione delle sue dimissioni.

Sannino avrebbe, nello stesso messaggio, smentito le accuse e si sarebbe detto fiducioso che la vicenda sarà chiarita grazie al lavoro dei magistrati.

La teoria della talpa

Alcune fonti vicine all’inchiesta citate dall’agenzia di stampa italiana Ansa avrebbero riportato che ci sarebbe il lavoro di un informatore interno alla Seae dietro alle accuse contro Stefano Sannino, Federica Mogherini e Cesare Zegretti.

Questa “talpa”, sarebbe dietro all’esposto che ha coinvolto tutti e tre i diplomatici italiani in Europa e che sarebbe stato presentato all’Ufficio antifrode dell’Unione europea (Olaf).

La vicenda coinvolge il prestigioso Collegio d’Europa di Bruges, dove si formano quasi tutti i funzionari europei e di cui Mogherini è rettrice.

L’inchiesta su Sannino, Zegretti e Mogherini

La procura europea ha accusato Sannino, Zegretti e Mogherini di appropriazione indebita nell’ambito di un appalto per la realizzazione dell’Accademia diplomatica dell’Unione Europea per conto del Seae.

In particolare, i magistrati ipotizzano che ci sia stato un passaggio di informazioni dal Seae al Collegio d’Europa, riguardante il bando, prima che questo venisse pubblicato.

L’indizio principale a sostegno di questa teoria sarebbe l’acquisto, da parte del Collegio, di un immobile nel 2022 che oggi è lo studentato degli allievi dell’Accademia.

L’acquisto è avvenuto poco prima che il bando fosse pubblicato. Tra i requisiti fondamentali che un ente doveva avere per poter partecipare a questa selezione c’era proprio la disponibilità di spazi per la realizzazione degli alloggi per gli studenti dell’Accademia.