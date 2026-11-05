Stefano Zecchi su Rai 1 dice che al Nord si vive più che al Sud "per la cultura", Maria Soave lo stoppa

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Scambio di opinioni e gelo a 1Mattina News tra Stefano Zecchi e Maria Soave. Nel programma di Rai 1 si è parlato dell’aspettativa di vita in Italia che, secondo i dati Istat, è nel complesso di 83,7 anni, ma con una discrepanza tra Nord (84,2) e Sud (82,8). Ospite in trasmissione c’era il saggista e filosofo Stefano Zecchi che ha dichiarato che, a suo modo di vedere, le maggiori difficoltà riscontrate nel Meridione potrebbero essere imputabili a una questione di cultura. La conduttrice Soave lo ha subito stoppato, affermando che ci sono altri fattori da tenere in considerazione.

Aspettativa di vita e differenze tra Nord e Sud: Stefano Zecchi parla di cultura

Tiberio Timperi e Maria Soave, oltre a indicare il dato sull’aspettativa di vita, hanno anche richiamato l’attenzione su quello relativo agli anni vissuti in buona salute. La media italiana è di 59,1. La città in cui si vive per più tempo senza problemi è Bolzano, 67,9 anni. Ben diversa la situazione in Calabria, dove il dato è di 52,6 anni.

“L’ipotesi potrebbe essere quella che chiarisce sempre molte cose, ossia la propria cultura: quanto più c’è capacità e comprensione delle situazioni, tanto più ci si migliora – ha osservato Zecchi – Per esempio aiuta sapere cosa si deve mangiare, come ci si deve curare e lo studio. Con tutto il rispetto del Meridione, può darsi che l’ipotesi sia che dove c’è più cultura ci sia più capacità a gestire la propria vita”.

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La conduttrice Rai Maria Soave: “Non possiamo però dire che al Sud ci sia meno cultura”

La riflessione di Zecchi ha messo in ‘allarme’ Timperi: “Professore, io ho sempre condiviso il suo punto di vista però qui pencoliamo un pochino”. Subito Maria Soave ha dato manforte al collega: “Non possiamo però dire che al Sud ci sia meno cultura. Forse ci sono più difficoltà. Ricordiamo che ci sono i viaggi sanitari. Non credo sia solo una questione di cultura. Credo che ci siano altre ragioni, certo le abitudini e il modo di mangiare, ma magari ci sono meno servizi e città più complesse”.

“Dobbiamo dire che al Nord ci sono più opportunità, stipendi più alti e servizi sociali più efficienti – ha continuato la giornalista – Questa non è una condanna per il Sud, ma anzi deve essere uno stimolo per le regioni del Sud a correre di più e sfruttare il valore enorme che hanno”. “Sono d’accordissimo, la fotografia è quella che ha fatto lei”, ha chiosato Zecchi, per evitare qualsivoglia polemica.

Chi è Stefano Zecchi

Stefano Zecchi è nato a Venezia, il 18 febbraio 1945, ed è un filosofo, scrittore, opinionista, accademico e politico italiano. A lungo è stato professore ordinario di Estetica presso l’Università degli Studi di Milano ed è noto per le sue ricerche e riflessioni incentrate sul concetto di bellezza.

Sul fronte politico e istituzionale, ha ricoperto la carica di Assessore alla Cultura per il Comune di Milano tra il 2005 e il 2006 ed è stato presidente dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Nel 2020, si è candidato come sindaco a Venezia, diventando consigliere comunale e in seguito delegato alla cultura nel 2023. Zecchi ha ottenuto popolarità presso il grande pubblico a partire dagli anni Novanta grazie alle sue frequenti partecipazioni come opinionista al Maurizio Costanzo Show. Da allora è stato ospite in svariati programmi del piccolo schermo.

Chi è Maria Soave

Maria Soave è una giornalista e conduttrice televisiva della Rai, volto storico del Tg1 e attualmente alla guida di 1Mattina News su Rai 1. Nata a Potenza il 18 agosto 1976, si è laureata in Lettere Classiche a Perugia e si è formata alla Scuola di giornalismo radiotelevisivo della stessa città.

Ha iniziato a lavorare in Rai nel 2004 partendo dal Tg3. Successivamente è passata al Tg1, dove è diventata caposervizio della redazione Interni e conduttrice dell’edizione delle 13:30. È una persona molto riservata ed è mamma di un bambino di nome Alessandro, nato nel 2016.