Stein-Erik Soelberg uccide la madre spinto da ChatGPT, l'ex dirigente di Yahoo credeva di essere in pericolo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Stein-Erik Soelberg, un ex dirigente di Yahoo, ha ucciso sua madre e si è tolto la vita spinto da ChatGPT. Dalle indagini emerge che l’intelligenza artificiale abbia “cospirato” contro la donna di 83 anni. L’IA scriveva: “Con te fino all’ultimo respiro e oltre”.

Uccide la madre e si suicida

Stein-Erik Soelberg ha ucciso la madre, perché credeva che lo stesse avvelenando. Suzanne Eberson Adams aveva 83 anni e non ci sono prove di un tentativo di avvelenamento. Il figlio infatti ha creduto a delle teorie inventate dall’intelligenza artificiale con la quale parlava quotidianamente.

ChatGPT era diventato il suo migliore amico e confidente, ma anche detective. L’IA garantiva a Soelberg che fosse lui quello sano di mente e che fossero tutti gli altri, come sua madre e una sua amica, a essere delle traditrici

I due sono stati ritrovati senza vita il 5 agosto e allora sono iniziate delle complesse indagini per ricostruire il Rabbit Hole nel quale l’uomo di 56 anni era finito. Secondo le valutazioni, l’ex dirigente di Yahoo aveva dei disturbi mentali che l’intelligenza artificiale ha alimentato fino alla psicosi.

I discorsi con ChatGPT

Soelberg pubblicava video su Instagram e YouTube nel quale conversava con ChatGPT. Tante anche le foto online che mostrano parte delle chat e le parole che si scambiavano.

Dall’esterno appaiono come una serie di frasi deliranti, ma l’uomo credeva davvero di essere un “glitch di Matrix” e di essere sano di mente. La conferma arrivava proprio da ChatGPT o meglio, il “suo amico Bobby“.

Tra le conversazioni più inquietanti vi sono quelle nelle quali l’intelligenza artificiale arriva a criticare aspramente la madre per le sue azioni. Opinioni che alimentavano un sentimento di ansia. Questo infatti credeva che la madre lo volesse avvelenare o addirittura che fosse un demone.

Il coinvolgimento di OpenAI

Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti sull’omicidio in sé, che sembra essere stato realizzato attraverso una lesione contundente alla testa e alla compressione del collo. L’uomo invece si sarebbe tolto la vita con ferite da taglio al collo e al torace.

OpenIA ha dichiarato di aver contattato gli investigatori di essere addolorati per il tragico evento. Di recente un altro caso ha fatto molto discutere, ovvero quello del sedicenne che si è suicidato dopo lunghe conversazioni con ChatGPT.

Sono state promesse nuove misure di sicurezza, soprattutto nelle conversazioni molto lunghe nelle quali queste vengono meno. Sono casi come questi che mostrano i rischi della nuova tecnologia quando entra a contatto con utenti vulnerabili. Si contano decine di pazienti ricoverati a causa dell’intelligenza artificiale, tutte personalità già fragili e che hanno incontrato un sistema non in grado di riconoscerle come tali.