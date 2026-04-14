Stella Wendick, intervista all'attrice di Un anno di scuola: “Fred mi ha insegnato ad avere coraggio”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono incontri che arrivano nel momento giusto e finiscono per cambiare il modo in cui guardiamo noi stessi. Per Stella Wendick, Un anno di scuola è stato questo: non soltanto il primo film, ma anche il primo vero salto nel vuoto. Lasciare Stoccolma, trasferirsi a Trieste, imparare una lingua nuova, entrare in un gruppo già formato e trovare il proprio spazio in una storia fatta di desiderio, amicizia, esclusione e bisogno di appartenenza. Nel film di Laura Samani, Stella Wendick interpreta Fred, una ragazza svedese che arriva a Trieste per frequentare l’ultimo anno di scuola e si ritrova unica presenza femminile in una classe di soli ragazzi. Fred catalizza lo sguardo degli altri, ma allo stesso tempo deve continuamente scegliere quanto di sé mostrare, quanto adattarsi, quanto sacrificare pur di sentirsi accettata. È un personaggio che si muove in equilibrio tra forza e vulnerabilità, libertà e solitudine, e che racconta quanto sia complicato crescere quando si ha la sensazione di essere sempre osservati. Anche Stella Wendick, in fondo, ha vissuto qualcosa di simile. Nelle sue parole torna spesso l’idea del coraggio: quello necessario per partire, per entrare in una realtà sconosciuta, per smettere di controllare tutto e imparare a fidarsi di ciò che accade. In quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Stella Wendick racconta di essere una persona socievole ma anche molto fragile, capace di adattarsi agli altri ma ancora troppo sensibile ai giudizi esterni. E forse è proprio questa sua sincerità a renderla così vicina a Fred. Parlando con Stella Wendick, mentre è già sul set di una serie svedese tratta dal libro di Linn Ullman sul padre Ingmar Bergman, si ha la sensazione di trovarsi davanti a qualcuno che sta attraversando quel momento sospeso tra adolescenza e vita adulta in cui non si è più chi si era, ma non si è ancora diventati chi si sarà. Un’età in cui il futuro fa paura, ma incuriosisce. E in cui, qualche volta, basta un film girato lontano da casa per capire meglio chi si è.

Fred è stato, per lei, il primo ruolo cinematografico. È stata anche la sua prima esperienza con la recitazione?

“È stata la mia prima esperienza nel mondo del cinema, sì, e anche la prima a livello professionale”.

Quando è stata scelta e le è stata presentata la storia di Fred, che impressione ne ha avuto? Quale immagine si era fatta del personaggio?

“Ho fatto moltissimi provini, anche per questo film. Non avrei mai pensato che mi avrebbero scelta, perché spesso alla fine non si viene presi. Però Fred mi aveva colpita molto, soprattutto perché mi somiglia. E naturalmente anche per il fatto che questo lavoro mi offriva l’opportunità di trasferirmi da Stoccolma e vedere il mondo. Quello che mi ha colpita di più di Fred è il suo coraggio. Abbiamo molto in comune: siamo entrambe brave ad adattarci a qualsiasi situazione e a qualsiasi persona. Quando ho letto il personaggio, ho pensato che fosse proprio come me”.

Si è mai chiesta perché abbiano scelto proprio lei? Che cosa hanno visto in lei?

“Laura mi ha raccontato un episodio che ancora oggi mi fa sorridere. All’inizio avevo fatto solo le prove con la casting director svedese, poi è arrivata anche Laura. La prima volta che ci siamo viste ero reduce da una sbornia e avevo una Red Bull in mano. Lei ha detto che in quel momento aveva capito subito che ero Fred. Al di là di questo, mi ha detto che abbiamo moltissimi aspetti in comune. Tra noi si è creata subito una forte connessione”.

Non la spaventava l’italiano, o comunque il fatto di dover recitare in una lingua che non era la sua?

“All’inizio sì. Dovevo imparare le battute quasi foneticamente. Inoltre, arrivavo in una città nuova: tutto era sconosciuto per me, dalla città alla lingua, dalla cultura alle persone. Sono entrata nel processo un po’ più tardi rispetto agli altri ragazzi e, quindi, all’inizio è stato difficile. Allo stesso tempo, però, sono stata accolta con grande calore fin dal primo momento. Con la lingua è stato complicato, ma dopo due mesi riuscivo già a capire l’italiano”.

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La storia di Un anno di scuola è ambientata nel 2007. Per una ragazza di oggi è stato facile comprendere dinamiche che sono un po’ diverse da quelle attuali?

“Sì, sotto certi aspetti è diverso. Ne abbiamo parlato molto con Laura. In realtà, però, non ci sono differenze così grandi. L’adolescenza, in un certo senso, è sempre uguale. Oggi ci sono i social, che hanno cambiato la vita quotidiana e i rapporti tra le persone. Viviamo in un mondo che corre molto velocemente. Però l’adolescenza in sé, secondo me, non cambia. È qualcosa di universale. Alla fine, eravamo quattro amici che si divertivano insieme, e questo resta lo stesso”.

Com’è stata la sua adolescenza?

“Studiavo molto durante il liceo. Avevo un gruppo di amiche e anche alcuni amici. Però vivevo una situazione piuttosto matura. Frequentavo un liceo molto impegnativo, sia per il livello di studio sia per il carico richiesto. Per questo sono maturata prima del tempo. Credo di non aver avuto molto spazio per perdere tempo o fare sciocchezze. Questa esperienza, invece, mi ha restituito proprio quel lato lì”.

Quando frequentava il liceo, sognava già di fare l’attrice?

“Direi di sì, anche se non pensavo al cinema. Quello è arrivato dopo. Frequentavo un liceo di recitazione, quindi studiavo recitazione già durante gli anni di scuola. Era un percorso che riuscivo a immaginare e a desiderare. Però studiavo recitazione soprattutto in funzione degli spettacoli teatrali, che sono qualcosa di molto diverso dal set. Nella vita sono sempre stata una persona piuttosto artistica. Mi piacciono la musica, la pittura e il teatro. Ho scoperto la recitazione abbastanza presto, soprattutto perché ero molto curiosa”.

Diciamo spesso che la recitazione sia curativa, catartica, che permetta di comprendere aspetti di sé che altrimenti resterebbero nascosti. Lei che cosa ha scoperto di sé attraverso la recitazione?

“In Un anno di scuola, più che scoprire qualcosa di me, ho imparato qualcosa. Direi che Fred mi ha dato coraggio, una qualità che prima non avevo o non manifestavo. Quando mi hanno scelta per interpretarla, dovevo trasferirmi in Italia e buttarmi in un ambiente che non conoscevo. Non avevo molta scelta. Questa esperienza mi ha insegnato ad avere coraggio e curiosità. Ora penso che, se sono riuscita a vivere quattro mesi in un altro Paese, allora posso farlo ancora, posso scoprire altro nella vita. Questo lavoro apre le porte a mondi diversi. È un insegnamento prezioso, che mi aiuta molto: essere coraggiosa e curiosa, proprio come lo è stata Laura”.

Questo è un film in cui non c’era una sceneggiatura scritta nel senso tradizionale, ma in cui si improvvisava molto. Questo approccio alla recitazione la spaventava?

“Il lavoro non è stato soltanto quello fatto durante le prove: il lavoro erano anche gli aperitivi dopo. Tutto è stato un po’ metanarrativo. Abbiamo moltissimi aspetti in comune con i nostri personaggi. Laura voleva davvero che ci divertissimo insieme. Le scene che interpretavamo noi quattro erano molto realistiche, perché siamo così anche nella vita reale. Come dicevo prima, però, con la lingua non potevo improvvisare quanto gli altri. Le mie battute erano un po’ più fisse. Nonostante questo, le scene erano sempre in continua evoluzione”.

Come l’ha accolta Trieste? Che cosa l’ha colpita della città?

“Trieste era una città che non conoscevo. In realtà non ero mai stata in Italia, a parte qualche vacanza sugli sci nel nord del Paese. Non ero mai stata nemmeno a Roma o a Milano. Però Trieste è una città di cui mi sono innamorata. È bellissima. Soprattutto perché non è troppo grande, ma neppure troppo piccola. Si è vicini sia al mare sia alle montagne. Però l’aspetto che mi ha colpita di più è stata la familiarità. Vengo da Stoccolma, che rispetto ad altre città europee è abbastanza piccola, ma conserva comunque l’atmosfera di una grande città, che non mi piace. Trieste, invece, è più raccolta e familiare. È stata la città perfetta in cui vivere per quattro mesi”.

Oggi dove vive?

“Oggi vivo ancora a Stoccolma. Però sogno di trasferirmi di nuovo in Italia. Vedremo (sorride, ndr)”.

Stoccolma in italiano suona come ‘sto colma’. Che cosa la fa arrabbiare guardandosi intorno?

“Le persone che non hanno empatia. In questo mondo dovremmo davvero avere empatia per gli altri. Come dicevo, viviamo in una realtà che corre veloce, abbiamo internet e i rapporti tra le persone sono cambiati. Proprio oggi, più che mai, dovremmo essere capaci di metterci nei panni degli altri”.

Le sembra che questa mancanza di empatia sia più diffusa tra i suoi coetanei o tra generazioni diverse? Si sente sminuita dagli adulti?

“Non lo so. In questo momento mi trovo in una fase particolare della vita: non si è più adolescenti, ma non si è ancora davvero adulti. Si è nel mezzo, e a volte è difficile capire come muoversi. Non so nemmeno se voglio diventare adulta come gli altri o se preferisco restare ancora un po’ adolescente”.

Trova più facilità nei rapporti con i ragazzi della sua età oppure riesce a relazionarsi anche con chi è più grande?

“È una bella domanda. Prima, quando frequentavo il liceo, ero molto chiusa nel mio mondo, che era quello degli adolescenti. Poi, trasferendomi in Italia e iniziando a lavorare, per la prima volta nella mia vita ho fatto amicizia con persone di tutte le età. Anche se apparteniamo a generazioni diverse, non ho particolari difficoltà. Come dicevo prima, sono una persona che si adatta facilmente. Ovviamente a volte abbiamo punti di vista diversi, però credo che l’empatia possa esistere ovunque”.

Da ragazza che vive a Stoccolma e ha vissuto anche in Italia, pensa che esista un modo diverso di guardare alle giovani donne?

“Sì, purtroppo sì. Abbiamo culture diverse. Una situazione che mi capita spesso qui in Italia è che, per esempio, dopo una proiezione, molte persone vengano a salutarci. Prima dicono ai ragazzi che sono stati bravissimi, poi a me dicono che sono bella. Non credo che in Svezia sia tutto perfetto, perché non è così, però sì, noto una differenza”.

Che significato ha per lei l’ambizione?

“Non mi piace pensare troppo al futuro. Voglio continuare su questa strada, voglio almeno provarci. Adesso sto lavorando a una serie in Svezia, però, come le dicevo, ho il sogno di trasferirmi in Italia e lavorare lì. È l’unica vera ambizione che ho in questo momento: tornare a vivere nel vostro Paese e cercare di lavorarci. Prima, però, devo diventare un po’ più fluente in italiano. Questo è il mio sogno”.

Perché non si proietta nel futuro? Ha paura del futuro?

“Non voglio pianificare troppo il futuro. È un errore che ho già fatto in passato: programmare tutto. È anche un aspetto che la cultura italiana mi ha insegnato: lasciare andare il bisogno di controllare il futuro. Non voglio pensarci troppo, perché quando lo faccio mi sento piccola, come se la mia vita non avesse abbastanza valore. Se invece mi concentro sul presente, sto meglio. Fa bene anche alla mente. Il qui e ora è qualcosa che ho imparato molto”.

E invece, per lei, che cos’è il successo?

“Non so nemmeno se, nel mio mondo, il successo esista davvero. Per me una vita riuscita è una vita piena di legami, di amicizie e di famiglia. Questo è il vero successo. E poi non bisogna chiudersi troppo nel proprio mondo, pensando sempre di dover performare, esserci, vivere di numeri. È molto importante non perdere di vista se stessi. Per me una vita di successo non ha a che fare soltanto con il percorso professionale. Non è un aspetto che mi interessa così tanto. Voglio provare a fare questo lavoro, sì, però non so se per me abbia davvero a che fare con il successo”.

Se la sua stanza potesse raccontarmi chi è Stella, che cosa direbbe?

“Mi piace stare con le persone, sono molto socievole, però mi piace tantissimo anche stare da sola. La mia stanza è proprio il mio rifugio. Ci sono candele, è molto accogliente. Mi piace leggere, dipingere. Non ho molte cose. È un luogo in cui riesco a schiarirmi la mente”.

Che cosa dipinge?

“Non sono così brava. Dipingo soprattutto persone. Mi piace moltissimo anche la natura. Lavoro con gli acquerelli. Dipingo la natura svedese, soprattutto quando sono in viaggio con la mia famiglia. Abbiamo una casa nell’arcipelago di Stoccolma e lì dipingo spesso. La natura e le persone mi piacciono molto”.

Qual è la sua più grande fragilità?

“Do troppo peso alle opinioni degli altri. Dipendo troppo da quello che dicono le altre persone. Se qualcuno dice qualcosa di negativo, non riesco a lasciarlo andare. È un aspetto su cui devo lavorare, perché ci saranno sempre persone a cui un film o qualcosa di me non piacerà”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che Stella ha dedicato a se stessa?

“Per me è molto importante tornare in Italia: è qualcosa che mi fa stare davvero bene. L’Italia, per me, non è legata soltanto al lavoro: è anche uno spazio sicuro. Quando torno, lo faccio per me stessa. Mi piace moltissimo. È anche per questo che voglio trasferirmi da voi: è un Paese bellissimo e ormai ho costruito dei legami con persone straordinarie”.

Ha lasciato il fidanzato in Italia?

“No, lui è svedese. Sono gli amici e le persone a cui tengo che mi spingono a tornare”.