Stellantis cede VM Motori a Marval e vola in Borsa a Milano, risultati fanno sorridere Filosa dopo l'annuncio

Stellantis ha ceduto VM Motori a Marval dopo dodici anni di controllo dell’azienda. Si tratta della quarta cessione dal 2018 a oggi, dopo Magneti Marelli, Comau e Iveco. La mossa è stata ben accolta dai mercati tanto che il titolo del gruppo franco-italiano è schizzato in Borsa a Milano, facendo registrare risultati super, celebrati anche dall’ad Antonio Filosa.

Stellantis cede VM Motori

Stellantis ha annunciato la cessione di VM Motori a Marval, azienda specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione per componenti motore, di proprietà del fondo di private equity, Azzurra Capital.

Il gruppo franco-italiano gestiva da dodici anni l’azienda di Cento – ereditata da Fiat-Fca – che produce motori diesel per auto, macchine agricole e navi. Si tratta dell’ultimo tassello nel quadro delle cessioni che, dal 2018 a oggi, ha visto Stellantis disfarsi anche di Magneti Marelli, Comau e Iveco.

Quali sono le aziende coinvolte e di cosa si occupano

La cessione di VM Motori era nell’aria da qualche anno, come sottolinea Il Fatto Quotidiano. Nell’ultimo decennio i dipendenti dell’azienda erano passati da oltre 1.000 a circa 350, la produzione di motori diesel per auto si era arrestata e gli operai convivevano con gli ammortizzatori sociali dal 2019.

Ad acquistarla, come comunicato da Stellantis ai sindacati in un incontro da remoto, è Marval. Fondata negli Anni Cinquanta a Castellamonte, nel Torinese, si occupa di lavorazioni meccaniche di precisione per componenti motore in ghisa e alluminio per macchine agricole. Ha sei impianti produttivi, di cui quattro all’estero, ed è di proprietà di Azzurra Capital che ne detiene il 70 per cento.

Sarà tempo ora di confronti tra le due aziende e i sindacati. Fiom, Uilm, Fim, Fismic, Uglm e Aqcfr hanno avvisato che chiederanno un “piano industriale solido, la piena salvaguardia occupazionale e tutte le tutele necessarie per gli interessi dei lavoratori anche in termini prospettici”. Marval dovrà chiarire le proprie intenzioni future e un incontro è stato richiesto anche alla stessa Stellantis dopo la nuova cessione, per “discutere le strategie complessive dell’azienda”.

Grandi risultati in Borsa a Milano

La notizia della nuova cessione ha portato dividendi nella seduta borsistica di giovedì 11 settembre che Stellantis ha chiuso in rialzo del 9,2% a 8,1 euro.

In occasione della Autumn Conference 2025 di Kepler Cheuvreux, l’amministratore delegato, Antonio Filosa, ha dichiarato che “gli effetti delle sinergie che Stellantis ha messo in atto fra i diversi marchi del gruppo sono evidenti”, che “i volumi sono in crescita e lo si vedrà nel quarto trimestre e soprattutto nel 2026″ e che “l’obiettivo è avere un miglioramento progressivo e graduale di tutti gli indicatori aziendali”.

Inoltre, ha ricordato che nei prossimi trimestri, “avremo risultati tangibili ovunque, ma che gli Stati Uniti restano la nostra priorità e dove metteremo lo sforzo maggiore con l’obiettivo di svoltare e invertire la tendenza sulla generazione di cassa, soprattutto incrementando i ricavi”.