Stellantis mette fine allo smart working, John Elkann richiama tutti in ufficio dal 2027: insorge la Cgil

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La decisione di Stellantis di mettere fine allo smart working ha scatenato la protesta della Cgil, che è insorta dopo che l’amministratore delegato dell’azienda, Antonio Filosa, ha comunicato ai lavoratori e ai sindacati che a partire dal 2027 tutti i dipendenti in Italia dovranno tornare a lavorare fissi in azienda.

La decisione di Stellantis sulla fin dello smart working

Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis (la multinazionale nata nel 2021 dalla fusione tra l’ex Fiat e la ex Peugeot Citroen, di cui è presidente John Elkann), ha comunicato a lavoratori e a sindacati che dal 2027 tutti i dipendenti dell’azienda che lavorano in Italia dovranno tornare a farlo in azienda in maniera fissa.

Lo smart working era stato implementato durante la pandemia del Covid-19. Come riportato da Open, dei 30mila dipendenti complessivi di Stellantis in Italia, circa 10mila usufruiscono oggi dello smart working, potendo lavorare due giorni alla settimana da casa nel 2026.

ANSA

Il messaggio di John Elkann ai dipendenti di Stellantis

Già lo scorso anno, il presidente di Stellantis John Elkann aveva anticipato la fine del lavoro da remoto. In un video messaggio inviato ai dipendenti delle filiali americani dell’azienda, Elkann aveva detto: “È tempo di tornare a lavorare assieme“.

Nel 2025 lo smart working era stato ridotto in diversi reparti, fino a essere limitato a un tetto massimo di due giorni a settimana nel corso del 2026. A partire dal prossimo anno, i dipendenti dovranno però lavorare sempre e interamente in presenza.

La polemica della Cgil

Fiom-Cgil ha criticato la decisione di Stellantis di porre fine allo smart working in una nota a firma di Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilità, e Ciro D’Alessio, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil

Nel comunicato congiunto di Fiom-Cgil si legge:

“Crediamo che la scelta di rinunciare allo smart working sia una scelta sbagliata visto che, in molti casi, rappresenta un elemento attrattivo soprattutto rispetto alle nuove generazioni di lavoratrici e lavoratori. Inoltre, è necessario tener conto delle esigenze di chi, in questi anni, ha organizzato la propria vita sulla base delle attuale organizzazione aziendale.