Stelle Michelin 2026, 3 al ristorante La Rei Natura di Michelangelo Mammoliti a Serralunga d'Alba: "Incredulo"

Si è tenuta al Teatro Regio di Parma l’assegnazione delle stelle Michelin ai migliori ristoranti d’Italia e la presentazione della Guida Michelin 2026. Tante conferme, ma un solo nuovo ristorante con tre stelle: “La Rei Natura” di Michelangelo Mammoliti, a Serralunga d’Alba. Sono invece 2 i nuovi ristoranti a due stelle e 22 i nuovi ristoranti con una stella Michelin. In totale i ristoranti stellati sono 394, confermando la Guida Michelin Italia 2026 come la seconda più ricca al mondo.

Quali sono i ristoranti che hanno riconfermato le tre stelle

Sorpresa al Teatro Regio di Parma, dove durante la cerimonia di assegnazione è stata conferita la terza stella Michelin a “La Rei Natura” dello chef Michelangelo Mammoliti, a Serralunga d’Alba, che si è detto “incredulo”.

Sono stati poi riconfermati 14 ristoranti che avevano già ottenuto le tre stelle nell’edizione precedente, così i ristoranti tristellati italiani raggiungono quota 15.

Instagram di Guida Michelin Cerimonia della Guida Michelin 2026

Oltre alla nuova nomina, troviamo le conferme della Guida Michelin 2025, ovvero:

“Casa Perbellini 12 apostoli” a Verona;

“Uliassi” a Senigallia;

“Enrico Bartolini al Mudec” a Milano;

“Osteria Francescana” a Modena;

“Le Calandre” a Rubano;

“Quattro Passi” a Nerano;

“Villa Crespi” a Orta San Giulio;

“La Pergola” a Roma;

“Dal Pescatore” a Runate;

“Da Vittorio” a Brusaporto;

“Enoteca Pinchiorri” a Firenze;

“Reale” a Castel di Sangro;

“Piazza Duomo” a Alba;

“Atelier Moessmer Norbert Niederkofler” a Brunico;

I nuovi ristoranti con due stelle

Ci sono inoltre due nuovi ristoranti con due stelle Michelin. Una va al ristorante dello chef Francesco Sodano “Famiglia Rana”, mentre l’altra viene assegnata a “I Tenerumi” dello chef Davide Guidara.

Poi ci sono le conferme e diversi altri premi. Per esempio il premio Passion Dessert, che premia otto ristoranti per la qualità delle proposte ai clienti attraverso i dolci.

I nuovi ristoranti con una stella: Regione per Regione

Infine, i 22 nuovi ristoranti che hanno conquistato la loro prima stella Michelin.

Divise per regioni, le località dove troviamo gli stellati sono:

in Valle d’Aosta “Le Petit Bellevue” a Cogne;

in Liguria “Cracco Portofino” e “Rezzano Cucina e Vini” in provincia di Genova;

in Lombardia “Senso Lake Garda Alfio Ghezzi” a Limone sul Garda, “Abba” e “Procaccini” a Milano e “Olio” a Origgio;

in Trentino Alto Adige “Porcino” a Badia e “Quellenhof Gourmetstube 1897” a San Martino in Passiria;

in Veneto “Agli Amici Dopolavoro” a Venezia Isola delle Rose;

in Emilia-Romagna “Cavallino” a Maranello e “Da Lucio” a Rimini;

in Toscana “Luca’s” a Firenze e “Sciabola” a Forte dei Marmi;

nel Lazio “Al Madrigale Nuova Cucina Rurale” a Tivoli, “Ineo” e “Heros De Agostinis e La Terrazza” a Roma; nelle Marche “Casa Bertini” a Recanati;

in Abruzzo “Zunica 1880” a Villa Corallo;

in Campania “Alain Ducasse” a Napoli e “Umberto a Mare” a Forio-Ischia;

in Sardegna “Capogiro” a Baja Sardinia a Sassari.