Stelle Michelin 2026, 3 al ristorante La Rei Natura di Michelangelo Mammoliti a Serralunga d'Alba: "Incredulo"
Assegnate le stelle Michelin 2026: un nuovo tre stelle, due nuovi bistellati e 22 ristoranti hanno conquistato una stella in tutta Italia
Si è tenuta al Teatro Regio di Parma l’assegnazione delle stelle Michelin ai migliori ristoranti d’Italia e la presentazione della Guida Michelin 2026. Tante conferme, ma un solo nuovo ristorante con tre stelle: “La Rei Natura” di Michelangelo Mammoliti, a Serralunga d’Alba. Sono invece 2 i nuovi ristoranti a due stelle e 22 i nuovi ristoranti con una stella Michelin. In totale i ristoranti stellati sono 394, confermando la Guida Michelin Italia 2026 come la seconda più ricca al mondo.
- Quali sono i ristoranti che hanno riconfermato le tre stelle
- I nuovi ristoranti con due stelle
- I nuovi ristoranti con una stella: Regione per Regione
Quali sono i ristoranti che hanno riconfermato le tre stelle
Sorpresa al Teatro Regio di Parma, dove durante la cerimonia di assegnazione è stata conferita la terza stella Michelin a “La Rei Natura” dello chef Michelangelo Mammoliti, a Serralunga d’Alba, che si è detto “incredulo”.
Sono stati poi riconfermati 14 ristoranti che avevano già ottenuto le tre stelle nell’edizione precedente, così i ristoranti tristellati italiani raggiungono quota 15.
Cerimonia della Guida Michelin 2026
Oltre alla nuova nomina, troviamo le conferme della Guida Michelin 2025, ovvero:
- “Casa Perbellini 12 apostoli” a Verona;
- “Uliassi” a Senigallia;
- “Enrico Bartolini al Mudec” a Milano;
- “Osteria Francescana” a Modena;
- “Le Calandre” a Rubano;
- “Quattro Passi” a Nerano;
- “Villa Crespi” a Orta San Giulio;
- “La Pergola” a Roma;
- “Dal Pescatore” a Runate;
- “Da Vittorio” a Brusaporto;
- “Enoteca Pinchiorri” a Firenze;
- “Reale” a Castel di Sangro;
- “Piazza Duomo” a Alba;
- “Atelier Moessmer Norbert Niederkofler” a Brunico;
I nuovi ristoranti con due stelle
Ci sono inoltre due nuovi ristoranti con due stelle Michelin. Una va al ristorante dello chef Francesco Sodano “Famiglia Rana”, mentre l’altra viene assegnata a “I Tenerumi” dello chef Davide Guidara.
Poi ci sono le conferme e diversi altri premi. Per esempio il premio Passion Dessert, che premia otto ristoranti per la qualità delle proposte ai clienti attraverso i dolci.
I nuovi ristoranti con una stella: Regione per Regione
Infine, i 22 nuovi ristoranti che hanno conquistato la loro prima stella Michelin.
Divise per regioni, le località dove troviamo gli stellati sono:
- in Valle d’Aosta “Le Petit Bellevue” a Cogne;
- in Liguria “Cracco Portofino” e “Rezzano Cucina e Vini” in provincia di Genova;
- in Lombardia “Senso Lake Garda Alfio Ghezzi” a Limone sul Garda, “Abba” e “Procaccini” a Milano e “Olio” a Origgio;
- in Trentino Alto Adige “Porcino” a Badia e “Quellenhof Gourmetstube 1897” a San Martino in Passiria;
- in Veneto “Agli Amici Dopolavoro” a Venezia Isola delle Rose;
- in Emilia-Romagna “Cavallino” a Maranello e “Da Lucio” a Rimini;
- in Toscana “Luca’s” a Firenze e “Sciabola” a Forte dei Marmi;
- nel Lazio “Al Madrigale Nuova Cucina Rurale” a Tivoli, “Ineo” e “Heros De Agostinis e La Terrazza” a Roma; nelle Marche “Casa Bertini” a Recanati;
- in Abruzzo “Zunica 1880” a Villa Corallo;
- in Campania “Alain Ducasse” a Napoli e “Umberto a Mare” a Forio-Ischia;
- in Sardegna “Capogiro” a Baja Sardinia a Sassari.