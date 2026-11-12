Stelle Michelin 2027, quali sono i 13 ristoranti "tristellati" in Italia da Cannavacciuolo a Bottura

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’edizione 2027 della Guida assegna tre stelle Michelin a tredici ristoranti italiani, senza registrare alcun nuovo ingresso al vertice e segnando l’uscita di Uliassi e Quattro Passi. Durante la cerimonia svolta al Teatro Municipale di Piacenza sono stati premiati ventisette nuovi locali tra una e due stelle, portando il totale nazionale a trecentottantadue insegne.

La presentazione delle stelle Michelin 2027

La 72esima edizione della Guida Michelin Italia è stata svelata al Teatro Municipale di Piacenza durante una cerimonia caratterizzata dall’omaggio alla chef scomparsa Nadia Santini e dall’assenza di nuovi ingressi nell’Olimpo gastronomico nazionale.

I ristoranti insigniti delle tre stelle Michelin per il 2027 scendono a tredici a causa della mancata riconferma di Uliassi a Senigallia, retrocesso a due macaron dopo otto anni, e dell’uscita del Quattro Passi di Massa Lubrense.

Dal palco piacentino Massimo Bottura ha chiesto un applauso di solidarietà per Mauro Uliassi, il quale ha dichiarato sui social: “Ci dispiace moltissimo, ma rispettiamo profondamente il giudizio della guida, che ha avuto e continua ad avere un ruolo importante nella nostra storia”.

Confermati al vertice Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo, Osteria Francescana di Massimo Bottura, Piazza Duomo, Da Vittorio, Le Calandre, Dal Pescatore, Enoteca Pinchiorri, La Pergola, Reale, Enrico Bartolini al Mudec, Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Casa Perbellini 12 Apostoli e La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti.

I nuovi ristoranti premiati nella Guida Michelin 2027

L’edizione del 2027 porta il bilancio complessivo dei ristoranti italiani premiati a 382 insegne grazie a 27 nuovi ingressi distribuiti lungo tutta la penisola.

Nella categoria delle due stelle Michelin figurano tre novità assolute: Pascucci al Porticciolo a Fiumicino guidato da Gianfranco Pascucci, Orma Roma di Roy Caceres e Al Gatto Verde a Modena diretto da Jessica Rosval, che ha dedicato il traguardo alla brigata e al mentore Massimo Bottura.

Sul fronte della prima stella si registrano invece 24 nuovi locali, tra cui nove realtà guidate da chef sotto i trentacinque anni come N’uovo Vino e Cucina di Simone Lezzerini a Sutri e Quid di Juan Camilo Quintero a Roma, entrambi vincitori anche dei premi speciali dedicati ai giovani talenti e alle nuove aperture dell’anno.

Come nascono le stelle Michelin e i cinque criteri di valutazione

Introdotto nel 1926 dai fratelli André ed Édouard Michelin per orientare gli automobilisti verso le migliori tavole lungo gli itinerari di viaggio, il sistema delle stelle Michelin si articola dal 1931 su una scala da uno a tre riconoscimenti.

Secondo la classificazione ufficiale della guida, una stella indica una cucina di grande qualità che merita una sosta, due stelle segnalano una proposta eccellente che vale una deviazione e tre stelle identificano una cucina eccezionale che giustifica il viaggio stesso.

Le valutazioni vengono effettuate da ispettori anonimi che analizzano esclusivamente la proposta gastronomica secondo cinque parametri rigorosi: qualità degli ingredienti, padronanza delle tecniche culinarie, armonia dei sapori, personalità dello chef espressa nei piatti e costanza qualitativa nel tempo.